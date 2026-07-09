Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Markus Merk, wasit legendaris asal Jerman. "Kita memang sudah terbiasa dengan banyak hal dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir, dan kita sendiri tahu: Apa yang dikatakan hari ini belum tentu berlaku besok. Namun, menurut saya, ini benar-benar puncaknya," kata Merk dalam sebuah wawancara dengan Sportschau mengenai kejadian beberapa hari yang lalu, ketika Presiden AS Donald Trump mengakui bahwa ia telah melobi Presiden FIFA Gianni Infantino agar sanksi kartu merah terhadap penyerang terbaik AS, Balogun (pencetak tiga gol), dicabut.
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Wasit legendaris mengungkap: FIFA mengancam Jerman dengan diskualifikasi dari Piala Dunia
Sebagai akibat dari panggilan telepon Trump kepada Infantino — demikian dugaan umum mengenai rangkaian peristiwa tersebut — tekanan terhadap komisi disiplin yang berwenang pun meningkat, dan hukuman minimum atas kartu merah yang diterima Balogun—yang ia terima sesuai aturan setelah melakukan tekel yang tidak tepat terhadap pemain Bosnia, Tarik Muharemovic—secara mengejutkan diubah dari skorsing satu pertandingan untuk babak 16 besar melawan Belgia menjadi hukuman percobaan. Bagi Merk, hal ini tidak lain adalah “distorsi kompetisi”.
"Sudah sangat jelas diatur, untuk semua asosiasi sepak bola nasional, di semua liga: Kartu merah berarti skorsing satu pertandingan. FIFA dalam beberapa tahun terakhir sering mengancam asosiasi sepak bola nasional bahwa jika mereka tidak mematuhi aturan tersebut, tim nasional akan didiskualifikasi dari kompetisi berikutnya. Hal serupa juga pernah terjadi di Jerman,” lanjut Merk, lalu dalam wawancara dengan Sport1 ia mengingat sebuah insiden pada tahun 2006 yang tidak dijelaskan secara rinci.
“Kami di Jerman juga pernah mengalaminya. Saya rasa itu terjadi sebelum Piala Dunia 2006, saat ada sebuah situasi di Bundesliga di mana wasit jelas-jelas membuat keputusan yang keliru. Kartu merah itu jelas salah, dan pengadilan olahraga sempat mempertimbangkan untuk membebaskan pemain tersebut. FIFA mengancam, jika kalian melakukannya—hal ini tidak hanya dialami DFB, tetapi juga federasi-federasi lain—maka tim nasional kalian akan dikeluarkan dari kompetisi berikutnya. Artinya, FIFA sendiri telah membela pasal tersebut dengan tegas,” jelas pria berusia 64 tahun itu.
Keputusan untuk “mengampuni” Balogun agar bisa bermain di babak 16 besar Piala Dunia tuan rumah melawan Belgia itu membuatnya “kehilangan kata-kata; keputusan itu menyerang integritas sepak bola, menyerang dasar-dasar peraturan.”
Komentar: Klopp benar-benar tepat sasaran! Tindakan Infantino yang “berani” di hadapan Trump juga merupakan peluang besar
- Getty Images Sport
Belgia menghancurkan AS berkat "motivasi ekstra" pasca-kasus Balogun: "Overturn this!"
Pada akhirnya, insiden memalukan tersebut justru menguntungkan tim Belgia yang hingga saat itu tampil sangat mengecewakan. Saat menghadapi AS, Setan Merah menampilkan permainan terbaik mereka sejauh ini di putaran final Piala Dunia ini dan menghancurkan tim AS dengan skor 4-1, sementara Balogun sama sekali tidak menonjol. Dari dalam tim, kemudian dikabarkan bahwa kasus Balogun telah menjadi semacam motivasi tambahan.
"Saya rasa, dalam hidup selalu ada semacam keadilan. Apa yang terjadi bisa disebut apa saja, tapi kami tidak merasa itu adil," kata gelandang Nicolas Raskin. Ia berpendapat, "mungkin hal itu memberi kami sedikit energi tambahan".
“Energi tambahan” ini terlihat jelas ketika Romelu Lukaku merayakan golnya yang membuat skor menjadi 4:1 bersama rekan-rekan setimnya dengan menari “Trump Dance”, untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada Presiden AS yang ikut campur tangan.
“Yang terhormat Bapak Presiden, salam dari Belgia. Apa yang akan dipikirkan Donald Trump tentang hal ini? Setan Merah merayakan gol dengan meniru tarian terkenal Presiden AS itu,” tulis surat kabar Belgia Het Laatste Nieuws mengenai hal tersebut. Voetbalkrant juga mencatat: “Setan Merah mengolok-olok Trump. Setelah peluit akhir dibunyikan, terjadi perayaan yang luar biasa di lapangan.”
Akun X resmi tim nasional Belgia pun tak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran terhadap Trump dan Infantino. Setelah pertandingan usai, Red Devils membagikan foto Lukaku yang sedang bersorak, disertai kalimat: “Overturn this” (dalam bahasa Jerman: “Hebt das auf”) — sebuah sindiran yang jelas terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Balogun.
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"Kasus Balogun": Apakah Gianni Infantino Terancam Masalah?
Khususnya bagi Presiden FIFA Infantino, kasus Balogun ini berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tidak menyenangkan dalam upayanya untuk terpilih kembali pada tahun 2027, meskipun pria berusia 56 tahun itu tentu saja membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut dan merujuk pada keputusan “independen” dari Komisi Disiplin. Mungkin saja di masa depan akan muncul perlawanan yang jauh lebih besar terhadap manuver-manuver Infantino; setidaknya itulah yang disiratkan oleh Presiden DFB Bernd Neuendorf, yang duduk di Dewan FIFA.
“Saya sependapat dengan UEFA bahwa kasus ini tidak boleh diabaikan begitu saja, melainkan harus dibahas lebih lanjut terlebih dahulu di antara asosiasi-asosiasi sepak bola Eropa,” kata Neuendorf.
Namun, mengingat popularitas Infantino yang dibeli dari banyak asosiasi kecil, tampaknya hampir mustahil bahwa presiden FIFA yang haus kekuasaan ini benar-benar akan digulingkan atau dilaporkan ke Komisi Etika FIFA dan dikenai skorsing.
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