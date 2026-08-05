Getty Images Sport
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Xabi Alonso mengungkap alasan sebenarnya di balik absennya Cole Palmer dan Levi Colwill melawan Juventus
Langkah pencegahan cedera di Hong Kong
Chelsea menelan kekalahan 1-0 dari Juventus dalam laga pramusim terbaru mereka pada Rabu, tetapi topik pembicaraan utamanya adalah absennya Palmer dan Colwill.
Menurut Evening Standard, Alonso memilih untuk sama sekali tidak memasukkan duo tersebut ke dalam skuad pada hari pertandingan di Kai Tak Stadium sebagai langkah pencegahan. Kedua pemain sebelumnya tampil selama 80 menit saat kalah 2-1 dari Tottenham Hotspur pekan lalu. Edon Zhegrova mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu pada babak kedua untuk memberi Juventus kemenangan.
Sebelumnya, absennya dua pemain bintangnya itu memaksa Alonso mengutak-atik susunan timnya. Namun, sang manajer dengan cepat meredam kekhawatiran soal cedera serius yang menimpa Palmer dan Colwill.
- Getty Images Sport
Alonso menjelaskan dua absennya pemain
Berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, Alonso menjelaskan situasinya dan mengonfirmasi bahwa Palmer dan Colwill hanya mengalami benturan ringan.
Alonso berkata: "Ya, mereka mengalami beberapa hal, bukan cedera, hanya rasa tidak nyaman. Cole mendapat benturan dan Levi juga, jadi tidak ada gunanya mengambil risiko hari ini dan semoga mereka akan baik-baik saja untuk Sabtu."
Palmer juga menanggapi absennya dirinya, dengan mengatakan kepada wartawan di tepi lapangan: "Saya kecewa tidak bermain karena ada sedikit masalah, tetapi saya suka Hong Kong. Dukungan yang luar biasa." Alonso secara khusus menepis kekhawatiran bahwa Palmer memperparah masalah pangkal paha yang berulang dari musim lalu, dengan menambahkan: "Tidak, itu benturan, cedera akibat kontak yang dia alami saat melawan Spurs. Jadi bukan itu."
Mudryk dan Welbeck kembali
Meski absennya Palmer dan Colwill mendominasi pembahasan, pertandingan melawan Juventus juga menjadi panggung bagi wajah-wajah baru dan pemain yang kembali. Danny Welbeck menjalani penampilan pertamanya untuk Chelsea setelah kepindahan terbarunya dari Brighton, menambah pengalaman berharga di lini depan.
Selain itu, Mykhailo Mudryk menjalani comeback yang sangat dinantikan, masuk dari bangku cadangan untuk memainkan delapan menit. Winger tersebut sebelumnya menjalani skorsing sementara karena sengketa doping, tetapi dinyatakan bebas setelah hukumannya dibatalkan oleh Court of Arbitration for Sport.
Membahas ketersediaan Mudryk, Alonso mengatakan: "Kami berlatih kemarin. Dia datang langsung dari bandara ke hotel. Jadi, kemarin lebih soal perasaannya, lebih soal emosinya, untuk kembali bersama para pemain guna menilai level kebugarannya. Tetapi ya, dia bisa bermain, mungkin 90 menit terlalu dini, tetapi dia bisa dipilih. Dia masuk skuad, jadi dia bisa bermain. Kami sangat senang Misha bisa bersama kami."
- Getty Images Sport
Apa langkah Chelsea selanjutnya?
Chelsea kini akan mengalihkan perhatian ke laga pramusim berikutnya saat mereka bertolak ke Indonesia untuk menghadapi AC Milan pada Sabtu. Alonso berharap Palmer dan Colwill sudah pulih sepenuhnya dan siap dipilih untuk pertandingan di Stadion Madya. Dengan musim Premier League yang kian mendekat, membangun kebugaran pertandingan tanpa mengambil risiko kemunduran lebih lanjut tetap menjadi fokus utama.
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