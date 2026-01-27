AFP
Waspadalah, Real Madrid! Bos Lyon Paulo Fonseca Terpikat Dengan Endrick & Siapkan Rencana Ini
Lyon berharap dapat mempertahankan Endrick
Endrick memberikan assist untuk gol Abner Vinicius dalam kemenangan 2-1 Lyon atas Brest dan kemudian mencetak hat-trick dalam kemenangan telak 5-2 atas Metz. Penampilan pemain berusia 19 tahun itu telah membuat Fonseca mengajukan permintaan kepada manajemen untuk bernegosiasi dengan Real Madrid guna memperpanjang masa pinjaman Endrick hingga setelah akhir musim.
Meskipun kesepakatan awal adalah agar Endrick tetap di Groupama Stadium hingga musim panas, Fonseca berharap Lyon dan Real Madrid dapat mencapai kesepakatan yang akan membuat remaja itu tetap berada di klub hingga akhir musim 2026/27, menurut ESPN Brasil.
Endrick pindah ke Prancis setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain di ibu kota Spanyol pada paruh pertama musim karena kehilangan kepercayaan dari Xabi Alonso. Setelah kepindahannya ke klub Ligue 1 tersebut, Alonso telah digantikan oleh Alvaro Arbeloa dan masih belum jelas apa rencana Arbeloa untuk pemain Brasil tersebut.
"Ini baru permulaan"
Sementara itu, Endrick merasa keputusannya untuk pindah ke Lyon awal bulan ini untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain terbukti benar. Penyerang itu hanya mendapatkan 12 menit bermain di liga di bawah asuhan Alonso pada paruh pertama musim.
Setelah mencetak hat-trick melawan Metz, Endrick berkata: "Itu adalah hat-trick pertama dalam hidup saya, saya sangat bahagia, sungguh. Itu pertandingan yang luar biasa. Saya akan menyimpan bola dari pertandingan itu di rumah. Ini hari yang luar biasa dalam hidup saya."
Ketika ditanya tentang mereka yang mempertanyakan keputusannya untuk meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan Lyon di tahun Piala Dunia, Endrick berkata: "Saya pikir bermain di liga ini [Ligue 1] sangat menyenangkan. Liga ini kuat dan fisik, dengan banyak agresivitas. Saya menyukainya."
"Bukan suatu kesalahan [datang ke Lyon]. Hidup memang seperti itu. Hidup saya selalu sulit, tidak pernah mudah.
Saya tetap kuat dengan kekuatan yang saya terima dari orang-orang di sekitar saya. Ini baru permulaan. Orang-orang selalu mengatakan kepada saya bahwa Lyon adalah tim yang hebat dan saya harus datang dan bermain di sini, dan kenyataannya tim ini memang sangat bagus."
"Lyon adalah tempat yang hebat"
Endrick juga menerima nasihat dari pelatih Brasil Carlo Ancelotti sebelum mengamankan kepindahannya ke Lyon pada Januari lalu. "Lyon adalah tempat yang hebat, saya sangat beruntung dan saya merasa sangat nyaman di sini," tambahnya.
"Hat-trick ini sangat penting bagi saya, ini membantu tim menang dan saya sangat senang. Saya dapat berkontribusi pada tim dan saya merasa seperti saya pantas berada di sini. Seolah-olah Tuhan memberi tahu saya bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk karier saya. Setiap hari, setiap saat, saya tidak pernah bisa membayangkannya, dan sekarang itu menjadi kenyataan."
"Ada pemahaman yang baik dengan rekan-rekan setim saya, para penggemar, dan staf juga. Kami akan terus bekerja lebih keras dan kami sudah fokus pada pertandingan berikutnya."
Lyon catatkan empat kemenangan beruntun
Kemenangan atas Metz pada membuat Lyon naik ke posisi keempat di klasemen Ligue 1 setelah tim asuhan Fonseca memperpanjang rekor kemenangan mereka menjadi empat pertandingan. Namun, Les Gones masih tertinggal sembilan poin dari pemimpin klasemen dan juara bertahan PSG.
Tim asal Paris itu melompati Lens yang sedang berada di puncak klasemen Ligue 1 pada akhir pekan lalu setelah Marseille meraih kemenangan 3-1 atas tim asuhan Pierre Sage di Velodrome.
Selanjutnya, Lyon akan menjamu PAOK di Liga Europa sebelum kembali berlaga di liga dengan pertandingan kandang melawan Lille akhir pekan ini.
