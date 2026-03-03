Getty Images Sport
Wrexham dikabarkan akan melakukan langkah sensasional untuk merekrut Andy Robertson, yang didukung oleh mantan bintang Liverpool
Sasaran Hollywood bagi Naga Merah
Proyek ambisius Wrexham di bawah kepemimpinan Ryan Reynolds dan Rob Mac telah mengaitkan mereka dengan beberapa nama besar, namun saran terbaru mungkin yang paling berani hingga saat ini. Bek sayap kiri mantan Liverpool dan Inggris, Johnson, memprediksi tim Wales Utara ini berpotensi mengejar Robertson, jika pemain Skotlandia itu pernah mencari tantangan baru di luar Merseyside.
Saran ini muncul saat Robertson memasuki tahap akhir karier gemilangnya di Anfield, di mana ia telah memenangkan semua trofi besar yang tersedia. Meskipun bek kiri ini tetap menjadi bagian vital dari skuad Liverpool saat ini, tidak ada tanda-tanda perpanjangan kontraknya, dan daya tarik "Hollywood" Wrexham serta kemajuan pesat mereka melalui piramida sepak bola Inggris telah membuat Racecourse Ground menjadi destinasi menarik bagi bintang-bintang veteran yang mencari proyek unik.
Johnson percaya bahwa meskipun ada penurunan status, visi yang ditawarkan oleh pemilik Wrexham bisa cukup untuk menggoda pemain sekelas Robertson. Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menyediakan odds sepak bola terbaru, bek mantan Liverpool dan Chelsea itu mengatakan: "Tentu saja, jika Andy Robertson pindah ke klub yang baru promosi, secara teknis itu adalah langkah mundur, tetapi tidak banyak langkah maju dari Liverpool. Namun, dalam hal tim yang baru promosi dan memiliki rencana, Anda bisa memahami mengapa mereka pasti menginginkannya."
Faktor pengalaman elit
Bagi Wrexham, perekrutan pemain seperti Robertson tidak hanya akan menjadi peningkatan taktis; hal ini akan menjadi perubahan transformasional dalam budaya ruang ganti klub. Dengan pengalaman menghadapi tekanan persaingan gelar dan final Eropa, pemain berusia 31 tahun ini akan memberikan kepemimpinan yang diperlukan untuk membantu Red Dragons memperkuat posisi mereka di kasta atas sepak bola Inggris.
Keberadaan seorang pemenang berulang kali akan sangat berharga bagi pemain muda di klub yang sedang beradaptasi dengan sorotan dan tuntutan fisik yang lebih tinggi dalam sepak bola profesional. Johnson menekankan bahwa dorongan psikologis dari seorang veteran berpengalaman dapat menjadi faktor penentu bagi klub dengan jalur perkembangan seperti Wrexham.
"Memikirkan pengalamannya, trofi-trofi yang dimenangkannya, usianya, bantuannya bagi pemain muda di sekitarnya, dan memberikan dorongan bagi ruang ganti, memiliki pemenang Liga Champions di ruang ganti, terutama saat mereka mungkin akan bermain di Premier League untuk pertama kalinya dalam waktu yang tidak diketahui. Anda bisa melihat bagaimana hal itu pasti akan memberikan dorongan bagi mereka," tambah Johnson. Jenis kepemimpinan ini正是 yang dicari oleh hierarki Wrexham dalam penandatanganan sebelumnya seperti Ben Foster dan Steven Fletcher.
Masa depan kapten Skotlandia
Pembahasan mengenai langkah selanjutnya Robertson sangat bergantung pada motivasi pribadinya setelah hampir satu dekade berkompetisi di level elit, terutama dengan kontraknya di Anfield yang akan berakhir musim panas ini. Johnson mengakui bahwa meskipun proyek olahraga di klub seperti Wrexham atau bahkan Coventry City menarik, daya tarik gaya hidup yang lebih santai di luar negeri mungkin pada akhirnya akan lebih menggoda bagi sang bek.
"Apakah dia memiliki keinginan untuk tantangan semacam itu adalah sesuatu yang harus kita tanyakan padanya," jelas Johnson. "Dia mungkin ingin bermain di tempat yang lebih hangat untuk beberapa tahun terakhir."
Bek mantan Liverpool itu menyarankan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada apakah Robertson masih memiliki hasrat untuk "detail-detail kecil" dalam perjuangan promosi atau bertahan. Meskipun pindah ke liga Eropa dengan tempo yang lebih lambat dapat memperpanjang karier bermainnya, narasi unik seputar Wrexham menawarkan prestise yang berbeda yang jarang dimiliki klub lain.
Pada akhirnya, Johnson tetap yakin bahwa minat dari klub-klub tersebut sepenuhnya masuk akal mengingat apa yang Robertson bawa ke meja. "Ya, Anda bisa melihat mengapa tim seperti Coventry atau Wrexham ingin merekrutnya," katanya menyimpulkan.
Seperti biasa di Anfield
Untuk saat ini, Robertson tetap fokus pada perannya bersama Liverpool saat mereka terus berjuang untuk mendapatkan tempat di Liga Champions. Laga Premier League berikutnya mereka adalah lawatan ke Wolves. Sementara itu, Wrexham terus berjuang untuk promosi saat mereka berusaha mendekati impian mereka untuk bermain di Premier League. Tim asuhan Phil Parkinson saat ini sedang mempersiapkan diri untuk laga putaran kelima Piala FA melawan Chelsea pada Sabtu, yang akan digelar tiga hari sebelum laga Championship mereka berikutnya melawan Hull City.
