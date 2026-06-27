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XhakaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Xhaka bermimpi bergabung dengan Chelsea bersama Xabi Alonso

Chelsea
Transfers
G. Xhaka

Pemain asal Swiss itu pernah dilatih oleh pelatih asal Spanyol tersebut di Bayer Leverkusen

Menurut Fabrizio Romano, Granit Xhaka berpotensi menjadi rekrutan kejutan Chelsea di lini tengah. Gelandang asal Swiss tersebut, yang pernah dilatih oleh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, ingin kembali bekerja sama dengan pelatih asal Spanyol itu dan telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke London, tempat ia pernah bermain untuk Arsenal antara tahun 2016 dan 2023.


  • Xhaka, kelahiran 1992 dan yang musim lalu bermain untuk Sunderland, siap menerima syarat kontrak apa pun demi bergabung dengan Chelsea, bertemu kembali dengan Xabi Alonso, dan kembali ke London. Negosiasi sedang berlangsung.

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