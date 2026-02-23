Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Wrexham kehilangan pemain kunci akibat cedera ligamen lutut, yang menjadi pukulan berat bagi harapan promosi ke Premier League
Sheaf mengalami cedera dalam pertandingan seru di Wrexham.
Sheaf mengalami cedera selama kemenangan dramatis 5-3 Wrexham atas Ipswich, sesama tim yang berambisi promosi di Championship, pada Sabtu. Gelandang tersebut terpaksa ditarik keluar pada awal babak kedua saat tim Parkinson bangkit dari ketinggalan 3-2 untuk meraih tiga poin dalam pertandingan dramatis di STōK Cae Ras. Hasil ini membuat Red Dragons kembali masuk ke zona playoff promosi di Championship dan membuat Parkinson puas setelahnya.
Dia mengatakan kepada wartawan: "Saya pikir Kieffer [Moore] kembali ke performa terbaiknya hari ini, dia tak terbendung, terutama di babak pertama, dan Josh [Windass] melakukan apa yang dia lakukan, dia menciptakan momen-momen penting. Saya katakan kepada para pemain di babak pertama, 'jangan biarkan gol itu memengaruhi kita saat skor 2-2'.
"Saya pikir kami kurang beruntung tidak bisa unggul, dan tiba-tiba bek tengah mencetak gol untuk membuat skor menjadi 3-2. Saya pikir kelompok pemain yang lebih lemah mungkin mulai merasa lelah secara mental, tapi kami tidak. Kami merespons dengan brilian, dan itu adalah usaha hebat dari para pemain dan pemain cadangan yang jelas berdampak saat kami paling membutuhkannya. Secara keseluruhan, usaha tim hari ini benar-benar luar biasa."
- Getty Images Sport
"Ini benar-benar pukulan berat" - Parkinson mengonfirmasi cedera.
Parkinson telah mengonfirmasi cedera yang dialami Ben dan mengungkapkan kekecewaannya atas kabar tersebut. Ia mengatakan kepada wartawan: "Kondisi Ben tidak baik, dan ini benar-benar pukulan bagi kami. Meskipun ada kegembiraan setelah kemenangan dari sudut pandang saya dan staf, saya selalu memikirkan hal itu di belakang pikiran saya. Saya tidak merasa ini akan menjadi kabar baik, dan dia akan menemui spesialis malam ini di London, tetapi prognosis awal menunjukkan cedera ini akan memakan waktu sepuluh minggu. Dia mengalami kerusakan pada ligamen medialnya, dan Ben benar-benar sial karena itu hanya sebuah tekel yang diblokir dan dia hanya membuka lututnya. Tapi hal-hal seperti itu terjadi dalam sepak bola, dan cedera adalah bagian tak terpisahkan bagi individu dan tim secara keseluruhan, dan kita harus melanjutkan. Ben akan mendapatkan perawatan terbaik dan kembali dengan kuat, tapi dari sudut pandang kami, ini adalah kesempatan bagi pemain lain."
Wrexham mengincar Liga Premier
Wrexham bertekad untuk terus melanjutkan kemajuan luar biasa mereka melalui divisi-divisi dan menuju ke tanah impian Liga Premier. CEO Michael Williamson yakin bahwa ini akan menjadi pencapaian yang unik bagi tim Wales tersebut.
"Tidak ada peta jalan untuk ini. Naik dari National League hingga Premier League melalui promosi berturut-turut adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh klub mana pun dalam sejarah sepak bola Inggris," katanya kepada ESPN.
"Ketika kami berada di League One, saya berkata kepada Rob dan Ryan, 'Ayo, mari kita berusaha naik ke Championship secepat mungkin karena jika tidak, kalian berisiko terjebak di League One.' Mereka setuju dengan itu. Kami berinvestasi dalam skuad dan berhasil meraih promosi itu. Kami berlari kencang sepanjang musim lalu di luar lapangan, dan di semua area lain organisasi, dan kami berlari kencang untuk bisa bertahan di Championship agar bisa membangun level di mana kami bisa bertahan di Championship.
"Pada akhirnya, jika kami mencapai Premier League, kami akan berlari kencang lagi untuk siap menjadi tim Premier League."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Wrexham?
Wrexham akan kembali beraksi pada Selasa melawan Portsmouth di Championship, lalu menghadapi Charlton. Setelah itu, tim Wales ini akan beralih fokus ke pertandingan bergengsi di Piala FA saat mereka menjamu raksasa Liga Premier Chelsea di babak kelima kompetisi tersebut.
Iklan