Dua minggu setelah kepalanya terkena pukulan tongkat bisbol yang terlempar, wasit Takuto Kawakami masih terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Hal ini dikonfirmasi oleh Organisasi Bisbol Profesional Jepang (NPB) kepada media lokal.
Diterjemahkan oleh
Wasit masih tak sadarkan diri! Kecelakaan parah membuat Jepang menahan napas
Pria berusia 30 tahun itu sedang bertugas di belakang home plate dalam sebuah pertandingan di Tokyo pada 16 April, ketika tongkat pemukul terlepas dari tangan José Osuna (Tokyo Yakult Swallows) dan menghantam sisi kiri kepala Kawakami. Wasit tersebut langsung pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit.
Di sana, ia menjalani operasi darurat dan kemudian dipindahkan ke unit perawatan intensif. Menurut NPB, Kawakami kini telah dipindahkan ke ruang rawat inap biasa, namun kesadarannya belum menunjukkan perbaikan.
Insiden tersebut telah memicu perdebatan mengenai langkah-langkah keamanan bagi wasit
Bagi Kawakami, ini adalah penampilan pertamanya sebagai wasit utama di home plate. Osuna meminta maaf secara terbuka tak lama setelah insiden tersebut. "Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi," tulisnya, antara lain, di platform media sosial X.
Serikat pemain Japan Professional Baseball Players Association juga angkat bicara dan mendoakan kesembuhan cepat bagi korban. Insiden ini memicu perdebatan di Jepang mengenai langkah-langkah keamanan bagi wasit. Namun, NPB belum memberikan komentar mengenai konsekuensi yang mungkin timbul.