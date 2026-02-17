Getty/GOAL
Wrexham gagal! Red Dragons melewatkan kesempatan untuk lolos ke babak playoff saat Bristol City mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir
Wrexham ditahan imbang yang mengecewakan.
Malam Wrexham jauh dari kata mudah, dan hal itu sudah bisa diprediksi mengingat selisih satu poin antara kedua tim di awal pertandingan. Bristol City menguasai bola sebagian besar waktu di 20 menit pertama, namun justru tim tamu Red Dragons yang mencetak gol pertama. Dalam serangan cepat yang klasik, keberuntungan berpihak pada Oliver Rathbone di dalam kotak penalti. Sebuah umpan silang dari Callum Doyle dibelokkan, membuat para bek City terkejut. Rathbone menunjukkan kualitasnya dengan menendang bola yang melenceng itu dalam posisi setengah berputar, melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang, dan membuat kiper Radek Vitek - salah satu kiper terbaik di Championship musim ini - terpaku di tempatnya untuk gol keenamnya musim ini.
Setelah itu, tim Wales terlihat jauh lebih tenang. Bristol City terus menyerang, sementara Wrexham puas bertahan dan menyerap tekanan. Namun, rencana mereka hancur tak lama setelah babak kedua dimulai. Hanya tiga menit setelah babak kedua dimulai, tuan rumah menyamakan kedudukan. Sinclair Armstrong, yang masuk sebagai pengganti di babak pertama, menemukan celah kecil di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan dari sudut yang sempit, menyamakan kedudukan.
Dampak langsung dari pengganti Bristol City memang terasa, tetapi drama tidak berhenti di situ. Dengan kedua tim kini menciptakan peluang, pertandingan berlangsung sangat ketat, dan seperti yang sering terjadi musim ini, Wrexham menemukan cara. Lagi-lagi, umpan silang berbahaya dari Doyle tidak diantisipasi dengan baik, dan setelah serangkaian pantulan dan defleksi, bola akhirnya masuk ke gawang sendiri oleh Joe Williams. Lewis O'Brien berlari merayakan gol, sementara tuan rumah protes atas apa yang mereka anggap sebagai offside yang jelas dalam prosesnya.
George Dobson memiliki peluang besar untuk mengakhiri pertandingan setelah memanfaatkan umpan cerdas Kieffer Moore di dalam 15 menit terakhir, tetapi pemain berusia 28 tahun itu gagal mengeksekusi tendangannya dan terjatuh ke tanah dengan tak percaya. Wrexham harus membayar mahal di menit-menit akhir, saat pemain pengganti Max Bird mencetak gol spektakuler dengan tendangan pertama kali yang membentur bagian bawah mistar gawang, dengan hanya dua menit tersisa dalam pertandingan. Para pemain Wrexham terlihat hancur di akhir pertandingan, tetapi mungkin sedikit lega setelah Delano Burgzorg ditolak penalti di waktu tambahan, dan malah mendapat kartu kuning karena diving setelah terjatuh akibat kontak minimal di kotak penalti. Dobson memiliki peluang besar lagi di detik-detik akhir, tetapi sekali lagi gagal mengarah ke gawang meskipun hanya berhadapan dengan kiper.
Pemain Terbaik
Pertandingan di Bristol berlangsung sengit, tetapi penting bagi Wrexham untuk tidak kalah, dan Callum Doyle berperan dalam kedua gol tim tamu untuk membantu mereka meraih satu poin. Dia sangat efektif di sisi kiri formasi tiga bek dan mengirimkan umpan silang yang mengancam yang sulit diatasi oleh tuan rumah sepanjang malam. Selain itu, dia juga efektif dalam menghentikan banyak ancaman di sisi kanan Bristol City. Di malam lain, dia mungkin telah membantu timnya meraih tiga poin besar, bukan hanya satu, yang tidak membantu upaya promosi kedua tim.
Pihak yang paling dirugikan
Wrexham memiliki lebih dari cukup peluang untuk memenangkan pertandingan, dan mereka pasti akan melakukannya, jika George Dobson membawa sepatu tembaknya ke West Country. Gelandang tersebut hanya masuk ke lapangan pada 20 menit terakhir, tetapi memiliki dua peluang besar untuk mencetak gol. Kesempatan pertama bisa dimaafkan, karena bola yang diberikan kepadanya oleh Moore sedikit di belakangnya. Namun, kesempatan kedua di waktu tambahan disajikan dengan sempurna di depan gawang, tetapi dia malah meleset dari sasaran alih-alih mencetak gol yang pasti akan menjadi penentu kemenangan.
Peringkat pertandingan (dari lima): ⭐⭐⭐⭐
