Wasit masih tak sadarkan diri! Kecelakaan parah membuat Jepang menahan napas

Pria berusia 30 tahun itu sedang bertugas di belakang home plate dalam sebuah pertandingan di Tokyo pada 16 April, ketika tongkat pemukul terlepas dari tangan José Osuna (Tokyo Yakult Swallows) dan menghantam sisi kiri kepala Kawakami. Wasit tersebut langsung pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit.

Di sana, ia menjalani operasi darurat dan kemudian dipindahkan ke unit perawatan intensif. Menurut NPB, Kawakami kini telah dipindahkan ke ruang rawat inap biasa, namun kesadarannya belum menunjukkan perbaikan.