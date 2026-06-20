Wasit Felix Zwayer tiba-tiba terjatuh di masa tambahan waktu saat pertandingan Piala Dunia antara tuan rumah AS dan Australia, dan harus mendapat perawatan selama beberapa menit. Pakar televisi Thomas Müller sama sekali tidak menyukai hal itu; mantan pemain FC Bayern München itu pun terlibat perdebatan sengit dan melontarkan kritik.
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Wasit Felix Zwayer terjatuh saat menghadapi tim AS! Thomas Müller terlibat perdebatan sengit dan melontarkan kritik
"Bisa dibilang, dia (Zwayer; red.) adalah satu-satunya yang benar-benar terpukul oleh jalannya pertandingan di babak kedua," kata pembawa acara MagentaTV, Johannes B. Kerner, sambil bercanda saat mengawali pembahasan adegan tersebut setelah pertandingan usai, lalu Müller langsung menyambung: "Menurutku begini: Jatuh itu satu hal, tapi bangkit itu hal lain. Selalu bangkit satu kali lebih banyak daripada terjatuh. Dan menurut sudut pandang saya sebagai orang Jerman, waktu yang dibutuhkan untuk bangkit itu agak terlalu lama. Tapi, sudahlah.”
Ketika Kerner kemudian menyinggung, “bahwa tentu saja hal ini paling tidak menyenangkan bagi Felix Zwayer menurut komentar Patrick Ittrich,” Müller langsung menyela: “Ya, kalau itu membuatnya tidak nyaman, pasti dia sudah bangun setelah jeda perawatan 10 detik...”
“Tapi kalau tidak bisa...? Bangun?”, tanya Kerner selanjutnya, yang kemudian dibalas lagi oleh Müller: “Ya, oke. Maka kita harus mempertanyakan kondisi kebugarannya—tapi saya tidak melakukannya di sini. Saya rasa, kita hanya perlu bertanya kepadanya, apa yang dia yakini saat itu.”
Jürgen Klopp memuji Felix Zwayer
Selain Müller, mantan pelatih Jürgen Klopp juga menganggap kejadian tersebut agak disayangkan. "Tadi kita sudah membahas apa yang harus dilakukan seorang wasit agar bisa kembali memimpin pertandingan. Saya hanya berasumsi bahwa hal ini mungkin tidak membantu, dan tentu saja saya turut prihatin untuk Felix Zwayer," jelasnya, sambil menambahkan pujian. "Penampilan yang bagus, yang mungkin sedikit terhalangi oleh kejadian ini."
Zwayer yang berusia 45 tahun terjatuh di lapangan pada menit ketiga tambahan waktu saat ia menunjukkan kartu kuning kepada pemain profesional AS Chris Richards setelah terjadi pelanggaran. Pemain asal Berlin itu terjatuh ke tanah, asisten wasit Christian Dietz dan pemain profesional Australia Aiden O'Neill bergegas membantu dan membantunya melakukan peregangan. Namun, pada akhirnya Zwayer tetap bisa menyelesaikan pertandingan tersebut.