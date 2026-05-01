Goal.com
Live
MLB Mexico City Series: San Diego Padres v Arizona DiamondbacksGetty Images Sport
SID

Diterjemahkan oleh

Wasit masih tak sadarkan diri! Kecelakaan parah membuat Jepang menahan napas

Sebuah kecelakaan parah membuat dunia bisbol profesional Jepang menahan napas.

Dua minggu setelah kepalanya terkena pukulan tongkat bisbol yang terlempar, wasit Takuto Kawakami masih terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Hal ini dikonfirmasi oleh Organisasi Bisbol Profesional Jepang (NPB) kepada media lokal.

  • Pria berusia 30 tahun itu sedang bertugas di belakang home plate dalam sebuah pertandingan di Tokyo pada 16 April, ketika tongkat pemukul terlepas dari tangan José Osuna (Tokyo Yakult Swallows) dan menghantam sisi kiri kepala Kawakami. Wasit tersebut langsung pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit.

    Di sana, ia menjalani operasi darurat dan kemudian dipindahkan ke unit perawatan intensif. Menurut NPB, Kawakami kini telah dipindahkan ke ruang rawat inap biasa, namun kesadarannya belum menunjukkan perbaikan.

    • Iklan

  • Insiden tersebut telah memicu perdebatan mengenai langkah-langkah keamanan bagi wasit

    Bagi Kawakami, ini adalah penampilan pertamanya sebagai wasit utama di home plate. Osuna meminta maaf secara terbuka tak lama setelah insiden tersebut. "Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi," tulisnya, antara lain, di platform media sosial X.

    Serikat pemain Japan Professional Baseball Players Association juga angkat bicara dan mendoakan kesembuhan cepat bagi korban. Insiden ini memicu perdebatan di Jepang mengenai langkah-langkah keamanan bagi wasit. Namun, NPB belum memberikan komentar mengenai konsekuensi yang mungkin timbul.