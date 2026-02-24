Wrexham selamat! Red Dragons berhasil menahan serangan balik Portsmouth untuk mempertahankan posisi mereka di babak play-off Championship

Wrexham telah mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan terakhir mereka melawan Bristol City dan Ipswich Town, di mana kemenangan 5-3 atas Ipswich Town menjadi sorotan utama, dan mereka tahu bahwa kemenangan lain pada Selasa malam akan membantu mereka mempertahankan posisi mereka di babak play-off.

Tim asuhan Phil Parkinson memulai babak pertama dengan baik, dengan dua sundulan yang membuat mereka unggul di babak pertama. Smith melompat tertinggi untuk menyundul umpan Callum Doyle sebelum Cleworth menyundul umpan George Dobson dan membuat skor menjadi 2-0.

Semua tampaknya berjalan lancar bagi Red Dragons, tetapi Portsmouth menemukan jalan kembali ke pertandingan dengan gol yang indah, di mana Swanson menggiring bola dari belakang dan melakukan satu-dua dengan Regan Poole sebelum tendangan yang membentur pemain lawan melambung di atas Arthur Okonkwo dan masuk ke gawang.

Pompey mendominasi sebagian besar babak kedua tetapi kesulitan menciptakan peluang yang dibutuhkan untuk menyamakan skor. Tim tamu mengumpulkan banyak tendangan sudut tetapi tidak bisa memanfaatkannya. Sebaliknya, Wrexham yang mengancam untuk mengakhiri pertandingan sebagai persaingan saat Ollie Rathbone melaju ke depan, tetapi pemain berusia 29 tahun itu membentur tiang gawang saat tampaknya akan mencetak gol.

Akhirnya, hal itu tidak berdampak buruk bagi Wrexham, yang berhasil meraih kemenangan lain untuk meningkatkan peluang mereka finis di babak playoff pada akhir musim.