Chelsea menelan kekalahan 1-0 dari Juventus dalam laga pramusim terbaru mereka pada Rabu, tetapi topik pembicaraan utamanya adalah absennya Palmer dan Colwill.

Menurut Evening Standard, Alonso memilih untuk sama sekali tidak memasukkan duo tersebut ke dalam skuad pada hari pertandingan di Kai Tak Stadium sebagai langkah pencegahan. Kedua pemain sebelumnya tampil selama 80 menit saat kalah 2-1 dari Tottenham Hotspur pekan lalu. Edon Zhegrova mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu pada babak kedua untuk memberi Juventus kemenangan.

Sebelumnya, absennya dua pemain bintangnya itu memaksa Alonso mengutak-atik susunan timnya. Namun, sang manajer dengan cepat meredam kekhawatiran soal cedera serius yang menimpa Palmer dan Colwill.