Getty Images Sport
Wrexham merayakan ulang tahun pengambilalihan klub dengan mengalahkan Ipswich untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun dan lolos ke putaran kelima Piala FA
Selamat ulang tahun untuk Wrexham
Wrexham telah mengalami kemajuan pesat di berbagai divisi sejak Reynolds dan Mac mengambil alih klub pada 2021 dan kini mulai menorehkan prestasi di Piala FA. Tim Wales ini telah menimbulkan kegemparan di kompetisi tersebut dengan mengalahkan tim Premier League Nottingham Forest di babak ketiga, sementara kemenangan atas Ipswich membuat Red Dragons lolos ke babak kelima untuk pertama kalinya dalam 29 tahun. Bintang Wrexham, Ollie Rathbone, mengakui bahwa kemenangan tersebut menjadi malam yang tak terlupakan bagi klub. Ia mengatakan kepada Match of the Day Wales: "Klub ini sedang menjalani perjalanan yang luar biasa, dan kami hanya ingin terus menambahnya. Ini adalah malam yang istimewa, dan bagus bisa kembali meraih kemenangan di kandang."
Wrexham ingin lebih banyak lagi.
Parkinson juga menikmati kemenangan ini dan mengakui timnya sangat berambisi untuk meraih lebih banyak. Ia mengatakan kepada BBC Sport: "Setiap musim dalam sepak bola itu istimewa dan harus dinikmati. Piala FA adalah bagian dari itu, dan penting bagi kami untuk mengukuhkan kemenangan atas Nottingham Forest dengan kemenangan lagi malam ini. Saya pikir ini hebat bagi pemilik kami, Rob dan Ryan, karena ini adalah peringatan lima tahun mereka, dan membawa mereka ke babak kelima juga hebat bagi mereka. Kami benar-benar menantikan undian pada Senin malam saat kami berada di hotel di Bristol. Kami akan menikmati itu. Tapi seperti yang kami lakukan terakhir kali, Piala FA sekarang ditunda, fokus pada liga. Jangan terlalu santai tentang itu, tapi dengarkan, kami telah memiliki begitu banyak malam hebat di sini dan kami ingin lebih. Kami ambisius, mengapa tidak?"
Pujian untuk 'Parkinson yang diremehkan'
Meskipun sorotan sering tertuju pada pemilik tim yang terkenal di Wrexham atau para pemainnya, Parkinsonlah yang mendapat pujian setelah pertandingan. Mantan gelandang Manchester United dan Wales, Robbie Savage, mengatakan kepada TNT Sports: "Dia mungkin salah satu manajer yang paling diremehkan, karena setiap kali Wrexham promosi atau memiliki tim Premier League, orang-orang meremehkan mereka dan meremehkan manajernya. Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan klub sepak bola ini dan dia membuktikan bahwa orang-orang salah bahwa Anda bisa melakukannya melawan tim Premier League. Dia melakukannya untuk Bradford melawan Chelsea [di Piala FA pada 2015] dan dia melakukannya di liga. Setiap musim mereka promosi: [orang-orang berkata] 'dia tidak bisa melakukannya di level itu' tapi dia membuktikan semua orang salah. Saya pikir dia salah satu manajer terbaik saat ini karena apa yang telah dia capai."
Parkinson saat ini juga membawa timnya ke posisi playoff promosi di Championship, artinya impian mereka untuk mencapai Premier League tetap hidup.
Ikatan glamor untuk Wrexham?
Wrexham akan mengetahui lawan mereka di putaran kelima Piala FA pada Senin mendatang saat undian untuk putaran tersebut dilakukan. Tim asuhan Parkinson berharap dapat lolos ke perempat final untuk keempat kalinya dalam sejarah klub dan mungkin berharap mendapatkan lawan yang menarik. Raksasa Liga Premier Chelsea telah lolos setelah mengalahkan Hull City pada Jumat malam, sementara Arsenal dan Manchester City akan menghadapi lawan dari divisi bawah dan diharapkan dapat melaju ke babak berikutnya.
