'Wow' - Roy Keane merasa kesal melihat apa yang dikenakan para WAGs di Piala Dunia

Ketika ditanya apa yang akan dia buang ke "Ruang 101", Keane langsung menyoroti tren tersebut.

"Oh, jersey? Saat Piala Dunia, ketika semua istri dan keluarga para pemain datang ke pertandingan, semua istri mengenakan jersey dengan nama pemain di bagian belakang, wow," kata Keane. "Anak-anak sih tidak masalah, tapi para istri dan pasangan yang mengenakan jersey mereka, dengan nama mereka di bagian belakang, wow."

Wright memberikan pandangan yang berbeda, menjawab: "Saya tidak keberatan dengan itu."

Keane kemudian mempertegas kritiknya, dengan mengatakan: "Kamu tidak setuju denganku soal itu? Setahun kemudian mereka sudah berpisah, kebanyakan dari mereka. Dan mereka semua berfoto, sambil menunjuk ke nama Jimmy atau Johnny di bagian belakang, wow. Kita tahu dengan siapa kamu menikah. Anak-anak sih tidak masalah, tapi pasangan itu konyol. Semua duduk di bagian keluarga yang sama, aku punya jersey-ku, apa kamu punya milikmu? Aku tidak mau tahu."

Wright kembali membela praktik tersebut, sambil menambahkan: "Aku tidak keberatan, Roy. Suaminya sedang bermain dan dia bangga padanya, dan dia ingin mengenakan kaos suaminya—sepertinya sesederhana itu."