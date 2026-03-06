Getty Images Sport
Wolves memperkenalkan penghormatan khusus untuk Diogo Jota sebelum pertandingan Liverpool di Piala FA
Karya masterpiece Craddock: Karangan bunga mengabadikan ikon klub
Klub tersebut menugaskan mantan bek Wolves dan seniman ternama Jody Craddock untuk menciptakan dua lukisan berskala besar yang menggambarkan legenda klub. Sebagai sentuhan yang mengharukan, kelopak bunga dari ribuan karangan bunga yang ditinggalkan oleh para pendukung di patung Billy Wright tahun lalu dikumpulkan dan diolah untuk menciptakan tinta yang digunakan dalam karya seni tersebut. Karya-karya ini kini akan dipajang secara permanen di area penerimaan Stan Cullis Stand agar para penggemar dapat mengunjunginya.
Sebuah penghormatan yang bermakna dari keluarga Wolves
Direktur John Gough memimpin upacara pribadi pada Jumat untuk memperkenalkan karya-karya tersebut, yang dihadiri oleh manajer tim utama Rob Edwards dan beberapa mantan rekan setim. Menyoroti makna proyek ini, Gough mengatakan: "Ini adalah monumen untuk semua orang di klub ini, dan yang terpenting melibatkan para penggemar yang sangat sedih atas kepergian Diogo, dengan semua ucapan belasungkawa mereka termasuk di dalamnya. Jody telah melakukan pekerjaan yang fantastis untuk menggambarkan Diogo dengan sangat baik."
Gough melanjutkan dengan menekankan sifat kolektif dari proses berduka di Molineux, menambahkan: "Kesempatan untuk mengumpulkan semua orang – semua departemen – bersama-sama untuk mengenang salah satu pemain terbaik kami, dan kontribusi yang dia berikan kepada klub sepak bola ini, adalah momen yang indah." Acara tersebut dihadiri oleh pemain tim utama seperti Jose Sa dan Matt Doherty yang memberikan penghormatan kepada pemain yang tetap menjadi bagian penting dari sejarah klub.
Craddock menciptakan warisan abadi dengan tinta bunga penggemar.
Bagi Craddock, proyek ini merupakan hal yang sangat pribadi, menggabungkan sejarah pribadinya sebagai pahlawan Wolves dengan karier keduanya sebagai seniman. "Ini membawa kebanggaan yang besar, baik dari siapa yang terlibat maupun apa yang diwakilinya. Ide klub mengubah bunga menjadi lukisan adalah ide yang fantastis, dan mereka meminta saya untuk melakukannya adalah hal yang sangat baik karena itu berarti mereka mempercayai saya untuk melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk menghasilkan karya yang dapat digantung di sana selamanya," jelas Craddock selama acara peresmian.
Seniman tersebut mengungkapkan kepuasannya dengan hasil akhir dan beban emosional yang dibawa oleh lukisan-lukisan tersebut bagi para penggemar Molineux. Ia menambahkan: "Saya sangat puas dengan hasilnya. Keseimbangan antara keduanya sempurna. Senang rasanya melihatnya dipasang dalam bingkai dan berada di tempat yang seharusnya." Versi tahan cuaca dari karya seni tersebut akan dipasang di luar stadion untuk memastikan semua pendukung dapat mengaksesnya kapan saja.
Molineux menjadi tuan rumah pertandingan emosional antara Liverpool.
Waktu perayaan ini sangat bermakna karena Wolves akan menjamu Liverpool dalam pertandingan FA Cup. Para penggemar telah merencanakan beberapa bentuk dukungan, termasuk pengibaran enam bendera di South Bank. Hal ini mengikuti aksi di Premier League baru-baru ini, di mana nama Jota disoraki oleh kedua kubu pendukung pada menit ke-18 dan ke-20 - mewakili nomor punggung yang ia kenakan saat bermain untuk Wolves dan Liverpool.
Lukisan-lukisan dan pameran baru di Museum Wolves merupakan bagian terbaru dari serangkaian penghormatan, setelah tifo yang didanai oleh pendukung pada awal musim ini dan karangan bunga yang diletakkan di Anfield oleh staf klub pada Desember lalu. Bagi seorang pemain yang pernah mengatakan, "Bermain di Wolves adalah impianku," instalasi permanen ini memastikan bahwa kehadirannya di Molineux tidak akan pernah dilupakan oleh para pendukung yang mencintainya.
