Dengan emosi yang masih memuncak, Rooney berusaha menenangkan diri saat mengunjungi restoran Wing's - yang telah menjadi tempat makan favorit para pemain Liga Premier selama bertahun-tahun. Dia tidak menyangka bahwa seorang legenda olahraga akan membuatnya tersenyum.

Rooney mengatakan tentang pertemuannya dengan Maradona: “Itu terjadi pada malam itu sebenarnya - saya pergi ke restoran Wing’s dengan mengenakan seragam latihan, dan Maradona ada di sana. Saya berfoto dengannya dan sebagainya. Dia mengenakan setelan lengkap dan dasi, lalu dia memberikan dasinya kepadaku. Itu agak aneh, dia melepas dasinya, memakaikannya kepadaku, sementara saya masih mengenakan seragam latihan klub.”

Maradona hadir untuk menonton United melawan Real Madrid. Dia sering mengunjungi Manchester pada saat itu karena putrinya, Giannina, menikah dengan striker Argentina City, Sergio Aguero.

Dengan Rooney yang memiliki karakter serupa dengan Maradona, pemenang Piala Dunia 1986 itu selalu memuji bintang United yang bertubuh kekar - yang selalu memberikan 100 persen saat bermain di lapangan.

Setelah melihat Rooney melakukan debut seniornya untuk Inggris pada usia 17 tahun, dalam kualifikasi Euro 2004 melawan Makedonia, Maradona mengatakan tentang bakat yang tak terduga: “'Mereka tidak datang sering-sering, pemain yang bisa menjadi bintang dunia sejati.”

Rooney mengidolakan Maradona setelah menonton video aksinya saat tumbuh dewasa dan menyebut pemain Amerika Selatan yang misterius itu sebagai “yang terbaik” dalam sebuah tribute online yang penuh emosi setelah kabar kematiannya pada 2020.