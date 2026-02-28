Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Wayne Rooney mengungkapkan hadiah aneh yang diterimanya dari ikon Argentina Diego Maradona - dan legenda Manchester United itu masih menyimpannya di rumah!
Rooney sangat marah setelah pertandingan Liga Champions.
Pertemuan tak terduga itu terjadi pada tahun 2013. Rooney keluar untuk makan setelah mengalami malam yang frustrasi akibat komitmen Eropa bersama United. Penyerang terproduktif sepanjang masa Manchester United itu merasa kesal pada Sir Alex Ferguson karena ditempatkan di bangku cadangan dalam pertandingan melawan Real Madrid.
United berhasil meraih hasil imbang 1-1 yang mengesankan di Santiago Bernabeu pada leg pertama babak 16 besar, dengan Rooney mengakui bahwa markas ikonik Real Madrid adalah salah satu venue favoritnya untuk dikunjungi.
- Getty
Ferguson menepikan Rooney dalam pertandingan melawan Real Madrid.
Berbicara di acara The Wayne Rooney Show, mantan penyerang tersebut mengatakan: “Kami mendapatkan hasil yang bagus. Danny Welbeck mencetak gol dengan sundulan, saya memberikan umpan silang untuk tendangan sudut, Welbeck mencetak gol, dan kami imbang 1-1.”
Meskipun memberikan kontribusi penting di Spanyol, Rooney masuk dalam daftar cadangan saat pertandingan besar kembali ke Old Trafford. Dia menambahkan tentang penolakan itu: “Dia meninggalkan saya di bangku cadangan untuk leg kedua. Alex Ferguson memanggil saya dan mengatakan saya akan duduk di bangku cadangan, yang membuat saya sangat kesal, karena saya bermain di posisi yang tidak biasa, saya melakukan tugas untuk tim, membantu kami mendapatkan hasil imbang yang bagus di kandang lawan, dan kami kalah (2-1 pada malam itu).”
Rooney diberi hadiah aneh oleh Maradona
Dengan emosi yang masih memuncak, Rooney berusaha menenangkan diri saat mengunjungi restoran Wing's - yang telah menjadi tempat makan favorit para pemain Liga Premier selama bertahun-tahun. Dia tidak menyangka bahwa seorang legenda olahraga akan membuatnya tersenyum.
Rooney mengatakan tentang pertemuannya dengan Maradona: “Itu terjadi pada malam itu sebenarnya - saya pergi ke restoran Wing’s dengan mengenakan seragam latihan, dan Maradona ada di sana. Saya berfoto dengannya dan sebagainya. Dia mengenakan setelan lengkap dan dasi, lalu dia memberikan dasinya kepadaku. Itu agak aneh, dia melepas dasinya, memakaikannya kepadaku, sementara saya masih mengenakan seragam latihan klub.”
Maradona hadir untuk menonton United melawan Real Madrid. Dia sering mengunjungi Manchester pada saat itu karena putrinya, Giannina, menikah dengan striker Argentina City, Sergio Aguero.
Dengan Rooney yang memiliki karakter serupa dengan Maradona, pemenang Piala Dunia 1986 itu selalu memuji bintang United yang bertubuh kekar - yang selalu memberikan 100 persen saat bermain di lapangan.
Setelah melihat Rooney melakukan debut seniornya untuk Inggris pada usia 17 tahun, dalam kualifikasi Euro 2004 melawan Makedonia, Maradona mengatakan tentang bakat yang tak terduga: “'Mereka tidak datang sering-sering, pemain yang bisa menjadi bintang dunia sejati.”
Rooney mengidolakan Maradona setelah menonton video aksinya saat tumbuh dewasa dan menyebut pemain Amerika Selatan yang misterius itu sebagai “yang terbaik” dalam sebuah tribute online yang penuh emosi setelah kabar kematiannya pada 2020.
- Hulton Archive
Rooney membantu Manchester United meraih gelar juara Premier League terakhir mereka.
Rooney akan selalu memiliki kenangan tentang Maradona, karena ia masih menyimpan dasi yang secara aneh diberikan kepadanya lebih dari satu dekade lalu. Ia berkata: “Ya, aku masih menyimpannya di rumah. Itu momen yang aneh, tapi aku sangat marah setelah pertandingan. Aku keluar dengan marah, minum beberapa gelas anggur untuk melupakan kesedihanku. Setidaknya aku mendapat sesuatu yang baik dari malam itu, aku mendapat dasi Maradona!”
Real Madrid kemudian mengalami kekalahan di semifinal Liga Champions melawan Borussia Dortmund asuhan Jurgen Klopp pada tahun itu, sementara United dinobatkan sebagai juara Premier League - meraih gelar tersebut untuk terakhir kalinya saat Ferguson pensiun.
Iklan