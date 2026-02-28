Getty Images Sport
Wasit ditangkap di Spanyol setelah diduga melakukan pencurian identitas dalam upaya untuk mendapatkan diskon Villarreal
Pelaku berharap dapat memperoleh keuntungan dari tiket musiman.
Laporan polisi menyebutkan bahwa salah satu individu yang terlibat diduga memanfaatkan posisinya untuk memperoleh data pribadi dan dokumen dari pemain muda. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk memproses tiket musim Villarreal dan diskon yang ditujukan untuk individu berusia 25 tahun ke bawah.
Klub awalnya memberitahu pihak berwenang setelah mendeteksi tiket yang dimanipulasi di pintu masuk stadion. Penyelidikan menunjukkan bahwa para tersangka membeli tiket musim melalui platform resmi sebelum mengubah kode batang dan kode QR.
Tiket musim yang dimodifikasi kemudian dijual di pasar digital dan aplikasi bekas, dan diiklankan sebagai "hadiah" untuk menghindari batas harga legal.
Penyidik membuktikan bahwa salah satu pelaku mendaftarkan 18 orang sebagai anggota klub atau pemegang tiket musim dengan klaim bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok pemandu bakat dari Valencia. Mereka menyediakan fotokopi KTP milik individu yang tidak mengetahui situasi tersebut.
Para tersangka telah dibebaskan dengan jaminan setelah memberikan keterangan, dengan kasus ini dilimpahkan ke pengadilan Vila-real. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dikenai denda antara €601 hingga €30.000.
Wasit Spanyol ditangkap karena menyerang pekerja seks.
Ini bukan kali pertama musim ini seorang wasit dari Spanyol terlibat dalam masalah dengan polisi. Tahun lalu, seorang wasit yang bertugas di divisi kedua Spanyol ditangkap karena menyerang seorang pekerja seks.
Wasit tersebut dilaporkan menyamar sebagai petugas polisi untuk memaksa korban melakukan tindakan seksual tanpa bayaran. Saat ditangkap, individu tersebut membawa beberapa lambang Guardia Civil dan Kepolisian Nasional.
Penggeledahan di rumahnya, sementara itu, membuat petugas menyita barang-barang terkait polisi yang digunakan dalam penipuan tersebut.
Ditangkap secara keliru
Sebelum menjadi wasit, Slavko Vincic terjebak di tempat yang salah pada waktu yang salah setelah secara keliru ditangkap karena terlibat dalam operasi polisi yang menargetkan pesta seks.
Pada Mei 2020, wasit asal Slovenia yang memimpin final Liga Champions 2024, sedang menghadiri acara bisnis di Bosnia dan Herzegovina terkait dengan usaha bisnis yang terpisah dari aktivitas wasitnya, setelah menerima undangan untuk makan siang. Namun, saat Vincic dan lainnya hadir secara tidak sengaja untuk makan, mereka ditahan oleh polisi selama operasi yang menjadi sasaran pihak-pihak yang tidak terkait di lokasi tersebut.
Vincic kemudian dibebaskan dan dibebaskan dari segala tuduhan, tanpa adanya pelanggaran dari pihaknya. "Saya berada di peternakan ini secara kebetulan. Saya memiliki perusahaan sendiri, dan saya berada di Bosnia dan Herzegovina untuk pertemuan bisnis," katanya kemudian. "Saya menerima undangan makan siang, yang ternyata menjadi kesalahan terbesar saya. Saya menyesalinya.
"Saya sedang duduk di meja bersama perusahaan saya, tiba-tiba polisi datang dan apa yang terjadi, terjadi. Saya tidak ada hubungannya dengan kelompok yang ditangkap dan ditahan, begitu pula mitra bisnis saya. Ya, mereka benar-benar membawa kami ke polisi, meminta kami sebagai saksi, ketika ternyata kami bahkan tidak mengenal mereka, kami bisa pergi."
Vincic telah memimpin sejumlah pertandingan Liga Champions.
Ketua Asosiasi Wasit Sepak Bola Slovenia, Vlado Sajn, menyebut insiden tersebut sebagai "jaring keadaan yang tidak menguntungkan" sementara Vincic kemudian memimpin pertandingan Real Madrid yang menang 2-0 atas Borussia Dortmund di Wembley dua tahun lalu.
Baru-baru ini, Vincic memimpin pertandingan imbang 1-1 antara Paris Saint-Germain dan Newcastle pada pertandingan terakhir fase grup Liga Champions bulan lalu. Vitinha membuka skor di Parc des Princes sebelum Joe Willock membalas dengan sundulan pada menit-menit akhir babak pertama.
Hasil tersebut memaksa kedua tim masuk ke babak playoff 16 besar, yang mereka lewati dengan sukses: PSG mengalahkan Monaco 5-4 secara agregat, sementara Newcastle mengalahkan Qarabag dengan skor 9-3 di kedua leg.
Vincic juga memimpin Real Madrid meraih kemenangan 2-1 atas Benfica pada Rabu malam, di mana Los Blancos bangkit dari ketertinggalan untuk akhirnya memastikan tempat mereka di babak 16 besar dan akan bertemu Manchester City.
