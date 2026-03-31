WARISAN: Timnas Inggris 1966 - saat sepak bola benar-benar 'pulang ke rumah'

Bagi sebuah negara yang menciptakan sepak bola seperti yang kita kenal sekarang dan menyebarkannya ke berbagai penjuru dunia, Inggris pada awalnya tampak sangat kurang tertarik pada Piala Dunia. Mereka tidak ikut serta dalam tiga edisi pertama turnamen tersebut karena telah mengundurkan diri dari FIFA, sebelum akhirnya bergabung kembali tepat pada waktunya untuk Piala Dunia 1950, dengan keyakinan bahwa mereka akan menjuarainya. Sebaliknya, mereka pulang lebih awal setelah mengalami salah satu kekalahan paling memalukan sepanjang sejarah, kalah 1-0 dari Amerika Serikat.

Kejadian yang lebih memalukan terjadi tiga tahun kemudian, ketika mereka dihancurkan 6-3 oleh Hongaria di Wembley. "Mungkin Inggris, yang dulu menjadi penguasa, kini bisa belajar dari murid-muridnya," kata Ferenc Puskas dengan bangga. Yang bermain untuk Inggris pada hari itu adalah Stanley Matthews, pemenang Ballon d’Or pertama sepanjang sejarah. Begitu pula Alf Ramsey, yang sayangnya juga berada di lapangan dalam kekalahan memalukan pertama melawan AS.

Sepuluh tahun setelah kalah dalam ‘Pertandingan Abad Ini’ melawan Hungaria, Ramsey ditunjuk sebagai manajer Inggris, dan Asosiasi Sepak Bola Inggris tidak bisa memilih orang yang lebih baik untuk membangkitkan nasib mereka. Ramsey sebelumnya memimpin Ipswich Town saat berada di Divisi Ketiga dan membawa mereka hingga menjadi juara Divisi Pertama. Timnya tidak memiliki nama-nama bintang, tetapi memiliki tekad yang tak kenal lelah untuk menang dan pemahaman tentang cara melakukannya.

Ramsey membawa kecerdasan taktis itu ke tim nasional. Saat ditunjuk, ia berjanji, "Bahkan di masa-masa ketika Inggris memiliki pemain hebat seperti Stanley Matthews dan Tom Finney, tim akan lebih baik dengan rencana yang ketat. Setiap rencana harus disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan para pemain."

Ramsey membangun tim Inggrisnya di atas pertahanan yang kokoh yang tidak kebobolan gol di Piala Dunia 1966 hingga menit ke-83 pada semifinal melawan Portugal. Namun, mungkin ilustrasi terbaik dari pragmatismenya adalah saat ia menugaskan pemain bintangnya, Bobby Charlton, untuk mengawal Franz Beckenbauer secara ketat di final.