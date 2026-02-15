Getty
Wayne Rooney menyebutkan dua klub yang akan dia bergabung sebagai asisten manajer saat legenda Manchester United itu membuka pintu untuk kembalinya ke dunia kepelatihan
Karier kepelatihan Rooney: Dari Derby ke Plymouth melalui MLS
Rooney beralih ke manajemen di Derby setelah pensiun sebagai pemain. Dia dihadapkan pada tugas yang berat di sana dan memimpin tim tersebut terdegradasi ke League One, meskipun upayanya mendapat banyak pujian. Dia kemudian bergabung dengan tim MLS D.C. United untuk periode singkat.
Hanya 83 hari ia bekerja bersama legenda NFL Tom Brady dan tim kepemilikan Amerika di Birmingham, dengan masa jabatan yang berantakan di St Andrew’s. Ia kemudian hanya memimpin 25 pertandingan di Plymouth sebelum dipecat.
Rooney memutuskan hubungan dengan Plymouth pada Malam Tahun Baru 2024 dan sejak itu tidak lagi terlibat di area teknis. Ia kembali ke dunia komentar sepak bola, dengan menandatangani kontrak menguntungkan yang membuatnya menjadi tamu tetap di Match of the Day.
Apakah Rooney akan memimpin tim lain?
Lebih banyak waktu telah dihabiskan bersama keluarganya, dengan istrinya Coleen yang sedang mengurus kesepakatan dokumenter bernilai besar dengan raksasa streaming Disney+. Rooney juga dapat menyaksikan putra sulungnya, Kai, bermain untuk tim muda Manchester United - dengan pemain berusia 16 tahun itu baru-baru ini tampil dalam pertandingan FA Youth Cup di Old Trafford.
Rooney puas dengan komitmennya saat ini, tetapi tetap terbuka untuk tawaran melatih. Dia mengatakan kepada podcast No Tippy Tappy Football saat ditanya apakah dia melihat dirinya memimpin di suatu tempat: “Saya akan kembali jika ada kesempatan yang tepat. Saya tidak terburu-buru.”
Pemain berusia 40 tahun itu kemudian ditanya apakah ia bersedia bekerja sebagai asisten, daripada mengambil tanggung jawab penuh sendiri. Ia menambahkan: “100% ya. Beberapa minggu lalu saya ditanya apakah saya akan kembali ke United dalam peran yang berbeda.
“Tentu saja saya akan melakukannya. Mungkin hanya dua klub yang akan saya kembalikan [bukan sebagai manajer] adalah Everton dan United karena keduanya adalah klub yang dekat dengan hati saya.”
Rooney terbuka untuk peran di Old Trafford
Rooney dipertimbangkan untuk peran di Old Trafford setelah Ruben Amorim diberhentikan dari jabatannya pada awal 2026. Tugas sementara awalnya diserahkan kepada Darren Fletcher, dan kemudian kepada Michael Carrick secara interim.
Dia mengenal kedua mantan gelandang United tersebut dengan baik dan mengatakan dalam acara The Wayne Rooney Show saat ditanya apakah dia akan menerima undangan untuk bergabung dengan staf belakang Red Devils: “Tentu saja saya akan menerimanya. Itu keputusan yang mudah. Saya tidak memohon pekerjaan di sini, hanya saja agar semua orang tahu, jika saya diminta untuk bergabung, tentu saja saya akan menerimanya. Menunjuk manajer adalah hal yang paling penting.”
Meskipun Rooney mengalami kesulitan sebagai manajer, dia telah mengambil pekerjaan yang sulit. Waktu masih berpihak padanya untuk mendapatkan hal yang benar dan memanfaatkan pengalamannya yang luas sebaik mungkin.
Seorang mantan rekan setimnya, bek United Wes Brown, percaya bahwa kembalinya Rooney ke Manchester United secara emosional tidak boleh dikesampingkan. Rooney bisa menjadi manajer Red Devils suatu saat nanti.
Brown mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Rooney memiliki potensi untuk menjadi manajer: “Ketika Anda menjadi manajer, impian Anda adalah mengelola klub besar. Jika kesempatan itu datang, saya yakin siapa pun akan langsung menerimanya. Dia masih pemula dalam dunia manajerial dan masih belajar, tapi dia selalu ingin menjadi manajer. Kita hanya perlu melihat bagaimana perkembangannya di Plymouth.”
Dia menambahkan tentang mengambil langkah-langkah kecil menuju ‘Theatre of Dreams’: “Biasanya kamu mengambil langkah-langkah berbeda dan naik secara bertahap. Seperti mantan pemain United yang menjadi manajer, itu adalah pekerjaan impian.”
Manajer Manchester United berikutnya: Carrick masuk dalam pembicaraan
United akan menunjuk manajer permanen berikutnya pada musim panas, dengan Carrick akan melanjutkan tugasnya hingga akhir musim. Dia telah menempatkan dirinya dalam perbincangan untuk peran penuh waktu, mengawasi empat kemenangan dan satu hasil imbang di awal masa jabatannya, tetapi mungkin akan dicari sosok yang lebih berpengalaman untuk memimpin raksasa Premier League yang ambisius ini ke depan.
