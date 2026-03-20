Perubahan memang ada, tapi bukan revolusi. Menurut laporan Repubblica hari ini, rencana untuk membentuk jajaran wasit profesional tampaknya tidak akan terwujud, setidaknya untuk saat ini. Semuanya ditunda; masih ada hal-hal yang perlu diputuskan, dievaluasi, dan dipahami, terutama jika Italia gagal lolos dari babak playoff Piala Dunia. Saat ini, FIGC tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan perubahan besar-besaran di Aia. Selain itu, klub-klub terpecah, dan jika Lotito dan De Laurentiis bersikukuh pada posisi yang bertentangan, bahkan mereka yang mendukung pun berpendapat lebih baik tidak terburu-buru: "Reformasi tidak dilakukan seminggu sebelum babak playoff."
Wasit, penghentian status profesional. Selamat tinggal Gianluca Rocchi, Open VAR menuju pembatalan
OPEN VAR DIMATIKAN, TIDAK ADA LAGI REF CAM
Menurut laporan Repubblica, sistem VAR terancam dibatalkan: para wasit merasa tersinggung karena petinggi federasi mengakui kesalahan mereka di televisi. Stasiun televisi itu sendiri menuntut agar semua percakapan dengan ruang VAR wajib disiarkan, agar tidak dituduh menyembunyikan kebenaran yang dianggap tidak nyaman. Terakhir, pengumuman (penjelasan wasit kepada penonton) dan ref cam (rekaman dari sudut pandang wasit) juga mungkin akan dihapus.
Jalan Rocchi, Piace Rosetti
Mulai tahun depan mungkin akan ada penunjuk wasit baru: kontrak Gianluca Rocchi akan berakhir pada bulan Juni dan, berdasarkan situasi saat ini, ia sendiri tampaknya tidak bersedia untuk tetap bertahan. FIGC menyukai Roberto Rosetti, penunjuk wasit UEFA, yang sejak lama mendukung penggunaan VAR yang tidak terlalu dominan.