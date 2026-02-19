Wayne Rooney mempertanyakan 'aura' Arne Slot di tengah pembicaraan pemecatan yang 'gila' di Liverpool

Saat mencoba mengidentifikasi apa yang salah dengan Liverpool musim ini, ikon Manchester United Rooney mengatakan: “Jika kita melihat Liverpool dari musim lalu hingga sekarang, [Mohamed] Salah dan [Virgil] van Dijk tidak dalam performa terbaik mereka. Lalu ada Trent [Alexander-Arnold] yang absen, [Andy] Robertson tidak banyak bermain, Luiz Díaz [kiri], dan situasi [Diogo] Jota. Bahkan Darwin Nunez membawa sesuatu, dia tidak hebat, tapi dia membawa sesuatu. Liverpool telah kehilangan banyak pemain, jadi ini seperti periode rekonstruksi bagi mereka.”

Rooney telah kritis terhadap Van Dijk musim ini, sebagai kapten klub di Anfield, tapi dia yakin pemain internasional Belanda dan penyerang Mesir yang ikonik, Salah, akan mempertahankan status mereka sebagai legenda modern.

Penyerang terproduktif sepanjang masa United menambahkan: “Dengan Liverpool dan apa yang terjadi sejak musim lalu, Van Dijk dan Salah – yang telah saya bicarakan secara terbuka musim ini – mungkin telah kehilangan sedikit kecepatan, dan mereka adalah dua pemimpin tim. Pemain yang mereka kehilangan di sekitar mereka akan membuat sangat sulit bagi tim mana pun untuk memenangkan gelar.

“Hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk meragukan Van Dijk dan Salah. Bagi saya, Salah adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa di Premier League, dan Van Dijk akan masuk dalam perbincangan sebagai salah satu yang terbaik. Saya tidak berpikir dia adalah yang terbaik sepanjang masa, tetapi dalam generasi ini, dia tentu saja bek tengah terbaik, jadi Anda tidak boleh meragukan kedua pemain itu.”