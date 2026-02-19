Getty/GOAL
Wayne Rooney mempertanyakan 'aura' Arne Slot di tengah pembicaraan pemecatan yang 'gila' di Liverpool
Slot memimpin tim meraih gelar juara dan jendela transfer yang memecahkan rekor.
Slot melakukan pekerjaan yang luar biasa selama musim debutnya sebagai manajer Liverpool, setelah mengambil alih tongkat estafet dari Jurgen Klopp yang karismatik. Meskipun diberikan dana yang sangat terbatas untuk belanja pemain, ia berhasil meraih gelar domestik dengan cara yang paling dominan.
Dengan anggaran yang dilonggarkan, Liverpool menikmati gelombang belanja rekor pada 2025 - dengan pemain seperti Florian Wirtz dan Alexander Isak bergabung ke Anfield melalui kesepakatan yang melibatkan biaya transfer sembilan digit.
Liverpool mengalami kesulitan di musim 2025-26 dan saat ini berada di peringkat keenam klasemen, tertinggal 16 poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Kehadiran Slot yang terus berlanjut menjadi topik perdebatan hangat - terutama dengan mantan bintang Liverpool Xabi Alonso kini tersedia setelah dipecat oleh Real Madrid, dan Klopp dikabarkan mempertimbangkan untuk kembali ke dunia kepelatihan jika tawaran yang tepat diajukan.
Apakah Liverpool akan memecat Slot pada musim panas 2026?
Legenda Liga Premier Rooney mengakui bahwa rumor seputar Slot cukup keras, namun ia mengatakan kepada The Overlap Fan Debate dari Sky Bet bahwa pria berusia 47 tahun itu tidak memiliki karakteristik seorang pemimpin yang menginspirasi: “Aneh, bukan? Ketika kita membicarakan Slot yang sedang menjalani audisi untuk mempertahankan pekerjaannya, padahal dia baru saja memenangkan Liga Premier.
“Saya pernah bertemu dengannya beberapa kali, tapi saya hanya tidak berpikir, untuk Liverpool, dia memiliki aura itu – dan mungkin itu karena Liverpool baru saja dipimpin oleh Jurgen Klopp sebagai manajer – sulit bagi siapa pun untuk melakukannya, tapi saya hanya tidak berpikir dia memiliki aura itu.”
Rooney menambahkan tentang kemungkinan Slot dipindahkan: “Saya sudah berbicara dengan manajer-manajer, dan saya tahu mereka bisa sulit kadang-kadang, tapi jika dia tidak bisa membawa tim ke lima besar Premier League, dia pasti akan dipecat. Gila rasanya mengatakan itu padahal dia baru saja memenangkan Premier League.”
Rooney menjelaskan apa yang salah dengan Liverpool.
Saat mencoba mengidentifikasi apa yang salah dengan Liverpool musim ini, ikon Manchester United Rooney mengatakan: “Jika kita melihat Liverpool dari musim lalu hingga sekarang, [Mohamed] Salah dan [Virgil] van Dijk tidak dalam performa terbaik mereka. Lalu ada Trent [Alexander-Arnold] yang absen, [Andy] Robertson tidak banyak bermain, Luiz Díaz [kiri], dan situasi [Diogo] Jota. Bahkan Darwin Nunez membawa sesuatu, dia tidak hebat, tapi dia membawa sesuatu. Liverpool telah kehilangan banyak pemain, jadi ini seperti periode rekonstruksi bagi mereka.”
Rooney telah kritis terhadap Van Dijk musim ini, sebagai kapten klub di Anfield, tapi dia yakin pemain internasional Belanda dan penyerang Mesir yang ikonik, Salah, akan mempertahankan status mereka sebagai legenda modern.
Penyerang terproduktif sepanjang masa United menambahkan: “Dengan Liverpool dan apa yang terjadi sejak musim lalu, Van Dijk dan Salah – yang telah saya bicarakan secara terbuka musim ini – mungkin telah kehilangan sedikit kecepatan, dan mereka adalah dua pemimpin tim. Pemain yang mereka kehilangan di sekitar mereka akan membuat sangat sulit bagi tim mana pun untuk memenangkan gelar.
“Hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk meragukan Van Dijk dan Salah. Bagi saya, Salah adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa di Premier League, dan Van Dijk akan masuk dalam perbincangan sebagai salah satu yang terbaik. Saya tidak berpikir dia adalah yang terbaik sepanjang masa, tetapi dalam generasi ini, dia tentu saja bek tengah terbaik, jadi Anda tidak boleh meragukan kedua pemain itu.”
Jadwal pertandingan Liverpool musim 2025-26: Tim yang berjuang untuk menghindari degradasi akan menjadi lawan berikutnya.
Liverpool, yang telah lolos ke babak 16 besar Liga Champions dan putaran kelima Piala FA, akan kembali beraksi pada Minggu ini saat bertandang ke Nottingham Forest. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari rangkaian laga yang akan mempertemukan The Reds dengan sejumlah klub yang tengah berjuang menghindari degradasi - termasuk West Ham, Wolves, dan Tottenham - yang dapat membantu tim asuhan Slot membangun momentum penting menjelang fase krusial musim ini.
