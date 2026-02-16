Mantan penyerang Timnas Inggris, Wayne Rooney, mengatakan dalam acara The Wayne Rooney Show: “Saya pikir ini sangat cerdas dari FA dan Thomas Tuchel. Jika dia ingin tetap bertahan setelah Piala Dunia, jelas dia ingin, hal ini menghilangkan semua spekulasi dan tentu saja ada beberapa klub yang mencari manajer di musim panas, dan Thomas Tuchel akan berada di puncak daftar, saya kira. Jadi, hal ini menghilangkan semua spekulasi tentang Thomas sementara Inggris sedang berlaga di Piala Dunia.

“Saya ingat ketika [Louis] van Gaal setuju menjadi manajer Manchester United dan dia pergi ke Piala Dunia bersama Belanda, dan masih ada spekulasi, banyak pembicaraan tentang dia, sedangkan sekarang, dan saya pikir ini benar, itu tepat dilakukan oleh FA dan Tuchel, mereka telah sepakat dia akan tetap di sana hingga 2028 dan tidak ada spekulasi sekarang, fokusnya hanya pada Piala Dunia. Jadi saya pikir itu pasti keputusan yang tepat.”

Rooney, yang memiliki 120 caps dan 53 gol internasional, menambahkan: “Saya pikir juga, bagi Tuchel, jika dia tahu dia hanya akan menangani Piala Dunia dan kemudian pergi, maka dia akan membuat keputusan tanpa takut akan dampaknya terhadap pemain tersebut ke depannya. Sedangkan sekarang, misalnya, akan lebih mudah baginya untuk mencoret Jude Bellingham atau Phil Foden atau siapa pun, pemain mana pun, dan tidak ada konsekuensi di luar Piala Dunia.

“Sedangkan sekarang, dia jelas akan membuat keputusan berdasarkan, ya, ini bukan hanya sekali, memilih mereka untuk Piala Dunia. Saya perlu mempertahankan pemain ini untuk turnamen berikutnya. Jadi menurut saya, tentu saja ini positif untuk mempertahankannya di sana selama dua tahun ke depan, tetapi juga menurut saya akan sedikit mempengaruhi, tidak secara besar-besaran, tetapi akan sedikit mempengaruhi pemilihan timnya.

“Saya pikir ini baik karena Anda bisa terjebak dengan pemikiran bahwa pemain ini tidak seharusnya berada di Piala Dunia. Kita punya lima pemain nomor 10 yang semuanya kelas dunia, jika Anda mau. Jika itu kasusnya, saya masih berpikir Thomas Tuchel akan memilih tim. Misalnya, jika Inggris memulai Piala Dunia besok, saya pikir Morgan Rogers akan menjadi starter di depan Bellingham dan Foden jika mereka semua ada di skuad.

“Jadi saya pikir, hal itu tidak akan terlalu memengaruhi dia, tapi saya pikir di benaknya. Benar, jika saya pergi, yang mana Jude Bellingham seharusnya tidak pernah dikeluarkan dari skuad itu, jika memang begitu, tapi jika ada keraguan, dia tahu dia harus menghadapinya, maka di luar Piala Dunia.”