Waspadalah, Real Madrid! Bos Lyon Paulo Fonseca Terpikat Dengan Endrick & Siapkan Rencana Ini

Sementara itu, Endrick merasa keputusannya untuk pindah ke Lyon awal bulan ini untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain terbukti benar. Penyerang itu hanya mendapatkan 12 menit bermain di liga di bawah asuhan Alonso pada paruh pertama musim.

Setelah mencetak hat-trick melawan Metz, Endrick berkata: "Itu adalah hat-trick pertama dalam hidup saya, saya sangat bahagia, sungguh. Itu pertandingan yang luar biasa. Saya akan menyimpan bola dari pertandingan itu di rumah. Ini hari yang luar biasa dalam hidup saya."

Ketika ditanya tentang mereka yang mempertanyakan keputusannya untuk meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan Lyon di tahun Piala Dunia, Endrick berkata: "Saya pikir bermain di liga ini [Ligue 1] sangat menyenangkan. Liga ini kuat dan fisik, dengan banyak agresivitas. Saya menyukainya."

"Bukan suatu kesalahan [datang ke Lyon]. Hidup memang seperti itu. Hidup saya selalu sulit, tidak pernah mudah. Saya tetap kuat dengan kekuatan yang saya terima dari orang-orang di sekitar saya. Ini baru permulaan. Orang-orang selalu mengatakan kepada saya bahwa Lyon adalah tim yang hebat dan saya harus datang dan bermain di sini, dan kenyataannya tim ini memang sangat bagus."