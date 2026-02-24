Wrexham mengikat duo andalan mereka dengan perpanjangan kontrak, sementara Ryan Reynolds dan Rob Mac semakin dekat untuk mewujudkan impian bermain di Premier League

Phil Parkinson memimpin upaya tersebut, setelah berhasil membawa Wrexham keluar dari National League dan masuk ke Championship, dengan kegembiraan yang wajar dari pihaknya melihat dua pemain berpengalaman berkomitmen pada klub.

Parkinson mengatakan tentang negosiasi kontrak baru dengan para profesional EFL berpengalaman: “Keduanya adalah pemain yang sangat baik, yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi kami musim lalu dan musim ini.

“Ollie telah luar biasa bagi kami, dia benar-benar begitu, dan George telah beradaptasi dengan baik di level Championship. Keduanya mewakili apa yang kami inginkan di klub ini - mereka bermain dengan hati dan komitmen yang sejati di setiap pertandingan, dan sangat bagus bahwa mereka telah mendapatkan kontrak baru.”