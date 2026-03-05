"William Osula kembali untuk memburu mereka!" - Manchester United dihujat habis-habisan oleh para penggemar setelah menemukan tweet berusia 12 tahun yang menunjukkan pahlawan Newcastle bermain di Old Trafford dan berpose bersama legenda Red Devils

Osula, yang baru dimasukkan sebagai pemain pengganti oleh Eddie Howe pada menit ke-85, merasa sangat senang dapat memberikan kontribusi dramatis melawan Manchester United. Ia mengatakan kepada TNT Sports tentang momen menonjol dalam karier seniornya sejauh ini: “Itu adalah perasaan terbaik yang pernah saya rasakan. Saya sangat senang dengan itu. Saat saya masuk, saya hanya berdoa agar bisa mencetak gol dan membuat sesuatu terjadi, dan syukurlah itu terjadi. Saya berlatih hal itu dalam latihan kemarin, hanya memotong ke dalam dan menyelesaikan, jadi kerja keras itu terbayar.”

Howe juga merasa senang untuk seorang penyerang yang Newcastle telah menahan minat transfer, karena mereka yakin dia dapat memainkan peran penting bagi mereka di kompetisi Premier League, FA Cup, dan Liga Champions.

Howe berkomentar tentang timnya yang berhasil mengalahkan lawan tangguh di kandang sendiri: “Kami memulai pertandingan dengan sangat baik, lalu tentu saja kami mendapat kartu merah. Itu bisa menjadi perasaan mudah bagi para pemain untuk merasa kasihan pada diri sendiri, ‘ini lagi’. Itu adalah pujian terbesar yang bisa saya berikan kepada para pemain. Mereka benar-benar tampil hebat di babak kedua dan semua memberikan lebih. Mereka semua yakin bahwa kami bisa memenangkan pertandingan.

“Ini adalah akhir yang brilian untuk pertandingan. Ini salah satu emosi terbaik yang pernah saya rasakan, dan saya yakin banyak orang akan mengatakan hal yang sama. Tapi, kami belum melakukannya cukup sering. Semoga gol itu sering diputar ulang karena saya pikir kami semua pantas mendapatkannya.”