Xabi Alonso menolak tawaran untuk melatih klub top Eropa, sementara mantan manajer Real Madrid tetap menunggu tawaran untuk posisi di Liverpool

Alonso telah menolak tawaran untuk menjadi manajer baru Marseille, menolak pendekatan resmi karena kekhawatiran tentang kondisi klub Prancis tersebut, menurut laporan RMC Sport. Pria berusia 44 tahun itu kembali ke bursa transfer setelah dipecat oleh Madrid pada awal Januari, mengakhiri masa jabatan yang penuh gejolak selama tujuh bulan di ibu kota Spanyol.

Marseille, yang sedang mencari pengganti Roberto De Zerbi setelah kepergiannya yang dramatis awal bulan ini, bergerak cepat untuk merekrut Alonso. Namun, menurut laporan, tawaran tersebut "segera" ditolak. Diketahui bahwa ketidakstabilan internal klub menjadi faktor utama bagi Alonso, yang sebelumnya menikmati masa jabatan yang sangat sukses selama tiga tahun di Bayer Leverkusen.

Penolakan ini terjadi di tengah spekulasi yang semakin meningkat mengenai kemungkinan pindah ke Anfield. Meskipun pelatih kepala Liverpool, Slot, tidak dalam ancaman langsung, timnya kesulitan untuk meniru performa musim debutnya yang memenangkan gelar. Meskipun telah melakukan investasi besar-besaran dalam skuad, The Reds saat ini berada di peringkat keenam di Premier League, tertinggal 16 poin dari pemimpin klasemen Arsenal.