Wasit ditangkap di Spanyol setelah diduga melakukan pencurian identitas dalam upaya untuk mendapatkan diskon Villarreal

Laporan polisi menyebutkan bahwa salah satu individu yang terlibat diduga memanfaatkan posisinya untuk memperoleh data pribadi dan dokumen dari pemain muda. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk memproses tiket musim Villarreal dan diskon yang ditujukan untuk individu berusia 25 tahun ke bawah.

Klub awalnya memberitahu pihak berwenang setelah mendeteksi tiket yang dimanipulasi di pintu masuk stadion. Penyelidikan menunjukkan bahwa para tersangka membeli tiket musim melalui platform resmi sebelum mengubah kode batang dan kode QR.

Tiket musim yang dimodifikasi kemudian dijual di pasar digital dan aplikasi bekas, dan diiklankan sebagai "hadiah" untuk menghindari batas harga legal.

Penyidik membuktikan bahwa salah satu pelaku mendaftarkan 18 orang sebagai anggota klub atau pemegang tiket musim dengan klaim bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok pemandu bakat dari Valencia. Mereka menyediakan fotokopi KTP milik individu yang tidak mengetahui situasi tersebut.

Para tersangka telah dibebaskan dengan jaminan setelah memberikan keterangan, dengan kasus ini dilimpahkan ke pengadilan Vila-real. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dikenai denda antara €601 hingga €30.000.