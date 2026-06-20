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'Wow' - Roy Keane merasa kesal melihat apa yang dikenakan para WAGs di Piala Dunia
Keane menyindir para WAGs
Kemenangan Inggris 4-2 atas Kroasia memicu perayaan di kalangan pendukung dan keluarga para pemain, namun, sehari setelah pertandingan, Keane justru fokus pada hal yang sama sekali berbeda. Saat tampil di acara *The Overlap* dalam diskusi bersama Gary Neville, mantan pemain timnas Republik Irlandia itu mengungkapkan salah satu kekecewaannya yang terbesar terkait sepak bola.
Keane menyoroti pemandangan para istri dan pasangan pemain yang mengenakan kaos khusus bertuliskan nama orang yang mereka cintai. Komentarnya segera memicu perdebatan di antara para panelis, dengan Wright tidak setuju dan berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan anggota keluarga yang menunjukkan dukungan selama turnamen internasional besar.
- AFP
Keane dan Wright berselisih soal tradisi seragam
Ketika ditanya apa yang akan dia buang ke "Ruang 101", Keane langsung menyoroti tren tersebut.
"Oh, jersey? Saat Piala Dunia, ketika semua istri dan keluarga para pemain datang ke pertandingan, semua istri mengenakan jersey dengan nama pemain di bagian belakang, wow," kata Keane. "Anak-anak sih tidak masalah, tapi para istri dan pasangan yang mengenakan jersey mereka, dengan nama mereka di bagian belakang, wow."
Wright memberikan pandangan yang berbeda, menjawab: "Saya tidak keberatan dengan itu."
Keane kemudian mempertegas kritiknya, dengan mengatakan: "Kamu tidak setuju denganku soal itu? Setahun kemudian mereka sudah berpisah, kebanyakan dari mereka. Dan mereka semua berfoto, sambil menunjuk ke nama Jimmy atau Johnny di bagian belakang, wow. Kita tahu dengan siapa kamu menikah. Anak-anak sih tidak masalah, tapi pasangan itu konyol. Semua duduk di bagian keluarga yang sama, aku punya jersey-ku, apa kamu punya milikmu? Aku tidak mau tahu."
Wright kembali membela praktik tersebut, sambil menambahkan: "Aku tidak keberatan, Roy. Suaminya sedang bermain dan dia bangga padanya, dan dia ingin mengenakan kaos suaminya—sepertinya sesederhana itu."
Keane mempertanyakan budaya Piala Dunia
Argumen utama Keane berpusat pada fakta bahwa tren tersebut tampaknya jauh lebih umum terjadi selama turnamen internasional daripada di kompetisi klub. Mantan gelandang itu mempertanyakan mengapa pasangan para pemain mengenakan kaos bertuliskan nama saat para pemain mewakili Inggris, namun jarang melakukan hal yang sama selama musim kompetisi domestik.
"Mereka hanya melakukannya di Piala Dunia, Anda tidak melihatnya di Old Trafford atau Anfield setiap pekan," tambah Keane. "Jadi, apa istimewanya Piala Dunia? Bayangkan seorang wanita berkata, 'Hari ini aku akan memakai kaos sepak bola dengan nama suamiku di bagian belakang.'"
- Getty Images Sport
Inggris melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia
Pembahasan ini muncul di tengah suasana yang berbeda di kubu timnas Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel. Pelatih tersebut dilaporkan telah melonggarkan beberapa pembatasan yang berlaku di era Gareth Southgate, sehingga pasangan para pemain diperbolehkan mengunjungi markas latihan tim selama turnamen berlangsung. Para pemain Three Lions terlihat merayakan kemenangan atas Kroasia bersama anggota keluarga mereka. Namun, kini mereka akan mengalihkan fokus untuk menghadapi Ghana pada pertandingan kedua Grup L di Boston Stadium pada hari Selasa.