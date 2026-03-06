Wolves memperkenalkan penghormatan khusus untuk Diogo Jota sebelum pertandingan Liverpool di Piala FA

Direktur John Gough memimpin upacara pribadi pada Jumat untuk memperkenalkan karya-karya tersebut, yang dihadiri oleh manajer tim utama Rob Edwards dan beberapa mantan rekan setim. Menyoroti makna proyek ini, Gough mengatakan: "Ini adalah monumen untuk semua orang di klub ini, dan yang terpenting melibatkan para penggemar yang sangat sedih atas kepergian Diogo, dengan semua ucapan belasungkawa mereka termasuk di dalamnya. Jody telah melakukan pekerjaan yang fantastis untuk menggambarkan Diogo dengan sangat baik."

Gough melanjutkan dengan menekankan sifat kolektif dari proses berduka di Molineux, menambahkan: "Kesempatan untuk mengumpulkan semua orang – semua departemen – bersama-sama untuk mengenang salah satu pemain terbaik kami, dan kontribusi yang dia berikan kepada klub sepak bola ini, adalah momen yang indah." Acara tersebut dihadiri oleh pemain tim utama seperti Jose Sa dan Matt Doherty yang memberikan penghormatan kepada pemain yang tetap menjadi bagian penting dari sejarah klub.