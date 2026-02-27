Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Wrexham mengatakan bahwa mencapai Liga Premier setelah empat promosi berturut-turut akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris
Sejarah tercipta dengan tiga promosi berturut-turut.
Posisi di Liga Nasional diwarisi ketika dua aktor papan atas melakukan pengambilalihan mengejutkan pada tahun 2021. Lima tahun kemudian, Wrexham kini mendekati pintu gerbang menuju kasta tertinggi. Sejarah telah tercipta saat mereka naik melalui tangga EFL.
Dana besar telah diinvestasikan dengan target akhir yang jelas, dengan rekor transfer terus dipecahkan di setiap jendela transfer. Phil Parkinson kini bekerja dengan skuad yang yakin bisa keluar dari Championship - dengan tambahan pemain berdarah Premier League di barisan.
The Red Dragons saat ini berada di zona playoff dan mungkin masih bisa mendapatkan tiket ke undian tersebut. Kenaikan yang luar biasa ini - yang semuanya terekam dalam seri dokumenter 'Welcome to Wrexham' - akan terwujud jika 'Tanah Terjanji' dapat dicapai.
- Getty
Pemilik bersama Hollywood telah mengawasi kemajuan pesat.
Ketika ditanya apakah promosi ke Premier League dalam empat musim berturut-turut akan menjadi salah satu kisah paling mengesankan dalam sejarah sepak bola Inggris, Sinclair - yang berbicara bekerja sama dengan BetGoodwin Football Betting - mengatakan kepada GOAL: “Ya, saya setuju. Jika kita kembali ke masa lalu, saat memikirkan tim-tim seperti Wimbledon yang berasal dari liga non-profesional dan berhasil naik melalui berbagai divisi, itu dianggap sebagai pencapaian luar biasa. Tentu saja, butuh waktu lebih lama untuk mencapainya.
“Ketika Wrexham berada di Conference, jika Anda mengatakan kepada saya bahwa dalam empat musim ke depan mereka akan berada di Premier League, saya akan mengatakan Anda gila, karena betapa sulitnya beradaptasi saat berpindah dari liga ke liga. Standar yang meningkat di setiap aspek klub sepak bola, bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam mengelola klub, bersaing dengan klub-klub terbesar di negara ini. Pujian besar untuk mereka karena berhasil berada dalam posisi ini sehingga orang-orang membahas hal ini.”
Naga Merah selalu menjadi 'raksasa yang tertidur'
Sinclair, yang menghabiskan dua tahun di Racecourse Ground antara 2009 dan 2011, menambahkan: “Saya tidak mengira hal itu akan terjadi. Saya pikir jika mereka finis di tengah klasemen pada musim pertama mereka di Championship, itu sudah merupakan kemajuan besar. Tapi untuk berada di sana bersaing di sekitar babak playoff dan bahkan masuk dalam perbincangan untuk posisi otomatis di Premier League, jujur saja, itu luar biasa.
“Jadi, kita lihat saja bagaimana mereka berkembang. Ini adalah klub sepak bola yang luar biasa. Saat saya bermain di sana, klub ini jelas merupakan raksasa yang tertidur. Saya bisa merasakan bahwa ketika Anda berada di sekitar area Wrexham, Anda tahu betapa besar dukungan yang bisa diterima klub jika mereka mulai tampil bagus. Dan apa yang dilakukan pemilik baru telah luar biasa karena mereka berhasil memikat imajinasi komunitas dan semua orang mengikuti mereka di dalam dan di luar lapangan. Jadi, saat ini apa yang mereka lakukan benar-benar luar biasa.”
- Getty
Bisakah Wrexham memastikan tempat di babak play-off Championship?
Wrexham saat ini berada di peringkat keenam klasemen Championship, dengan mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan terakhir mereka. Mereka masih memiliki 12 pertandingan tersisa di musim ini, sekaligus melaju ke putaran kelima Piala FA, dan perlu mempertahankan standar yang impresif dalam persaingan yang semakin ketat untuk memperebutkan slot play-off.
The Red Dragons kini memiliki keunggulan empat poin atas Southampton yang berada di peringkat ketujuh, namun hanya unggul enam poin dari Watford di peringkat ke-12. Pertarungan seru hingga akhir tampaknya tak terhindarkan, dengan Parkinson sudah dijanjikan "posisi seumur hidup" saat ia berusaha memperkuat warisannya di North Wales.
Iklan