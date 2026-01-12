Getty/GOAL
Xabi Alonso RESMI Tinggalkan Real Madrid, Alvaro Arbeloa Jadi Penggantinya
Alonso meninggalkan Real Madrid
Kebersamaan Real Madrid dengan Xabi Alonso tidak bertahan lama. Manajemen Madrid, Selasa (13/1) dini hari WIB, resmi mengumumkan kepergian Alonso setelah kekalahan dari Barcelona di final Piala Super Spanyol. Mantan pelatih Bayer Leverkusen ini baru bergabung dengan Madrid pada musim panas lalu. Klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu itu menekankan ini adalah merupakan 'kesepakatan bersama', dan mendoakan yang terbaik untuk masa depan pelatih asal Spanyol tersebut.
“Real Madrid CF mengumumkan, atas kesepakatan bersama antara klub dan Xabi Alonso, telah diputuskan untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih tim utama. Xabi Alonso akan selalu mendapatkan cinta dan kekaguman dari semua fans Madrid karena dia adalah legenda Real Madrid, dan selalu mewakili nilai-nilai klub kami. Real Madrid akan selalu menjadi rumahnya. Kami berterima kasih kepada Xabi Alonso dan seluruh timnya atas kerja keras dan dedikasi mereka selama ini, dan mendoakan yang terbaik di tahap baru kehidupan mereka,” demikian pernyataan Madrid melalui laman resmi mereka.
- AFP
Sinyal buruk bagi Alonso sudah terlihat
Ketika Madrid mengalahkan rivalnya Barcelona pada akhir Oktober, mereka berada di puncak klasemen La Liga, dan unggul lima poin dari lawan terberatnya itu yang membuat Los Blancos tampil gemilang. Namun, performa buruk membuat mereka kesulitan di Liga Champions, dan sekarang tertinggal empat poin dari Barca di LaLiga. Selama lebih dari sebulan terakhir, pertanyaan tentang masa depan Alonso di klub muncul dengan laporan yang menunjukkan mereka mungkin akan beralih ke mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, jika keadaan tidak berjalan baik bagi pelatih asal Spanyol tersebut. Selain itu, gejolak di ruang ganti dan ketidaksetujuan para pemain terhadap pendekatan Alonso juga tidak membantu posisinya. Pada bulan November lalu, dia mengakui memimpin klub sebesar Madrid dapat memberikan tekanan.
“Ini menuntut. Saya bukan pelatih pertama yang harus menghadapi situasi seperti ini. Saya memikirkan apa yang akan dilakukan Carlo [Ancelotti] atau [Jose] Mourinho, [Manuel] Pellegrini juga. Ini bukan hal baru. Anda harus tahu bagaimana menghadapinya,” katanya.
Sekarang, dia tidak akan lagi menghadapi tuntutan seperti itu.
Siapa yang akan menggantikan Alonso?
Beberapa saat setelah pengumuman mengejutkan tentang Alonso, Madrid mengumumkan Alvaro Arbeloa akan menggantikan perannya di bangku pelatih. Dia sebelumnya mmerupakan pelatih tim B klub yang cukup sukses, dan sekarang bisa dibilang mendapatkan pekerjaan kepelatihan terbesar dari semuanya.
“Real Madrid C.F. mengumumkan Alvaro Arbeloa adalah pelatih baru tim utama. Alvaro Arbeloa telah menjadi pelatih Castilla sejak Juni 2025, dan menghabiskan seluruh karirnya sebagai pelatih di akademi muda Real Madrid sejak 2020. Dia melatih Infantil A pada musim 2020/21, meraih gelar juara liga, Cadete A pada 2021/22, dan Juvenil A dari 2022 hingga 2025. Sebagai pelatih Juvenil A, dia memenangkan treble pada 2022/23 (Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions), dan La Liga pada musim 2024/25,” bunyi pernyataan Madrid.
“Sebagai pemain, Alvaro Arbeloa merupakan bagian dari Real Madrid di salah satu periode paling sukses dalam sejarahnya. Diia membela seragam kami antara tahun 2009 dan 2016, dalam 238 pertandingan resmi. Selama waktu itu dia memenangkan delapan gelar: dua Piala Eropa, satu Piala Dunia Antarklub, Piala Super Eropa, Liga Spanyol, dua Copa del Rey, dan satu Piala Super Spanyol. Bersama tim nasional Spanyol, Alvaro Arbeloa juga merupakan bagian dari era bersejarah, di mana dia memenangkan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dan dua Piala Eropa (2008 dan 2012). Dia telah bermain sebanyak 56 kali untuk tim nasional.”
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Real Madrid?
Madrid tidak punya banyak waktu untuk merenungkan kejadian ini, karena mereka bersiap untuk enam pertandingan dalam waktu kurang lebih dua minggu. Antara Rabu dan awal Februari, anak asuh Arbeloa akan menjalani satu pertandingan Copa del Rey, dua laga Liga Champions, dan tiga duel di La Liga. Pertama, mereka akan bertandang ke Albacete di babak 16 besar Copa del Rey.
Iklan