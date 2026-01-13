Getty
Xabi Alonso Tinggalkan Real Madrid, Kylian Mbappe Kirim Pesan Emosional
Mengapa Real Madrid dan Xabi Alonso berpisah?
Awalnya ada laporan dari Spanyol yang menunjukkan bahwa Alonso akan diberi waktu untuk memperbaiki keadaan di Santiago Bernabeu, dengan para petinggi LosBlancos siap bersabar dengan seseorang yang baru kembali ke klub pada musim panas 2025.
Namun, masa jabatannya akhirnya dipersingkat setelah delapan bulan. Pelatih berusia 44 tahun itu berada di bawah tekanan yang semakin meningkat setelah gagal memberikan hasil positif secara konsisten. Kekalahan 3-2 melawan Barca terbukti menjadi pemicu terakhir - dengan trofi besar yang tak lagi bisa diraih di Arab Saudi.
Alonso dikabarkan telah mengundurkan diri atas "kesepakatan bersama", tetapi mungkin ia dipaksa lebih keras daripada yang ia inginkan. Real Madrid kini sedang mencari pelatih tetap baru, setelah menunjuk mantan bek Alvaro Arbeloa sebagai pelatih sementara.
Apa kata Mbappe?
Mbappe mengucapkan terima kasih kepada Alonso, dengan pemain internasional Prancis tersebut menuliskan: “Ini singkat, tetapi merupakan suatu kehormatan untuk bermain untuk Anda dan belajar dari Anda. Terima kasih telah memberi saya kepercayaan diri sejak hari pertama. Saya akan mengingat Anda sebagai manajer yang memiliki ide-ide yang jelas dan mengetahui banyak hal tentang sepakbola. Semoga sukses untuk babak selanjutnya.”
Mbappe tampil mengesankan di bawah asuhan Alonso, dengan mencetak 29 gol dan lima assist musim ini hanya dalam 25 pertandingan. Namun, ia dikabarkan pernah berselisih dengan mantan manajernya tersebut.
BBC Sport mengklaim telah mendapatkan informasi dari sumber bahwa “Alonso berdebat dengan Mbappe tentang taktik” dan bahwa “ia juga berselisih dengan presiden Florentino Perez pada hari Senin sebelum keputusan untuk berpisah diambil kemudian pada hari itu”.
Mbappe tampak meremehkan otoritas Alonso di akhir kekalahan final Piala Super melawan Barcelona di Timur Tengah. Sementara manajer Madrid itu mendesak para pemainnya untuk membentuk barisan untuk memberikan guard of honour kepada Barca, Mbappe terlihat melambaikan tangan kepada rekan-rekan setimnya.
Perpecahan di ruang ganti: Pemain senior tidak puas
Alonso mengambil alih kepemimpinan di Santiago Bernabeu setelah memutuskan hubungan dengan klub Jerman Bayer Leverkusen. Ia menikmati kesuksesan gelar Bundesliga di sana, tetapi mendapati kesulitan di tanah airnya.
Masa kepemimpinannya dimulai dengan perjalanan hingga semi-final Piala Dunia Antarklub, sambil memenangkan 13 dari 14 pertandingan domestik pertamanya. Namun, Real Madrid tersandung dalam pertandingan Liga Champions melawan Liverpool pada bulan November dan hanya meraih dua kemenangan dari delapan pertandingan sekitar waktu itu.
Rumor tentang perpecahan di dalam tim mulai terbentuk. Dilaporkan bahwa pemain-pemain seperti Thibaut Courtois, Jude Bellingham dan Vinicius Junior semuanya memiliki "kekhawatiran tentang taktik Alonso, khususnya desakannya untuk bermain dari belakang". Vini Jr. tampak sangat frustrasi dan melampiaskan amarahnya setelah diganti dalam pertandingan El Clasico melawan Barcelona pada akhir Oktober. Ia kemudian meminta maaf atas tindakannya, tetapi benih keraguan telah ditanam.
Perubahan keberuntungan terjadi selama periode liburan, dengan lima kemenangan beruntun di semua kompetisi, tetapi pemecatan terjadi setelah kekalahan derby lainnya dari Blaugrana.
Siapa manajer Real Madrid berikutnya?
Sebuah pernyataan dari klub berbunyi: “Real Madrid CF mengumumkan bahwa, atas kesepakatan bersama antara klub dan Xabi Alonso, telah diputuskan untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih tim utama. Xabi Alonso akan selalu mendapatkan kasih sayang dan kekaguman dari semua penggemar Madrid karena ia adalah legenda Real Madrid dan selalu mewakili nilai-nilai klub kami. Real Madrid akan selalu menjadi rumahnya. Klub kami berterima kasih kepada Xabi Alonso dan seluruh tim teknisnya atas kerja keras dan dedikasi mereka selama ini, dan mendoakan mereka yang terbaik di tahap baru kehidupan mereka.”
Los Blancos kini telah menunjuk Arbeloa sebagai pelatih sementara, dan Los Blancos akan terus mengevaluasi berbagai opsi sebelum mempekerjakan pelatih tetap.
