Weston McKennie mengatakan dia bisa 'membuat tim mana pun menjadi lebih baik' setelah kebangkitan Juventus, sementara mantan bintang timnas AS (USMNT) mendesak gelandang tersebut untuk bergabung dengan klub-klub besar Liga Premier

Saat ini, McKennie akan berada tanpa klub saat musim 2025-26 berakhir. Ia akan tampil di Piala Dunia di negaranya sendiri musim panas ini, dengan peran penting yang akan diembannya dalam rencana Mauricio Pochettino.

Mungkin saja pemain berusia 27 tahun ini akan menunggu hingga turnamen internasional besar lainnya berakhir sebelum mengambil keputusan besar mengenai masa depannya. Juventus belum menyerah untuk mengikat pemain asal Washington yang serba bisa ini dengan kontrak baru.

McKennie, bagaimanapun, tetap membuka opsi-opsinya sambil berusaha mendapatkan paket finansial yang sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya. Mungkin tim-tim di Inggris siap memenuhi tuntutan tersebut.

Kemajuan positif telah dicapai sejak kegagalan di Leeds, dengan McKennie memiliki poin penting untuk dibuktikan bagi para skeptis Premier League. Tim-tim teratas di divisi tersebut disarankan untuk melakukan bisnis cerdas, dengan pemain berpengalaman yang akan tersedia tanpa biaya transfer.