Pertandingan seru di Racecourse ini berlangsung cepat dan intens sejak awal, saat Moore membawa Wrexham unggul hanya enam menit setelah kick-off. Setelah sundulan cerdas Josh Windass ke arah striker, Moore melaju ke sayap kiri dan melepaskan tembakan keras dari sudut yang sempit. Pemain berusia 33 tahun itu seharusnya tidak bisa mencetak gol dari tepi kiri area penalti, namun ia berhasil menyarangkan bola ke atap gawang dengan tendangan yang tak terbendung, melewati Christian Walton di gawang Ipswich.

Wrexham memulai pertandingan dengan baik, tetapi setelah serangkaian penghentian akibat cedera dari kedua tim, tim tamu mulai mendapatkan kendali dalam pertandingan. Mereka menyamakan kedudukan pada menitke-20 melalui Anis Mehmeti, yang didatangkan pada Januari. Mantan gelandang Bristol City itu mencetak gol pertamanya untuk Tractor Boys setelah tembakan Jack Taylor dihalau dan kiper Arthur Okonkwo hanya bisa menepis bola ke arah Mehmeti, yang tetap tenang dan mengarahkan bola ke atap gawang.

Dengan delapan menit tersisa sebelum jeda, Wrexham kembali memimpin. Moore dan Windass kembali menjadi pusat perhatian, saat striker Wales itu menerobos sisi kiri dan mengirim umpan pertama untuk George Thomason, yang tembakannya dihalau, sebelum umpan kedua dari Moore menemukan Windass yang sedang menunduk untuk menyundul bola ke gawang.

Moore melihat sentuhan halusnya di tiang dekat diselamatkan saat ia berusaha memperbesar keunggulan tuan rumah, tetapi Red Dragons mendapat pukulan telak di waktu tambahan babak pertama. Taylor melakukan umpan cerdik di sekitar sudut ke arah Ivan Azon, yang mencetak gol ke pojok bawah gawang, membuat kedua tim imbang 2-2 saat jeda.

Aksi belum berakhir di babak kedua, dengan tim tamu mengambil keunggulan untuk pertama kalinya hanya dua menit setelah restart. Gol tersebut datang dari sumber yang tak terduga, bek tengah Cedric Kipre, yang melepaskan tendangan melengkung dari jarak 25 yard untuk membalikkan keadaan dan mengejutkan pendukung tuan rumah.

Wrexham melihat klaim penalti mereka ditolak menjelang menit ke-60, setelah kiper Walton tampaknya menabrak Doyle saat bek tengah itu lebih dulu menyundul bola di atas mistar gawang – tetapi hanya tujuh menit kemudian mereka menyamakan kedudukan. Broadhead memimpin serangan balik, dan setelah tembakannya diblok, Thomason tetap tenang untuk menyundul bola rebound dari tepi kiri kotak penalti.

The Red Dragons terus menyerang mencari kemenangan, dan Doyle memberikan sentuhan krusial, mencetak gol sundulan dari tendangan sudut Lewis O’Brien untuk membuat para pendukung tuan rumah bersorak gembira. Bek mantan Manchester City itu melakukan blok krusial untuk mencegah Marcelino Nunez menyamakan skor di ujung lain lapangan, sebelum Broadhead mencetak gol kelima yang menakjubkan dalam serangan balik lain dengan assist dari O’Brien. Peluang terus berdatangan di kedua ujung lapangan, tetapi skor tetap demikian, karena Wrexham mengamankan kemenangan krusial dalam upaya mereka menuju playoff sambil memperkuat posisi mereka di peringkat keenam.