Wayne Rooney mengklaim Arsenal tidak memiliki satu pun pemain kelas dunia dan menuduh legenda klub yang 'nervous' telah 'menghancurkan' peluang mereka untuk meraih gelar
Kesuksesan Arsenal didasarkan pada kerja sama tim.
Rooney mengklaim bahwa tidak ada bintang menonjol dengan kemampuan kelas dunia di skuad pemain Mikel Arteta saat ini, namun para pemimpin liga tersebut berkontribusi lebih sebagai sebuah tim. Belum ada bintang Arsenal yang mencetak dua digit gol di Premier League musim ini, dengan Viktor Gyokeres memimpin dengan delapan gol. Di belakangnya, pemain seperti Martin Zubimendi, Leandro Trossard, Declan Rice, dan Bukayo Saka telah berkontribusi secara sporadis sepanjang musim, namun tidak secara konsisten. Hal ini menjadi kontras yang mencolok dengan Manchester City, yang mengandalkan Erling Haaland untuk mencetak sebagian besar gol mereka. Pada musim 2025-26, striker Norwegia tersebut telah mencetak 22 gol dalam 26 penampilan di Premier League, hampir tiga kali lipat dari pencetak gol terbanyak Arsenal, Gyokeres.
Rooney: Arsenal tidak memiliki pemain kelas dunia.
Berbicara dalam episode terbaru The Overlap Fan Debate bersama Sky Bet, Rooney berargumen bahwa Arsenal tidak memiliki bintang utama, meskipun memiliki pemain seperti Rice dan Saka dalam skuad. Ia mengatakan: "Saya setuju bahwa Arsenal tidak memiliki bintang utama yang sejati, pemain kelas dunia yang bisa diandalkan untuk segalanya. Namun, yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir adalah, mereka tahu cara memenangkan pertandingan. Mereka telah menunjukkan bahwa Anda tidak membutuhkan pemain bintang tersebut. Menurut saya, yang terjadi adalah, para penggemar Arsenal dan mantan pemain yang berbicara, mereka sedang menghancurkan mereka.
"Mereka seharusnya diam dan biarkan orang lain yang bicara. Saya mendengar Martin Keown mengatakan bahwa memiliki keunggulan enam poin lebih baik daripada sembilan, saya berpikir, 'Apa yang kamu bicarakan?'. Itu adalah pemain berpengalaman yang merasa gugup. Mikel Arteta menangani situasinya dengan brilian – cara dia berbicara, cara dia tampil di media, cara dia mencoba menenangkan para pemain. Orang-orang lain yang terhubung dengan klublah yang memiliki pengaruh lebih besar.
"Dari segi kualitas, Arsenal memiliki banyak kualitas. Apakah mereka memiliki pemain bintang – seperti Ronaldo, Didier Drogba, atau Sergio Agüero – yang akan membuat perbedaan? Saya tidak berpikir mereka memilikinya, tapi mereka tahu cara memenangkan pertandingan, dan mereka telah membuktikannya dalam tiga tahun terakhir."
"Arteta telah tampil luar biasa."
Meskipun Rooney mungkin tidak terlalu memuji skuad Arsenal, dia memberikan pujian yang besar kepada manajer Arteta atas kerja kerasnya musim ini. Setiap tekanan dan beban telah tertumpu pada The Gunners musim ini untuk akhirnya mengakhiri penantian panjang mereka akan gelar liga, dan meraih trofi pertama mereka sejak 2020. Ikon Manchester United itu menambahkan: "Tentu saja, Arsenal bisa memenangkan liga, tetapi masih ada sepertiga musim yang tersisa, jadi segala sesuatu bisa terjadi. Tidak ada yang menyebut Aston Villa – saya tidak berpikir mereka akan mendekati gelar liga, tetapi mereka masih dalam jangkauan.
"Saya pikir Arsenal akan memenangkannya [gelar liga], mereka terlalu kuat dan dominan, dan saya pikir mereka akan menang karena [Mikel] Arteta – dia luar biasa musim ini. Di musim-musim sebelumnya, ketika tekanan datang, dia menunjukkan itu dan hal itu menular ke para pemain, tapi saya pikir dia mengatasinya dengan sempurna musim ini.
"Saya pikir Arsenal akan memenangkannya, tapi Manchester City akan mendekati mereka. Saya tidak bisa membayangkan City memenangkan setiap pertandingan dan Arsenal kehilangan poin."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Arsenal?
Akibat berkompetisi di empat front musim ini, Arsenal masih diharuskan bermain dua kali seminggu. Setelah mengalahkan Wigan di Piala FA pada Minggu, mereka kini akan menghadapi Wolves pada Rabu malam di Liga Premier. Setelah itu, mereka akan menghadapi ujian besar dalam derby London Utara melawan Tottenham.
