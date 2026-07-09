Wasit legendaris mengungkap: FIFA mengancam Jerman dengan diskualifikasi dari Piala Dunia

Sebagai akibat dari panggilan telepon Trump kepada Infantino — demikian dugaan umum mengenai rangkaian peristiwa tersebut — tekanan terhadap komisi disiplin yang berwenang pun meningkat, dan hukuman minimum atas kartu merah yang diterima Balogun—yang ia terima sesuai aturan setelah melakukan tekel yang tidak tepat terhadap pemain Bosnia, Tarik Muharemovic—secara mengejutkan diubah dari skorsing satu pertandingan untuk babak 16 besar melawan Belgia menjadi hukuman percobaan. Bagi Merk, hal ini tidak lain adalah “distorsi kompetisi”.

"Sudah sangat jelas diatur, untuk semua asosiasi sepak bola nasional, di semua liga: Kartu merah berarti skorsing satu pertandingan. FIFA dalam beberapa tahun terakhir sering mengancam asosiasi sepak bola nasional bahwa jika mereka tidak mematuhi aturan tersebut, tim nasional akan didiskualifikasi dari kompetisi berikutnya. Hal serupa juga pernah terjadi di Jerman,” lanjut Merk, lalu dalam wawancara dengan Sport1 ia mengingat sebuah insiden pada tahun 2006 yang tidak dijelaskan secara rinci.

“Kami di Jerman juga pernah mengalaminya. Saya rasa itu terjadi sebelum Piala Dunia 2006, saat ada sebuah situasi di Bundesliga di mana wasit jelas-jelas membuat keputusan yang keliru. Kartu merah itu jelas salah, dan pengadilan olahraga sempat mempertimbangkan untuk membebaskan pemain tersebut. FIFA mengancam, jika kalian melakukannya—hal ini tidak hanya dialami DFB, tetapi juga federasi-federasi lain—maka tim nasional kalian akan dikeluarkan dari kompetisi berikutnya. Artinya, FIFA sendiri telah membela pasal tersebut dengan tegas,” jelas pria berusia 64 tahun itu.

Keputusan untuk “mengampuni” Balogun agar bisa bermain di babak 16 besar Piala Dunia tuan rumah melawan Belgia itu membuatnya “kehilangan kata-kata; keputusan itu menyerang integritas sepak bola, menyerang dasar-dasar peraturan.”

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