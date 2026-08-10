Tim asuhan Phil Parkinson tidak menunjukkan tanda-tanda memperlambat laju ambisius mereka menapaki piramida sepak bola Inggris, dengan klub asal Wales Utara itu mencapai kesepakatan senilai £8 juta dengan Sunderland untuk kiper Patterson, menuruttalkSPORT.

Langkah ini menjadi pernyataan niat yang signifikan saat Wrexham bersiap menjalani kampanye berat lainnya di Championship, menandakan bahwa klub milik Hollywood itu siap menggelontorkan dana besar untuk mengamankan talenta papan atas.

Patterson, yang sudah lama menjadi target tim rekrutmen di Racecourse Ground, diberi izin untuk membahas persyaratan pribadi dan menjalani tes medisnya setelah Sunderland menerima tawaran menggiurkan tersebut.



