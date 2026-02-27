Wrexham mengatakan bahwa mencapai Liga Premier setelah empat promosi berturut-turut akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris

Posisi di Liga Nasional diwarisi ketika dua aktor papan atas melakukan pengambilalihan mengejutkan pada tahun 2021. Lima tahun kemudian, Wrexham kini mendekati pintu gerbang menuju kasta tertinggi. Sejarah telah tercipta saat mereka naik melalui tangga EFL.

Dana besar telah diinvestasikan dengan target akhir yang jelas, dengan rekor transfer terus dipecahkan di setiap jendela transfer. Phil Parkinson kini bekerja dengan skuad yang yakin bisa keluar dari Championship - dengan tambahan pemain berdarah Premier League di barisan.

The Red Dragons saat ini berada di zona playoff dan mungkin masih bisa mendapatkan tiket ke undian tersebut. Kenaikan yang luar biasa ini - yang semuanya terekam dalam seri dokumenter 'Welcome to Wrexham' - akan terwujud jika 'Tanah Terjanji' dapat dicapai.