Wydad Resmi Akhiri Kisah Ziyech

Wydad menegaskan dalam pernyataan resmi melalui halaman Facebook-nya bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak secara damai, seraya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ziyech atas periode yang ia lalui bersama tim.

Klub menyampaikan dalam pesannya: "Terkadang, sejumlah kisah lebih singkat dari yang kita harapkan, tetapi meninggalkan jejak yang tak terhapuskan," sebagai isyarat atas singkatnya pengalaman sang pemain dan tidak berlanjutnya kebersamaan itu sebagaimana yang diharapkan para pendukung Wydad.

Klub menjelaskan bahwa saat Ziyech mengenakan kostum Wydad akan tetap menjadi "momen istimewa", seraya menegaskan bahwa kehadirannya bersama tim akan tetap menjadi bagian dari sebuah kisah yang tak terlupakan.

Klub menambahkan: "Kau pernah menjadi bagian dari kami, dan kau akan selalu menjadi bagian dari keluarga Wydad Athletic."

Wydad menutup pesannya dengan mendoakan sang pemain agar sukses dan berhasil dalam perjalanan kariernya mendatang, dengan mengatakan: "Dari Wydad milik seluruh bangsa, kami ucapkan terima kasih atas setiap momen ketika kau mengenakan kostum klub, dan kami mendoakanmu segala kesuksesan dan keberhasilan dalam perjalanan kariermu ke depan, di dalam maupun di luar lapangan."



