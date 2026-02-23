Wrexham kehilangan pemain kunci akibat cedera ligamen lutut, yang menjadi pukulan berat bagi harapan promosi ke Premier League

Sheaf mengalami cedera selama kemenangan dramatis 5-3 Wrexham atas Ipswich, sesama tim yang berambisi promosi di Championship, pada Sabtu. Gelandang tersebut terpaksa ditarik keluar pada awal babak kedua saat tim Parkinson bangkit dari ketinggalan 3-2 untuk meraih tiga poin dalam pertandingan dramatis di STōK Cae Ras. Hasil ini membuat Red Dragons kembali masuk ke zona playoff promosi di Championship dan membuat Parkinson puas setelahnya.

Dia mengatakan kepada wartawan: "Saya pikir Kieffer [Moore] kembali ke performa terbaiknya hari ini, dia tak terbendung, terutama di babak pertama, dan Josh [Windass] melakukan apa yang dia lakukan, dia menciptakan momen-momen penting. Saya katakan kepada para pemain di babak pertama, 'jangan biarkan gol itu memengaruhi kita saat skor 2-2'.

"Saya pikir kami kurang beruntung tidak bisa unggul, dan tiba-tiba bek tengah mencetak gol untuk membuat skor menjadi 3-2. Saya pikir kelompok pemain yang lebih lemah mungkin mulai merasa lelah secara mental, tapi kami tidak. Kami merespons dengan brilian, dan itu adalah usaha hebat dari para pemain dan pemain cadangan yang jelas berdampak saat kami paling membutuhkannya. Secara keseluruhan, usaha tim hari ini benar-benar luar biasa."