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West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

West Ham hajar Wrexham enam gol untuk mengamankan posisi puncak klasemen Championship

West Ham United vs Wrexham
West Ham United
Wrexham
Championship

West Ham United menampilkan permainan menyerang yang luar biasa untuk menghancurkan Wrexham 6-0 di London Stadium pada Jumat malam. Enam pemain berbeda mencatatkan nama di papan skor saat tuan rumah meraih kemenangan liga keempat secara beruntun, dengan kejam mengekspos rapuhnya pertahanan tim asal Wales itu dan mengirimkan pernyataan besar dalam persaingan promosi Championship.

  • West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    West Ham mengamuk di London

    West Ham kembali naik ke puncak Championship setelah kemenangan telak 6-0 atas Wrexham, seperti dilaporkan oleh The Athletic. Nuno Espirito Santo melihat timnya mendominasi sejak awal, membuka skor pada menit ke-29 ketika Jarrod Bowen menuntaskan umpan silang dari Morato, yang menjalani debut penuhnya. Taty Castellanos kemudian memberi umpan kepada Joel Piroe untuk menggandakan keunggulan sebelum jeda. Wrexham kesulitan menghadapi tekanan tanpa henti, dan pertahanan mereka runtuh di bawah penampilan dahsyat tim tuan rumah pada babak kedua.

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  • Masalah di lini pertahanan bagi Wrexham

    Keran gol terbuka setelah jeda, dengan Konstantinos Mavropanos menanduk bola hasil sepak pojok untuk mengubah skor menjadi 3-0. Wrexham kembali dihukum ketika Kyle Walker-Peters melancarkan serangan balik cepat dari sepak pojok yang dieksekusi dengan buruk, memungkinkan Castellanos dengan tenang menceploskan gol keempat.

    Pemain pengganti Mohamadou Kante menambah gol kelima lewat tembakan melengkung yang brilian, sebelum Manor Solomon melengkapi pesta gol melalui upaya yang berbelok arah. Phil Parkinson menyaksikan timnya menelan kekalahan terberat sejak ia menangani tim itu, yang menyingkap kerentanan serius di lini belakang.

  • West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Jumlah penonton terbanyak menyaksikan kekalahan telak

    Terlepas dari skor yang memalukan itu, Wrexham menorehkan sepotong sejarah klub dengan bermain di hadapan penonton terbesar yang pernah mereka rasakan. Kehadiran resmi sebanyak 59.712 tercatat di London Stadium, meski angka masif ini sebagian besar terdiri dari dukungan kandang West Ham dan pemegang tiket musiman mereka. Jumlah penonton yang besar itu hanya memberi sedikit hiburan bagi para suporter tamu saat mereka menyaksikan timnya berlarian mengejar bayangan selama 90 menit.

    Anthony Patterson sempat membuat beberapa penyelamatan krusial pada awal pertandingan, termasuk menepis tembakan Bowen ke mistar gawang, tetapi sang kiper pada akhirnya dibiarkan tanpa perlindungan oleh lini belakangnya.

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