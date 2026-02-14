Meskipun sorotan sering tertuju pada pemilik tim yang terkenal di Wrexham atau para pemainnya, Parkinsonlah yang mendapat pujian setelah pertandingan. Mantan gelandang Manchester United dan Wales, Robbie Savage, mengatakan kepada TNT Sports: "Dia mungkin salah satu manajer yang paling diremehkan, karena setiap kali Wrexham promosi atau memiliki tim Premier League, orang-orang meremehkan mereka dan meremehkan manajernya. Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan klub sepak bola ini dan dia membuktikan bahwa orang-orang salah bahwa Anda bisa melakukannya melawan tim Premier League. Dia melakukannya untuk Bradford melawan Chelsea [di Piala FA pada 2015] dan dia melakukannya di liga. Setiap musim mereka promosi: [orang-orang berkata] 'dia tidak bisa melakukannya di level itu' tapi dia membuktikan semua orang salah. Saya pikir dia salah satu manajer terbaik saat ini karena apa yang telah dia capai."

Parkinson saat ini juga membawa timnya ke posisi playoff promosi di Championship, artinya impian mereka untuk mencapai Premier League tetap hidup.