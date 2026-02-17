Wayne Rooney mengklaim Arsenal tidak memiliki satu pun pemain kelas dunia dan menuduh legenda klub yang 'nervous' telah 'menghancurkan' peluang mereka untuk meraih gelar

Berbicara dalam episode terbaru The Overlap Fan Debate bersama Sky Bet, Rooney berargumen bahwa Arsenal tidak memiliki bintang utama, meskipun memiliki pemain seperti Rice dan Saka dalam skuad. Ia mengatakan: "Saya setuju bahwa Arsenal tidak memiliki bintang utama yang sejati, pemain kelas dunia yang bisa diandalkan untuk segalanya. Namun, yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir adalah, mereka tahu cara memenangkan pertandingan. Mereka telah menunjukkan bahwa Anda tidak membutuhkan pemain bintang tersebut. Menurut saya, yang terjadi adalah, para penggemar Arsenal dan mantan pemain yang berbicara, mereka sedang menghancurkan mereka.

"Mereka seharusnya diam dan biarkan orang lain yang bicara. Saya mendengar Martin Keown mengatakan bahwa memiliki keunggulan enam poin lebih baik daripada sembilan, saya berpikir, 'Apa yang kamu bicarakan?'. Itu adalah pemain berpengalaman yang merasa gugup. Mikel Arteta menangani situasinya dengan brilian – cara dia berbicara, cara dia tampil di media, cara dia mencoba menenangkan para pemain. Orang-orang lain yang terhubung dengan klublah yang memiliki pengaruh lebih besar.

"Dari segi kualitas, Arsenal memiliki banyak kualitas. Apakah mereka memiliki pemain bintang – seperti Ronaldo, Didier Drogba, atau Sergio Agüero – yang akan membuat perbedaan? Saya tidak berpikir mereka memilikinya, tapi mereka tahu cara memenangkan pertandingan, dan mereka telah membuktikannya dalam tiga tahun terakhir."