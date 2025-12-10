Xabi Alonso Pep Guardiola gfxGetty/GOAL
Xabi Alonso Gagal Lepas Dari Bayang-Bayang Pep Guardiola: Apakah Dia Belum Layak Latih Real Madrid?

Sebagai pemain andalan Real Madrid yang sangat loyal kepada Jose Mourinho, Xabi Alonso tampaknya bukan pilihan yang tepat bagi Pep Guardiola, namun keduanya menjalin hubungan yang sangat baik selama dua tahun bersama di Bayern Munich. Pengalaman Alonso membantu Guardiola memenangkan dua gelar Bundesliga sementara sang pemain berusaha memanfaatkan pengetahuan pelatih asal Catalan itu saat dia mempersiapkan kariernya sendiri di pinggir lapangan.

Karier bermain Alonso merupakan masa 'magang' yang sempurna untuk terjun ke dunia kepelatihan karena ia bekerja di bawah beberapa nama besar dalam dunia sepakbola, masing-masing dengan gaya unik mereka sendiri. Lima tahunnya di Liverpool dihabiskan bersama Rafa Benitez, sang ahli strategi ulung. Masa baktinya yang panjang di Madrid membuatnya bekerja dengan tiga pelatih yang sangat berbeda, yaitu Manuel Pellegrini, Mourinho dan Carlo Ancelotti. Ia mengakhiri kariernya bekerja di bawah arahan maestro permainan modern Guardiola selama dua tahun, sebelum satu tahun terakhir kembali bersatu dengan Ancelotti.

Guardiola langsung melihat bahwa Alonso ditakdirkan untuk sukses dalam karier kepelatihannya, dan berkomentar: "Setiap pelatih yang pernah memiliki kesempatan luar biasa melatih Xabi sebagai pemain tahu tanpa ragu bahwa dia akan menjadi pelatih," dan bekerja bersama Guardiola jelas merupakan waktu yang berharga bagi Alonso.

“Saya belajar banyak dalam tiga tahun di Bayern,” katanya. “Saya berusia 32 tahun, saya telah mencapai banyak hal dalam karier saya, tetapi dalam dua atau tiga tahun, saya belajar begitu banyak.”

Waktu Alonso bersama Guardiola terbukti membantunya sukses di Bayer Leverkusen, di mana ia mengakhiri dominasi Bayern selama 11 tahun di Bundesliga dan mengangkat trofi DFB-Pokal selama musim domestik yang tak terkalahkan. Namun hal itu belum tentu mempersiapkannya dengan baik untuk kehidupan di Madrid, dan saat ia bersiap untuk bertemu mantan mentornya di bangku cadangan untuk pertama kalinya ketika Los Blancos menghadapi Manchester City di Liga Champions di tengah rentetan hanya dua kemenangan dalam tujuh pertandingan, ada perasaan bahwa kekalahan dapat menandai akhir masa Alonso di Santiago Bernabeu.

    Penurunan Tajam

    Mentor Guardiola adalah Johan Cruyff, dan di musim pertamanya sebagai pelatih tim B Barcelona, ia mendekati legenda Belanda itu untuk membahas dilema: Dua pemain terbaiknya merusak performanya. Pesan Cruyff jelas: "Singkirkan mereka." Guardiola melakukan seperti yang disarankan Cruyff dan timnya mengatasi awal yang buruk untuk meraih gelar juara.

    Alonso menghadapi dilema serupa dengan Vinicius Junior. Menurut The Athletic, perselisihan Alonso dengan penyerang Brasil itu dimulai selama Piala Dunia Antarklub, ketika Vinicius marah kepada pelatihnya karena memainkannya di sisi kanan yang kurang disukainya dalam kekalahan 4-0 melawan Paris Saint Germain di semi-final.

    Ketegangan antara pemain dan pelatih tersebut kemudian mencapai puncaknya pada bulan Oktober setelah sang winger terlihat marah karena diganti menjelang akhir kemenangan El Clasico atas Barcelona. Vinicius menyampaikan permintaan maaf di media sosial kepada “semua Madridista, rekan satu tim saya, klub, dan presiden”. Yang menarik, ia tidak meminta maaf kepada Alonso. Meskipun demikian, Vinicius tetap masuk dalam susunan pemain Madrid untuk pertandingan berikutnya melawan Valencia.

    Mereka memenangkan pertandingan itu dengan mudah 4-0, tetapi kemudian masalah mereka dimulai. Mereka kalah di Liverpool, bermain imbang dalam tiga pertandingan liga berturut-turut di Rayo Vallecano, Elche dan Girona, dan kemudian menang tipis atas Olympiakos. Mereka memang dengan mudah mengalahkan Athletic Bilbao 3-0 dalam penampilan terbaik mereka musim ini, tapi kemudian mengalami kekalahan yang penuh emosi di kandang sendiri melawan Celta Vigo.

    Pertanyaan yang tak ada habisnya

    Perlakuan lunak Alonso terhadap Vinicius, yang kontras dengan Arne Slot yang mencoret Mohamed Slot dari skuad Liverpool setelah ia mengeluh tentang dirinya yang "dikhianati", dua kali disebutkan selama konferensi persnya pada hari Selasa menjelang pertandingan melawan City. Meskipun sang manajer tidak mengambil tindakan terhadap Vinicius, sang pemain tampaknya masih marah kepada pelatihnya, dan telah memutuskan untuk menunda pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak hingga musim panas, di mana pada saat itu Alonso mungkin sudah pergi.

    Alonso tampak terkejut ketika ditanya pada hari Selasa apakah ia menyesal telah menarik Vinicius keluar di El Clasico. “Saya tidak tahu apa maksud pertanyaan itu. Itu adalah keputusan saat itu dan sekarang kita berada di momen lain.”

    Itu bukan satu-satunya pertanyaan tidak nyaman yang diajukan kepadanya, karena pertanyaan dari media yang berkumpul berkisar dari, “Apakah Anda mendapat dukungan dari seluruh skuad?” hingga, “Apakah Anda merasa sendirian?” dan, “Bagaimana Anda mengatasi semua rumor tentang masa depan Anda?”

    "Mengira dirinya Guardiola"

    Keretakan dengan Vinicius diyakini hanyalah puncak gunung es dalam hubungan Alonso dengan para pemain. Laporan lain di The Athletic menceritakan bagaimana Alonso memberi tahu skuadnya segera setelah mengambil alih bahwa mereka harus lebih banyak berlari dan bekerja lebih keras. Staf Alonso telah berbicara tentang "banyak kebiasaan buruk" yang muncul di bawah Ancelotti dan sang manajer menetapkan serangkaian aturan baru untuk skuad, menekankan pentingnya ketepatan waktu dan menjaga intensitas dalam latihan.

    Pendekatan langsung Alonso sangat kontras dengan pendekatan Ancelotti, yang hampir tidak terlibat dalam sesi latihan, mendelegasikannya kepada anggota staf lainnya. Dan itu membuat para pemain, yang banyak di antaranya telah memenangkan beberapa gelar La Liga dan Liga Champions, merasa tidak nyaman.

    Kutipan yang paling memberatkan dalam laporan itu berasal dari sumber yang dekat dengan seorang pemain senior, yang berbunyi: "Dia mengira dirinya Pep Guardiola, tetapi untuk saat ini dia hanyalah Xabi."

    Bukan tempat yang aman bagi pelatih

    Yang benar adalah, bahkan Guardiola, mengesampingkan masa lalunya sebagai pemain dan pelatih Barcelona sejenak, akan kesulitan untuk sukses di Madrid. Klub ini tidak pernah menjadi tempat yang aman bagi para pelatih. Ini adalah klub yang berulang kali memecat manajer yang telah memenangkan La Liga atau Liga Champions, terkadang keesokan harinya.

    Sementara Barcelona memuja Cruyff dan Guardiola dan  Frank Rijkaard, Madrid lebih menyukai pelatih yang lebih tenang. Itulah mengapa Mourinho, sang bintang rock sejati di dunia manajemen, menjadi sosok yang sangat kontroversial di ibu kota Spanyol. Pada akhir masa jabatannya yang kacau, Alonso dan Alvaro Arbeloa adalah satu-satunya sekutu yang tersisa bagi pelatih asal Portugal itu setelah ia berselisih dengan Sergio Ramos, Iker Casillas dan Cristiano Ronaldo.

    Meskipun Mourinho dan Guardiola adalah musuh bebuyutan ketika mereka memimpin klub-klub terbesar Spanyol selama tiga tahun dan sering digambarkan sebagai dua kutub yang berlawanan, Alonso berpikir bahwa mereka sebenarnya tidak begitu berbeda, dengan mengatakan pada tahun 2016: “Mereka berdua sangat mirip karena sama-sama pekerja keras dan sangat ambisius. Dari sisi sepakbola, mereka memiliki pendekatan dan gaya yang berbeda. Yang Anda dapatkan dari keduanya adalah karisma dan kepemimpinan yang luar biasa.”

    Dilema Florentino

    Florentino Perez telah menghabiskan sebagian besar dari 20 tahun lebih masa jabatannya sebagai presiden Real Madrid dengan terus-menerus mengubah pikirannya tentang apakah pelatih klub harus memiliki karisma dan kepemimpinan. Ia bosan dengan Vicente del Bosque meskipun ia memenangkan dua gelar La Liga dan dua Liga Champions dalam waktu kurang dari empat tahun. Puasa gelar La Liga selama empat tahun terjadi setelah pemecatan Del Bosque.

    Fabio Capello, seorang pelatih disiplin yang tegas dan tradisional, mengakhiri penantian untuk meraih gelar liga tetapi dipecat karena sepakbolanya dianggap terlalu membosankan. Sementara itu, Pellegrini menyajikan gaya sepakbola yang menarik tetapi dianggap kurang berkarisma. Mourinho datang, mentalitas "menang dengan segala cara"-nya membangkitkan semangat sebagian besar pendukung tetapi mengasingkan sebagian lainnya.

    Ancelotti mengakhiri penantian 12 tahun untuk memenangkan gelar Liga Champions lainnya, tetapi masa jabatan pertamanya hanya berlangsung dua tahun, dan pada akhirnya ia dianggap terlalu lunak. Lalu datanglah Benitez, yang mencoba memberi nasihat kepada Ronaldo tentang mencetak gol dan kepada Luka Modric tentang umpan. Ia dipecat lima bulan setelah musim dimulai dan digantikan oleh Zinedine Zidane.

    "Rasa hormat itu diperoleh, bukan dipaksakan"

    Zidane memenangkan tiga Liga Champions berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi, seperti halnya dengan Ancelotti, ada kecurigaan bahwa ia terlalu lunak terhadap para pemain dan ia mengundurkan diri dua kali, yang kedua kalinya setelah kritik yang tak henti-hentinya. Tentu saja, ia digantikan oleh Ancelotti, yang memenangkan dua gelar La Liga lagi dan dua Liga Champions lagi. Siklus dari pelatih yang antagonis menjadi pendamai berlanjut ketika Madrid merekrut Alonso, dan masa kepemimpinannya mengikuti pola yang dapat diprediksi.

    Tetapi sementara Perez tampaknya masih belum memutuskan profil mana yang paling cocok, para pemain tidak pernah ragu. Kata-kata Ramos setelah kekalahan telak 5-1 di Camp Nou pada tahun 2018 terlintas dalam pikiran. Julen Lopetegui akan dipecat dan Antonio Conte diyakini akan segera datang, tetapi Ramos memberikan argumen yang meyakinkan melawan pelatih asal Italia yang berapi-api itu.

    “Rasa hormat itu diperoleh, bukan dipaksakan,” kata Ramos. “Bagaimana seorang pelatih menangani para pemain jauh lebih penting daripada pengetahuan teknis mereka.” Perez mendengarkan, lalu menunjuk Santiago Solari sebagai manajer interim sebelum meyakinkan Zidane untuk kembali.

    Alonso diingatkan secara brutal bahwa pelatih yang terlalu ambisius tidak diterima di Madrid. Sebanyak apa pun Alonso belajar dari Guardiola, Ramos akan dapat memberinya lebih banyak pelajaran tentang bagaimana menangani pekerjaan yang sangat sensitif ini.

