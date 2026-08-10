Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Wrexham sepakat transfer rekor klub senilai £8 juta untuk kiper Sunderland Anthony Patterson
Kesepakatan bersejarah untuk Wales
Tim asuhan Phil Parkinson tidak menunjukkan tanda-tanda memperlambat laju ambisius mereka menapaki piramida sepak bola Inggris, dengan klub asal Wales Utara itu mencapai kesepakatan senilai £8 juta dengan Sunderland untuk kiper Patterson, menuruttalkSPORT.
Langkah ini menjadi pernyataan niat yang signifikan saat Wrexham bersiap menjalani kampanye berat lainnya di Championship, menandakan bahwa klub milik Hollywood itu siap menggelontorkan dana besar untuk mengamankan talenta papan atas.
Patterson, yang sudah lama menjadi target tim rekrutmen di Racecourse Ground, diberi izin untuk membahas persyaratan pribadi dan menjalani tes medisnya setelah Sunderland menerima tawaran menggiurkan tersebut.
- Getty Images Sport
Rekrutan termahal dalam sejarah Wrexham
Biaya yang diusulkan sebesar £8 juta akan membuat Patterson menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Wrexham, dengan nyaman melampaui rekor sebelumnya sebesar £7,5 juta yang dibayarkan untuk merekrut striker Nathan Broadhead hanya setahun lalu.
Setelah menjadi produk akademi Sunderland yang termasyhur, Patterson menanjak melalui berbagai level hingga menjadi pilihan utama klub yang tak tergoyahkan dalam kampanye promosi mereka yang sukses pada 2021-22.
Aksi heroiknya di Stadion Wembley, saat ia melakukan dua penyelamatan vital dalam kemenangan final play-off atas Sheffield United, mengukuhkan statusnya sebagai favorit suporter di Stadium of Light sebelum posisinya dalam urutan pilihan menurun belakangan ini di bawah rezim baru.
Pengalaman di Championship dan persaingan
Patterson membawa segudang pengalaman ke ruang ganti Wrexham, setelah menjadi sosok yang andal di kasta kedua selama beberapa musim. Namun, kariernya di Wearside menemui hambatan setelah kedatangan Robin Roefs setahun lalu, yang membuat kiper asal Inggris itu tergusur dari posisi penjaga gawang utama.
Demi mendapatkan menit bermain reguler di tim utama, Patterson menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Millwall, tempat ia mencatatkan 16 penampilan dan membantu klub London itu melewati tekanan laga semifinal play-off melawan Hull City.
Kedatangan Patterson akan menciptakan persaingan menarik untuk posisi utama di bawah mistar di Racecourse Ground. Ia bergabung dengan departemen penjaga gawang yang sudah dihuni Danny Ward dan Arthur Okonkwo, yang keduanya tampil menonjol sepanjang kampanye sebelumnya.
- Getty Images Sport
Membidik mimpi Premier League
Meski Wrexham secara keseluruhan menikmati musim yang sukses, tetap ada kekhawatiran soal stabilitas lini belakang mereka, karena tidak kurang dari 17 tim di Championship musim lalu mencatat rekor pertahanan yang lebih baik daripada total 65 gol yang kebobolan oleh Okonkwo dan Ward.
Dengan aturan baru EFL yang memberi lebih banyak tim jalur menuju pascamusim, Wrexham bertekad untuk tidak menyisakan apa pun pada faktor keberuntungan. Klub itu finis hanya dua poin di luar zona play-off musim lalu, dan perluasan format berarti tim peringkat ketujuh dan kedelapan kini juga akan punya peluang promosi. Namun, ambisi di Racecourse Ground tetap mengamankan tiket otomatis, demi menghindari untung-untungan babak play-off eliminator.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami