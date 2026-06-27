Xhaka bermimpi bergabung dengan Chelsea bersama Xabi Alonso

Menurut Fabrizio Romano, Granit Xhaka berpotensi menjadi rekrutan kejutan Chelsea di lini tengah. Gelandang asal Swiss tersebut, yang pernah dilatih oleh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, ingin kembali bekerja sama dengan pelatih asal Spanyol itu dan telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke London, tempat ia pernah bermain untuk Arsenal antara tahun 2016 dan 2023.



