Xabi Alonso Tinggalkan Real Madrid, Kylian Mbappe Kirim Pesan Emosional

Awalnya ada laporan dari Spanyol yang menunjukkan bahwa Alonso akan diberi waktu untuk memperbaiki keadaan di Santiago Bernabeu, dengan para petinggi LosBlancos siap bersabar dengan seseorang yang baru kembali ke klub pada musim panas 2025.

Namun, masa jabatannya akhirnya dipersingkat setelah delapan bulan. Pelatih berusia 44 tahun itu berada di bawah tekanan yang semakin meningkat setelah gagal memberikan hasil positif secara konsisten. Kekalahan 3-2 melawan Barca terbukti menjadi pemicu terakhir - dengan trofi besar yang tak lagi bisa diraih di Arab Saudi.

Alonso dikabarkan telah mengundurkan diri atas "kesepakatan bersama", tetapi mungkin ia dipaksa lebih keras daripada yang ia inginkan. Real Madrid kini sedang mencari pelatih tetap baru, setelah menunjuk mantan bek Alvaro Arbeloa sebagai pelatih sementara.