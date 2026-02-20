Getty Images
Xabi Alonso menolak tawaran untuk melatih klub top Eropa, sementara mantan manajer Real Madrid tetap menunggu tawaran untuk posisi di Liverpool
Kericuhan di Velodrome membuat Alonso menjauh.
Alonso telah menolak tawaran untuk menjadi manajer baru Marseille, menolak pendekatan resmi karena kekhawatiran tentang kondisi klub Prancis tersebut, menurut laporan RMC Sport. Pria berusia 44 tahun itu kembali ke bursa transfer setelah dipecat oleh Madrid pada awal Januari, mengakhiri masa jabatan yang penuh gejolak selama tujuh bulan di ibu kota Spanyol.
Marseille, yang sedang mencari pengganti Roberto De Zerbi setelah kepergiannya yang dramatis awal bulan ini, bergerak cepat untuk merekrut Alonso. Namun, menurut laporan, tawaran tersebut "segera" ditolak. Diketahui bahwa ketidakstabilan internal klub menjadi faktor utama bagi Alonso, yang sebelumnya menikmati masa jabatan yang sangat sukses selama tiga tahun di Bayer Leverkusen.
Penolakan ini terjadi di tengah spekulasi yang semakin meningkat mengenai kemungkinan pindah ke Anfield. Meskipun pelatih kepala Liverpool, Slot, tidak dalam ancaman langsung, timnya kesulitan untuk meniru performa musim debutnya yang memenangkan gelar. Meskipun telah melakukan investasi besar-besaran dalam skuad, The Reds saat ini berada di peringkat keenam di Premier League, tertinggal 16 poin dari pemimpin klasemen Arsenal.
Perjuangan kekuasaan internal menentukan musim Marseille.
Suasana di Marseille telah memanas sejak De Zerbi mundur secara sepakat setelah kekalahan telak 5-0 dari Paris Saint-Germain pada 8 Februari. Situasi mencapai titik kritis ketika direktur olahraga Medhi Benatia - mantan rekan setim Alonso di Bayern Munich - mengumumkan pengunduran dirinya dalam pernyataan mengejutkan.
Dalam perubahan drastis, pemilik klub Frank McCourt menolak pengunduran diri Benatia dan malah mendegradasi presiden klub Pablo Longoria ke "tugas-tugas institusional." Perubahan ini memberikan Benatia kendali penuh atas operasional olahraga hingga akhir musim. Benatia mencatat: "Saya pergi dengan perasaan telah melakukan yang terbaik... tetapi dengan penyesalan karena tidak dapat menenangkan lingkungan di sekitar tim."
Bagi Alonso, latar belakang "perpecahan" di ruang direksi dan pergeseran hierarki ini terbukti menjadi faktor penentu. Setelah melihat proyeknya di Madrid terhenti setelah kekalahan 3-2 dari Barcelona di final Piala Super Spanyol, pemenang Piala Dunia ini memprioritaskan keamanan struktural. Ia waspada terhadap lingkungan yang tidak stabil di mana pergantian staf yang terus-menerus dapat mengganggu filosofi kepelatihannya dalam jangka panjang.
McCourt menuntut fokus saat Beye mengambil alih kendali.
Mencermati keputusannya untuk mundur, Benatia menyoroti kesulitan dalam mengelola tekanan eksternal di klub. "Meskipun menghadapi kendala-kendala baru-baru ini dan beberapa situasi olahraga yang sulit, proyek ini terus berlanjut. Namun, saya tidak bisa mengabaikan situasi saat ini. Saya merasakan ketidakpuasan yang semakin meningkat, sebuah perpecahan yang sangat saya sesali. Di Marseille, hasil adalah satu-satunya penentu."
Pemilik klub McCourt, bagaimanapun, tetap teguh bahwa klub harus stabil untuk mewujudkan ambisi Eropa-nya. "Sebagai pemilik klub, saya datang ke Marseille dan sekali lagi mengambil tanggung jawab saya agar klub tetap fokus pada tujuannya, terutama kualifikasi untuk Liga Champions berikutnya dan penampilan kuat di Coupe de France," ujarnya.
Setelah penolakan Alonso, klub beralih ke bek Newcastle mantan, Habib Beye, yang ditunjuk hanya seminggu setelah pemecatannya dari Rennes. McCourt mengonfirmasi bahwa penunjukan baru ini dilakukan untuk memastikan skuad tetap kompetitif di bawah hierarki olahraga yang direvisi yang dipimpin oleh Benatia.
Menunggu panggilan dari Anfield
Dengan pintu Marseille tertutup, ketersediaan Alonso terus memicu spekulasi tentang kembalinya dia ke Premier League. Meskipun dia telah mengungkapkan keinginan untuk istirahat sejenak setelah kepergiannya yang "berputar-putar" dari Los Blancos, prospek adanya lowongan di Liverpool tetap menjadi daya tarik yang signifikan. Fondasi di Anfield dianggap jauh lebih kokoh daripada situasi yang dia hindari di Prancis.
Liverpool dan Slot kini dihadapkan pada serangkaian pertandingan krusial untuk menyelamatkan musim mereka dan meredam seruan yang semakin kuat untuk pergantian pelatih. The Reds akan berusaha memperkecil selisih poin dengan empat besar saat menghadapi Nottingham Forest di Premier League pada Minggu.
