Xabi Alonso Gagal Lepas Dari Bayang-Bayang Pep Guardiola: Apakah Dia Belum Layak Latih Real Madrid?

Karier bermain Alonso merupakan masa 'magang' yang sempurna untuk terjun ke dunia kepelatihan karena ia bekerja di bawah beberapa nama besar dalam dunia sepakbola, masing-masing dengan gaya unik mereka sendiri. Lima tahunnya di Liverpool dihabiskan bersama Rafa Benitez, sang ahli strategi ulung. Masa baktinya yang panjang di Madrid membuatnya bekerja dengan tiga pelatih yang sangat berbeda, yaitu Manuel Pellegrini, Mourinho dan Carlo Ancelotti. Ia mengakhiri kariernya bekerja di bawah arahan maestro permainan modern Guardiola selama dua tahun, sebelum satu tahun terakhir kembali bersatu dengan Ancelotti.

Guardiola langsung melihat bahwa Alonso ditakdirkan untuk sukses dalam karier kepelatihannya, dan berkomentar: "Setiap pelatih yang pernah memiliki kesempatan luar biasa melatih Xabi sebagai pemain tahu tanpa ragu bahwa dia akan menjadi pelatih," dan bekerja bersama Guardiola jelas merupakan waktu yang berharga bagi Alonso.

“Saya belajar banyak dalam tiga tahun di Bayern,” katanya. “Saya berusia 32 tahun, saya telah mencapai banyak hal dalam karier saya, tetapi dalam dua atau tiga tahun, saya belajar begitu banyak.”

Waktu Alonso bersama Guardiola terbukti membantunya sukses di Bayer Leverkusen, di mana ia mengakhiri dominasi Bayern selama 11 tahun di Bundesliga dan mengangkat trofi DFB-Pokal selama musim domestik yang tak terkalahkan. Namun hal itu belum tentu mempersiapkannya dengan baik untuk kehidupan di Madrid, dan saat ia bersiap untuk bertemu mantan mentornya di bangku cadangan untuk pertama kalinya ketika Los Blancos menghadapi Manchester City di Liga Champions di tengah rentetan hanya dua kemenangan dalam tujuh pertandingan, ada perasaan bahwa kekalahan dapat menandai akhir masa Alonso di Santiago Bernabeu.