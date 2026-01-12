Ketika Madrid mengalahkan rivalnya Barcelona pada akhir Oktober, mereka berada di puncak klasemen La Liga, dan unggul lima poin dari lawan terberatnya itu yang membuat Los Blancos tampil gemilang. Namun, performa buruk membuat mereka kesulitan di Liga Champions, dan sekarang tertinggal empat poin dari Barca di LaLiga. Selama lebih dari sebulan terakhir, pertanyaan tentang masa depan Alonso di klub muncul dengan laporan yang menunjukkan mereka mungkin akan beralih ke mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, jika keadaan tidak berjalan baik bagi pelatih asal Spanyol tersebut. Selain itu, gejolak di ruang ganti dan ketidaksetujuan para pemain terhadap pendekatan Alonso juga tidak membantu posisinya. Pada bulan November lalu, dia mengakui memimpin klub sebesar Madrid dapat memberikan tekanan.

“Ini menuntut. Saya bukan pelatih pertama yang harus menghadapi situasi seperti ini. Saya memikirkan apa yang akan dilakukan Carlo [Ancelotti] atau [Jose] Mourinho, [Manuel] Pellegrini juga. Ini bukan hal baru. Anda harus tahu bagaimana menghadapinya,” katanya.

Sekarang, dia tidak akan lagi menghadapi tuntutan seperti itu.