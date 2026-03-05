Getty
"William Osula kembali untuk memburu mereka!" - Manchester United dihujat habis-habisan oleh para penggemar setelah menemukan tweet berusia 12 tahun yang menunjukkan pahlawan Newcastle bermain di Old Trafford dan berpose bersama legenda Red Devils
Penyerang Denmark membutuhkan kesabaran di St James' Park.
Osula, kelahiran Kopenhagen, memang pindah ke Inggris pada tahun 2018 saat bergabung dengan Sheffield United. Setelah lulus dari sistem pemuda Blades, potensi besarnya langsung diincar oleh Newcastle, yang menyetujui transfer awal sebesar £10 juta ($13 juta) pada musim panas 2024.
Kemajuan di St James’ Park berjalan lambat, dengan Osula terjebak di belakang pemain seperti Alexander Isak dan kemudian Nick Woltemade dalam hierarki tim Magpies. Ia masih merupakan talenta mentah dengan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, namun memiliki kemampuan mengubah jalannya pertandingan yang dapat menerangi setiap laga pada hari yang tepat.
Osula mengunjungi Old Trafford dan menerima penghargaan pada usia 11 tahun.
Itulah yang terjadi saat menghadapi Manchester United di St James’ Park. Saat waktu sudah memasuki menit ke-90, dan tim tuan rumah hanya tersisa 10 pemain setelah Jacob Ramsey diusir pada akhir babak pertama, Osula melihat bola dikirim ke sayap kanan untuk dia kejar.
Setelah hampir kehilangan bola dan tetap berdiri setelah terpeleset, pemain berusia 22 tahun itu bergerak ke dalam menggunakan kaki kirinya, melakukan gerakan stepover, dan melepaskan tendangan melengkung yang menakjubkan melewati Senne Lammens, memicu perayaan liar di Tyneside.
Osula sebenarnya bisa saja memberikan dampak tersebut untuk Manchester United, bukan Newcastle, setelah diundang ke Old Trafford saat berusia 11 tahun dan bakatnya diakui di Final MU Soccer Schools World Skills. Ia menerima perisai perayaan dari ikon Red Devils Bryan Robson dan Gary Pallister.
Para penggemar Magpies senang mengingatkan rival Premier League tentang apa yang mereka lewatkan. Setelah dihantui oleh wajah yang familiar, Manchester United mengalami kekalahan pertamanya di bawah pelatih interim Michael Carrick - dengan rekor tak terkalahkan dalam tujuh pertandingan berakhir.
Bagaimana reaksi Osula terhadap gol penentu kemenangan melawan Manchester United.
Osula, yang baru dimasukkan sebagai pemain pengganti oleh Eddie Howe pada menit ke-85, merasa sangat senang dapat memberikan kontribusi dramatis melawan Manchester United. Ia mengatakan kepada TNT Sports tentang momen menonjol dalam karier seniornya sejauh ini: “Itu adalah perasaan terbaik yang pernah saya rasakan. Saya sangat senang dengan itu. Saat saya masuk, saya hanya berdoa agar bisa mencetak gol dan membuat sesuatu terjadi, dan syukurlah itu terjadi. Saya berlatih hal itu dalam latihan kemarin, hanya memotong ke dalam dan menyelesaikan, jadi kerja keras itu terbayar.”
Howe juga merasa senang untuk seorang penyerang yang Newcastle telah menahan minat transfer, karena mereka yakin dia dapat memainkan peran penting bagi mereka di kompetisi Premier League, FA Cup, dan Liga Champions.
Howe berkomentar tentang timnya yang berhasil mengalahkan lawan tangguh di kandang sendiri: “Kami memulai pertandingan dengan sangat baik, lalu tentu saja kami mendapat kartu merah. Itu bisa menjadi perasaan mudah bagi para pemain untuk merasa kasihan pada diri sendiri, ‘ini lagi’. Itu adalah pujian terbesar yang bisa saya berikan kepada para pemain. Mereka benar-benar tampil hebat di babak kedua dan semua memberikan lebih. Mereka semua yakin bahwa kami bisa memenangkan pertandingan.
“Ini adalah akhir yang brilian untuk pertandingan. Ini salah satu emosi terbaik yang pernah saya rasakan, dan saya yakin banyak orang akan mengatakan hal yang sama. Tapi, kami belum melakukannya cukup sering. Semoga gol itu sering diputar ulang karena saya pikir kami semua pantas mendapatkannya.”
Jadwal pertandingan Newcastle 2025-26: Manchester City dan Barcelona menjadi lawan berikutnya bagi The Magpies.
Kemenangan atas Manchester United telah mengangkat Newcastle ke peringkat ke-12 di klasemen. Meskipun mereka belum berada di paruh atas klasemen, mereka hanya tertinggal lima poin dari Brentford yang berada di peringkat ketujuh. Perhatian kini akan beralih ke babak gugur, dengan laga putaran kelima Piala FA melawan Manchester City pada Sabtu akan disusul oleh leg pertama pertandingan babak 16 besar Liga Champions yang dinanti-nantikan melawan raksasa La Liga Barcelona.
