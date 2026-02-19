Getty
Weston McKennie mengatakan dia bisa 'membuat tim mana pun menjadi lebih baik' setelah kebangkitan Juventus, sementara mantan bintang timnas AS (USMNT) mendesak gelandang tersebut untuk bergabung dengan klub-klub besar Liga Premier
Agen bebas & Final Piala Dunia: Musim panas yang sibuk bagi McKennie
Saat ini, McKennie akan berada tanpa klub saat musim 2025-26 berakhir. Ia akan tampil di Piala Dunia di negaranya sendiri musim panas ini, dengan peran penting yang akan diembannya dalam rencana Mauricio Pochettino.
Mungkin saja pemain berusia 27 tahun ini akan menunggu hingga turnamen internasional besar lainnya berakhir sebelum mengambil keputusan besar mengenai masa depannya. Juventus belum menyerah untuk mengikat pemain asal Washington yang serba bisa ini dengan kontrak baru.
McKennie, bagaimanapun, tetap membuka opsi-opsinya sambil berusaha mendapatkan paket finansial yang sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya. Mungkin tim-tim di Inggris siap memenuhi tuntutan tersebut.
Kemajuan positif telah dicapai sejak kegagalan di Leeds, dengan McKennie memiliki poin penting untuk dibuktikan bagi para skeptis Premier League. Tim-tim teratas di divisi tersebut disarankan untuk melakukan bisnis cerdas, dengan pemain berpengalaman yang akan tersedia tanpa biaya transfer.
McKennie diunggulkan untuk menjadi bintang di Premier League.
Legenda USMNT Ramos, dalam wawancara bersama Ozoon, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah McKennie bisa bergabung dengan klub besar di Inggris: “Saya harus katakan, Weston McKennie adalah pemain yang bisa bermain di mana saja - di posisi mana pun di lapangan. Lihat apa yang telah dia lakukan untuk Juventus dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah menempatkannya di mana-mana - dari bek kanan hingga gelandang tengah, gelandang serang. Dia selalu berakhir di kotak penalti dan selalu berbahaya. Dia selalu membuat perbedaan. Jujur saja, pemulihan Juventus sebagian besar bergantung pada Weston McKennie, dia telah bermain begitu baik untuk mereka.
“Apakah saya ingin melihatnya pindah ke EPL? Juventus adalah salah satu klub besar di dunia. Saya benar-benar yakin Weston McKennie bisa membuat tim mana pun menjadi lebih baik. Secara pribadi, saya ingin melihatnya kembali ke EPL dan bermain untuk klub yang sedang berjuang untuk gelar.”
Klub-klub sepak bola Inggris didesak untuk melakukan kesepakatan dengan bintang timnas AS.
Ramos bukanlah orang pertama yang menyarankan agar McKennie mempertimbangkan untuk kembali ke Premier League. Mantan bintang timnas AS lainnya, kiper Brad Friedel, percaya bahwa karakter misterius seperti McKennie ditakdirkan untuk bergabung dengan klub yang sebesar kepribadiannya.
Friedel mengatakan kepada GOAL: “Bagi saya - kembali beberapa tahun yang lalu saat saya menjadi pelatih kepala U19 - Weston, dari segi talenta, adalah yang terbaik yang pernah melewati grup saya.
“Setelah sesi latihan pertama, saya berkata kepada staf pelatih saya: ‘Wow’. Saya baru saja datang dari Tottenham dan banyak bekerja di akademi mereka. Saya berpikir: ‘Dia akan menjadi yang terbaik di Tottenham saat ini.’ Itu dengan beberapa pemain bagus. Jadi, dia seharusnya bergabung dengan klub yang luar biasa.
“Dia suka bermain keras di dalam dan di luar lapangan, tentu saja. Tapi dia adalah talenta, dia benar-benar talenta. Saya tidak berpikir Liga Premier melihatnya karena waktunya di Leeds tidak terlalu bagus, tapi saya tidak berpikir orang harus menilai dia hanya berdasarkan itu karena dia memiliki banyak talenta.”
McKennie telah menghabiskan lima tahun bersama raksasa Serie A Juventus.
McKennie - yang bergabung dengan rekan senegaranya Brenden Aaronson, Tyler Adams, dan Jesse Marsch di Elland Road - mengakui bahwa masa-masa sulitnya bersama Leeds merupakan titik terendah dalam karier profesionalnya.
Sejak itu, ia bangkit kembali dengan gemilang, kembali mendapat kepercayaan di Juventus setelah seolah-olah dianggap habis setiap tahun. Lima tahun telah dihabiskan bersama raksasa Serie A di Turin, dengan lebih dari 200 penampilan, dan mungkin 2026 akan menjadi tahun di mana ia mencari tantangan baru.
