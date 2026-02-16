Getty/GOAL
Wayne Rooney menjelaskan bagaimana kontrak baru Thomas Tuchel dengan Timnas Inggris akan memengaruhi keputusan seleksi, dengan Jude Bellingham dan Phil Foden menjadi sorotan
Skuad Piala Dunia: Dua pertandingan persahabatan untuk Inggris sebelum pengumuman seleksi.
Inggris memiliki dua pertandingan persahabatan pada bulan Maret melawan Uruguay dan Jepang sebelum Tuchel harus menentukan skuad 26 pemain yang akan berangkat ke Amerika Serikat. Sebelum pertandingan tersebut, terungkap bahwa kontrak Tuchel telah diperpanjang dua tahun hingga akhir Kejuaraan Eropa berikutnya.
Mantan pelatih Chelsea, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain ini berada di bawah tekanan untuk mengakhiri 60 tahun kekecewaan dalam perburuan trofi bagi tim nasional pria Inggris, dengan gelar juara dunia yang akan diperebutkan di tanah Amerika Utara mulai pertengahan Juni.
Apakah Tuchel akan memberikan tempat untuk Bellingham dan Foden dalam rencana Piala Dunia-nya?
Tuchel memiliki banyak talenta di bawah asuhannya, namun ia telah memperingatkan bahkan para pemain bintang seperti Bellingham, Foden, dan Cole Palmer bahwa tidak ada yang dijamin mendapat tempat dalam rencananya, dan posisi yang sangat diincar harus diraih melalui prestasi, bukan hanya berdasarkan reputasi semata.
Gelandang Real Madrid, Bellingham, saat ini sedang mengalami cedera yang tidak tepat waktu, dan hubungan kerjanya dengan Tuchel telah menjadi sorotan, tetapi Rooney yakin bahwa sedikit keputusan mengejutkan akan diambil, karena pria yang bekerja dalam jangka panjang dengan Inggris berusaha menjaga para pemain kunci tetap bahagia.
Rooney menjelaskan bagaimana kontrak Tuchel akan mempengaruhi Bellingham dan Foden.
Mantan penyerang Timnas Inggris, Wayne Rooney, mengatakan dalam acara The Wayne Rooney Show: “Saya pikir ini sangat cerdas dari FA dan Thomas Tuchel. Jika dia ingin tetap bertahan setelah Piala Dunia, jelas dia ingin, hal ini menghilangkan semua spekulasi dan tentu saja ada beberapa klub yang mencari manajer di musim panas, dan Thomas Tuchel akan berada di puncak daftar, saya kira. Jadi, hal ini menghilangkan semua spekulasi tentang Thomas sementara Inggris sedang berlaga di Piala Dunia.
“Saya ingat ketika [Louis] van Gaal setuju menjadi manajer Manchester United dan dia pergi ke Piala Dunia bersama Belanda, dan masih ada spekulasi, banyak pembicaraan tentang dia, sedangkan sekarang, dan saya pikir ini benar, itu tepat dilakukan oleh FA dan Tuchel, mereka telah sepakat dia akan tetap di sana hingga 2028 dan tidak ada spekulasi sekarang, fokusnya hanya pada Piala Dunia. Jadi saya pikir itu pasti keputusan yang tepat.”
Rooney, yang memiliki 120 caps dan 53 gol internasional, menambahkan: “Saya pikir juga, bagi Tuchel, jika dia tahu dia hanya akan menangani Piala Dunia dan kemudian pergi, maka dia akan membuat keputusan tanpa takut akan dampaknya terhadap pemain tersebut ke depannya. Sedangkan sekarang, misalnya, akan lebih mudah baginya untuk mencoret Jude Bellingham atau Phil Foden atau siapa pun, pemain mana pun, dan tidak ada konsekuensi di luar Piala Dunia.
“Sedangkan sekarang, dia jelas akan membuat keputusan berdasarkan, ya, ini bukan hanya sekali, memilih mereka untuk Piala Dunia. Saya perlu mempertahankan pemain ini untuk turnamen berikutnya. Jadi menurut saya, tentu saja ini positif untuk mempertahankannya di sana selama dua tahun ke depan, tetapi juga menurut saya akan sedikit mempengaruhi, tidak secara besar-besaran, tetapi akan sedikit mempengaruhi pemilihan timnya.
“Saya pikir ini baik karena Anda bisa terjebak dengan pemikiran bahwa pemain ini tidak seharusnya berada di Piala Dunia. Kita punya lima pemain nomor 10 yang semuanya kelas dunia, jika Anda mau. Jika itu kasusnya, saya masih berpikir Thomas Tuchel akan memilih tim. Misalnya, jika Inggris memulai Piala Dunia besok, saya pikir Morgan Rogers akan menjadi starter di depan Bellingham dan Foden jika mereka semua ada di skuad.
“Jadi saya pikir, hal itu tidak akan terlalu memengaruhi dia, tapi saya pikir di benaknya. Benar, jika saya pergi, yang mana Jude Bellingham seharusnya tidak pernah dikeluarkan dari skuad itu, jika memang begitu, tapi jika ada keraguan, dia tahu dia harus menghadapinya, maka di luar Piala Dunia.”
Jadwal pertandingan Inggris: Lawan-lawan yang akan dihadapi Tim Tiga Singa menjelang Piala Dunia 2026
Inggris akan menggelar dua pertandingan persahabatan pra-turnamen melawan Selandia Baru dan Kosta Rika di Florida sebelum memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Kroasia pada 17 Juni. Bellingham dan Foden berharap dapat menjadi bagian dari rencana Tuchel saat kompetisi resmi dimulai.
