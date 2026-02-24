Getty Images
Wrexham selamat! Red Dragons berhasil menahan serangan balik Portsmouth untuk mempertahankan posisi mereka di babak play-off Championship
Wrexham menahan serangan balik untuk memperkuat peluang lolos ke babak playoff.
Wrexham telah mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan terakhir mereka melawan Bristol City dan Ipswich Town, di mana kemenangan 5-3 atas Ipswich Town menjadi sorotan utama, dan mereka tahu bahwa kemenangan lain pada Selasa malam akan membantu mereka mempertahankan posisi mereka di babak play-off.
Tim asuhan Phil Parkinson memulai babak pertama dengan baik, dengan dua sundulan yang membuat mereka unggul di babak pertama. Smith melompat tertinggi untuk menyundul umpan Callum Doyle sebelum Cleworth menyundul umpan George Dobson dan membuat skor menjadi 2-0.
Semua tampaknya berjalan lancar bagi Red Dragons, tetapi Portsmouth menemukan jalan kembali ke pertandingan dengan gol yang indah, di mana Swanson menggiring bola dari belakang dan melakukan satu-dua dengan Regan Poole sebelum tendangan yang membentur pemain lawan melambung di atas Arthur Okonkwo dan masuk ke gawang.
Pompey mendominasi sebagian besar babak kedua tetapi kesulitan menciptakan peluang yang dibutuhkan untuk menyamakan skor. Tim tamu mengumpulkan banyak tendangan sudut tetapi tidak bisa memanfaatkannya. Sebaliknya, Wrexham yang mengancam untuk mengakhiri pertandingan sebagai persaingan saat Ollie Rathbone melaju ke depan, tetapi pemain berusia 29 tahun itu membentur tiang gawang saat tampaknya akan mencetak gol.
Akhirnya, hal itu tidak berdampak buruk bagi Wrexham, yang berhasil meraih kemenangan lain untuk meningkatkan peluang mereka finis di babak playoff pada akhir musim.
Pemain Terbaik
Sam Smith mungkin mulai merasa sedikit gelisah karena tiga pertandingan berturut-turut tanpa mencetak gol, tetapi striker tersebut menghilangkan segala kekhawatiran dengan gol pembuka dalam pertandingan tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu menunjukkan timing yang tepat dan kecepatan atletik untuk melompat pada waktu yang tepat dan menyundul umpan silang yang keras, sementara para bek Portsmouth terlihat cemas setiap kali dia mendekati kotak penalti.
Pihak yang paling dirugikan
Pertarungan degradasi di Championship sangat menarik, dengan Portsmouth berjuang melawan Norwich City, Leicester City, Blackburn Rovers, dan West Bromwich Albion untuk menghindari degradasi bersama Oxford United dan Sheffield Wednesday, yang sudah terlihat terpuruk di dasar klasemen.
Fakta bahwa timnya mungkin lebih unggul dari lawan pada malam itu akan menjadi pil pahit bagi John Mousinho. Tim dari pantai selatan datang ke pertandingan ini setelah meraih dua kemenangan berturut-turut dan seharusnya bisa mendapatkan setidaknya satu poin dari pertandingan ini di malam lain, tetapi Wrexham tetap teguh untuk meningkatkan peluang mereka sendiri.
Peringkat pertandingan (dari lima): ⭐⭐⭐
