Wasit Felix Zwayer terjatuh saat menghadapi tim AS! Thomas Müller terlibat perdebatan sengit dan melontarkan kritik

"Bisa dibilang, dia (Zwayer; red.) adalah satu-satunya yang benar-benar terpukul oleh jalannya pertandingan di babak kedua," kata pembawa acara MagentaTV, Johannes B. Kerner, sambil bercanda saat mengawali pembahasan adegan tersebut setelah pertandingan usai, lalu Müller langsung menyambung: "Menurutku begini: Jatuh itu satu hal, tapi bangkit itu hal lain. Selalu bangkit satu kali lebih banyak daripada terjatuh. Dan menurut sudut pandang saya sebagai orang Jerman, waktu yang dibutuhkan untuk bangkit itu agak terlalu lama. Tapi, sudahlah.”

Ketika Kerner kemudian menyinggung, “bahwa tentu saja hal ini paling tidak menyenangkan bagi Felix Zwayer menurut komentar Patrick Ittrich,” Müller langsung menyela: “Ya, kalau itu membuatnya tidak nyaman, pasti dia sudah bangun setelah jeda perawatan 10 detik...”

“Tapi kalau tidak bisa...? Bangun?”, tanya Kerner selanjutnya, yang kemudian dibalas lagi oleh Müller: “Ya, oke. Maka kita harus mempertanyakan kondisi kebugarannya—tapi saya tidak melakukannya di sini. Saya rasa, kita hanya perlu bertanya kepadanya, apa yang dia yakini saat itu.”