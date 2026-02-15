Wayne Rooney menyebutkan dua klub yang akan dia bergabung sebagai asisten manajer saat legenda Manchester United itu membuka pintu untuk kembalinya ke dunia kepelatihan

Rooney dipertimbangkan untuk peran di Old Trafford setelah Ruben Amorim diberhentikan dari jabatannya pada awal 2026. Tugas sementara awalnya diserahkan kepada Darren Fletcher, dan kemudian kepada Michael Carrick secara interim.

Dia mengenal kedua mantan gelandang United tersebut dengan baik dan mengatakan dalam acara The Wayne Rooney Show saat ditanya apakah dia akan menerima undangan untuk bergabung dengan staf belakang Red Devils: “Tentu saja saya akan menerimanya. Itu keputusan yang mudah. Saya tidak memohon pekerjaan di sini, hanya saja agar semua orang tahu, jika saya diminta untuk bergabung, tentu saja saya akan menerimanya. Menunjuk manajer adalah hal yang paling penting.”

Meskipun Rooney mengalami kesulitan sebagai manajer, dia telah mengambil pekerjaan yang sulit. Waktu masih berpihak padanya untuk mendapatkan hal yang benar dan memanfaatkan pengalamannya yang luas sebaik mungkin.

Seorang mantan rekan setimnya, bek United Wes Brown, percaya bahwa kembalinya Rooney ke Manchester United secara emosional tidak boleh dikesampingkan. Rooney bisa menjadi manajer Red Devils suatu saat nanti.

Brown mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Rooney memiliki potensi untuk menjadi manajer: “Ketika Anda menjadi manajer, impian Anda adalah mengelola klub besar. Jika kesempatan itu datang, saya yakin siapa pun akan langsung menerimanya. Dia masih pemula dalam dunia manajerial dan masih belajar, tapi dia selalu ingin menjadi manajer. Kita hanya perlu melihat bagaimana perkembangannya di Plymouth.”

Dia menambahkan tentang mengambil langkah-langkah kecil menuju ‘Theatre of Dreams’: “Biasanya kamu mengambil langkah-langkah berbeda dan naik secara bertahap. Seperti mantan pemain United yang menjadi manajer, itu adalah pekerjaan impian.”