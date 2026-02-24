Getty/GOAL
Wrexham mengikat duo andalan mereka dengan perpanjangan kontrak, sementara Ryan Reynolds dan Rob Mac semakin dekat untuk mewujudkan impian bermain di Premier League
Wrexham menegosiasikan persyaratan baru dalam upaya promosi.
Phil Parkinson memimpin upaya tersebut, setelah berhasil membawa Wrexham keluar dari National League dan masuk ke Championship, dengan kegembiraan yang wajar dari pihaknya melihat dua pemain berpengalaman berkomitmen pada klub.
Parkinson mengatakan tentang negosiasi kontrak baru dengan para profesional EFL berpengalaman: “Keduanya adalah pemain yang sangat baik, yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi kami musim lalu dan musim ini.
“Ollie telah luar biasa bagi kami, dia benar-benar begitu, dan George telah beradaptasi dengan baik di level Championship. Keduanya mewakili apa yang kami inginkan di klub ini - mereka bermain dengan hati dan komitmen yang sejati di setiap pertandingan, dan sangat bagus bahwa mereka telah mendapatkan kontrak baru.”
Rathbone merasa senang dengan kesepakatan baru Red Dragons.
Rathbone, yang pindah ke SToK Racecourse pada musim panas 2024, telah memperpanjang kontraknya selama 12 bulan hingga akhir musim 2027-28. Ia tampil gemilang bersama Wrexham musim lalu saat mereka berhasil promosi otomatis dari League One.
Pemain berusia 29 tahun ini mencetak delapan gol dalam 42 penampilan dan dinobatkansebagai Pemain Terbaik Musim Ini klub. Ia mengalami cedera pergelangan kaki yang tidak beruntung menjelang musim ini saat terbaring sakit selama tur pra-musim ke Australia dan Selandia Baru.
Kembalinya ia ke lapangan pada pertengahan Desember disambut baik, dengan Rathbone mencetak gol dalam dua menit setelah masuk sebagai pemain pengganti melawan Watford. Ia kini telah mencetak enam gol dalam 16 penampilan.
Rathbone berbicara tentang perpanjangan kontraknya dengan Red Dragons: “Saya sangat senang menandatangani kontrak baru. Ini adalah hari yang spesial bagi saya dan keluarga saya. Saya sangat bahagia. Waktu saya di sini sejauh ini luar biasa. Ini mungkin sepak bola terbaik yang pernah saya mainkan dalam karier saya. Saya ingin terus bermain, terus berkembang, dan menciptakan lebih banyak momen spesial untuk klub ini.”
Dobson memperpanjang kerja samanya dengan Red Dragons.
Dobson, yang bergabung dengan Red Dragons Wrexham pada jendela transfer yang sama dengan Rathbone, juga telah memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2028. Ia tampil dalam 48 pertandingan untuk tim Parkinson musim lalu, dan mendapat pujian luas atas kemampuannya dalam merebut kembali penguasaan bola dan membawa Wrexham ke posisi menyerang.
Ia telah tampil dalam 30 dari 33 pertandingan Championship Wrexham musim ini, setelah menghabiskan sembilan tahun terakhir karirnya berkompetisi di League One. Pemain berusia 28 tahun lulusan akademi West Ham ini mengatakan: “Saya sangat senang menandatangani kontrak baru dengan klub.
“Ini telah menjadi 19 bulan yang luar biasa. Saya menikmati setiap menitnya. Ini telah menjadi perjalanan yang fantastis sejauh ini. Saya senang memperpanjang kontrak, dan semoga kita dapat menciptakan banyak kenangan spesial lainnya.”
Usaha untuk lolos ke babak playoff: Wrexham menargetkan finis di enam besar.
Pemilik bersama Hollywood, Ryan Reynolds dan Rob Mac, berada dalam bisnis mewujudkan impian. Mereka telah menikmati lima tahun yang luar biasa di puncak kepemimpinan, setelah berhasil melakukan akuisisi yang mengesankan pada 2021, dan kini menargetkan kasta tertinggi.
Analis EFL Don Goodman termasuk di antara mereka yang memuji Wrexham, mengatakan tentang upaya mereka untuk meraih posisi enam besar pada musim 2025-26: “Saya pikir Phil Parkinson telah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk membawa Wrexham ke dalam persaingan playoff. Saya kira konsolidasi di tengah klasemen seharusnya menjadi ambisi mereka pada Agustus lalu. Tapi cara liga berjalan, mereka benar-benar berada di tengah persaingan.”
Wrexham saat ini berada di peringkat keenam klasemen Championship - lima poin di belakang Millwall yang berada di posisi ketiga, tapi hanya empat poin di atas Queens Park Rangers di peringkat ke-13. Tim Parkinson akan kembali bertanding pada Selasa saat menjamu Portsmouth - dengan kepercayaan diri tinggi di kubu Red Dragons setelah kemenangan epik 5-3 atas Ipswich dalam pertandingan terakhir.
