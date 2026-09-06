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Wydad Resmi Akhiri Kisah Ziyech

Transfers
H. Ziyech
Wydad Casablanca
Botafogo RJ
Al-Ittihad
Botola Pro
Maroko
Brasil
Libya

Minat klub Brasil membuka pintu spekulasi soal masa depan bintang Maroko

Klub Maroko Wydad mengakhiri keterikatannya dengan bintang Hakim Ziyech pada hari Minggu, ketika secara resmi mengumumkan pemutusan kontrak sang pemain atas dasar kesepakatan bersama.

Dengan demikian, berakhirlah petualangan Ziyech bersama tim berkostum merah itu setelah periode yang singkat, yang pada babak-babak terakhirnya diwarnai kontroversi luas dan perselisihan dengan manajemen klub yang dipimpin Ibrahim El Asri.

  • Wydad Casablanca melepas Ziyech

    Wydad menegaskan dalam pernyataan resmi melalui halaman Facebook-nya bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak secara damai, seraya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ziyech atas periode yang ia lalui bersama tim.

    Klub menyampaikan dalam pesannya: "Terkadang, sejumlah kisah lebih singkat dari yang kita harapkan, tetapi meninggalkan jejak yang tak terhapuskan," sebagai isyarat atas singkatnya pengalaman sang pemain dan tidak berlanjutnya kebersamaan itu sebagaimana yang diharapkan para pendukung Wydad.

    Klub menjelaskan bahwa saat Ziyech mengenakan kostum Wydad akan tetap menjadi "momen istimewa", seraya menegaskan bahwa kehadirannya bersama tim akan tetap menjadi bagian dari sebuah kisah yang tak terlupakan.

    Klub menambahkan: "Kau pernah menjadi bagian dari kami, dan kau akan selalu menjadi bagian dari keluarga Wydad Athletic."

    Wydad menutup pesannya dengan mendoakan sang pemain agar sukses dan berhasil dalam perjalanan kariernya mendatang, dengan mengatakan: "Dari Wydad milik seluruh bangsa, kami ucapkan terima kasih atas setiap momen ketika kau mengenakan kostum klub, dan kami mendoakanmu segala kesuksesan dan keberhasilan dalam perjalanan kariermu ke depan, di dalam maupun di luar lapangan."


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  • Botafogo Menanti, Ait Menna Melepas Kesepakatan Besarnya

    Kepergian Ziyech dari Wydad terjadi ketika masa depannya masih terbuka untuk beberapa kemungkinan, di tengah ketertarikan sejumlah klub luar untuk mendapatkan jasanya selama periode transfer saat ini, dan yang paling menonjol di antaranya adalah Botafogo dari Brasil serta Al-Ittihad dari Libya, menurut beberapa laporan.

    Di sisi lain, Hicham Ait Menna, mantan presiden Wydad yang berada di balik kesepakatan dengan Ziyech selama masa jabatannya, memastikan untuk memberikan perpisahan kepada sang pemain dengan mengunggah sebuah foto yang menyatukan keduanya melalui akunnya di "Instagram".


    Ait Menna mengomentari foto tersebut dengan mengatakan: "Kamu datang sebagai bintang, dan kamu pergi sebagai bintang. Terima kasih atas kesetiaan, profesionalisme, dan komitmenmu bersama Wydad hingga akhir. Kamu dulu, dan masih tetap begitu".

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