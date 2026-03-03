Wrexham dikabarkan akan melakukan langkah sensasional untuk merekrut Andy Robertson, yang didukung oleh mantan bintang Liverpool

Proyek ambisius Wrexham di bawah kepemimpinan Ryan Reynolds dan Rob Mac telah mengaitkan mereka dengan beberapa nama besar, namun saran terbaru mungkin yang paling berani hingga saat ini. Bek sayap kiri mantan Liverpool dan Inggris, Johnson, memprediksi tim Wales Utara ini berpotensi mengejar Robertson, jika pemain Skotlandia itu pernah mencari tantangan baru di luar Merseyside.

Saran ini muncul saat Robertson memasuki tahap akhir karier gemilangnya di Anfield, di mana ia telah memenangkan semua trofi besar yang tersedia. Meskipun bek kiri ini tetap menjadi bagian vital dari skuad Liverpool saat ini, tidak ada tanda-tanda perpanjangan kontraknya, dan daya tarik "Hollywood" Wrexham serta kemajuan pesat mereka melalui piramida sepak bola Inggris telah membuat Racecourse Ground menjadi destinasi menarik bagi bintang-bintang veteran yang mencari proyek unik.

Johnson percaya bahwa meskipun ada penurunan status, visi yang ditawarkan oleh pemilik Wrexham bisa cukup untuk menggoda pemain sekelas Robertson. Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menyediakan odds sepak bola terbaru, bek mantan Liverpool dan Chelsea itu mengatakan: "Tentu saja, jika Andy Robertson pindah ke klub yang baru promosi, secara teknis itu adalah langkah mundur, tetapi tidak banyak langkah maju dari Liverpool. Namun, dalam hal tim yang baru promosi dan memiliki rencana, Anda bisa memahami mengapa mereka pasti menginginkannya."