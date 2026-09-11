West Ham hajar Wrexham enam gol untuk mengamankan posisi puncak klasemen Championship

Keran gol terbuka setelah jeda, dengan Konstantinos Mavropanos menanduk bola hasil sepak pojok untuk mengubah skor menjadi 3-0. Wrexham kembali dihukum ketika Kyle Walker-Peters melancarkan serangan balik cepat dari sepak pojok yang dieksekusi dengan buruk, memungkinkan Castellanos dengan tenang menceploskan gol keempat.

Pemain pengganti Mohamadou Kante menambah gol kelima lewat tembakan melengkung yang brilian, sebelum Manor Solomon melengkapi pesta gol melalui upaya yang berbelok arah. Phil Parkinson menyaksikan timnya menelan kekalahan terberat sejak ia menangani tim itu, yang menyingkap kerentanan serius di lini belakang.