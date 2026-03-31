Legacy England 2 GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

WARISAN: Timnas Inggris 1966 - saat sepak bola benar-benar 'pulang ke rumah'

Ini adalah Legacy, seri artikel dan podcast GOAL yang menelusuri perjalanan menuju Piala Dunia 2026, dan setiap minggu, kami mengulas kembali kisah-kisah, momen-momen, dan mitos-mitos yang membentuk dunia sepak bola global. Minggu ini, kami menelusuri kembali perjalanan yang luar biasa, penuh gejolak, dan seringkali tak terbayangkan menuju kemenangan Inggris pada tahun 1966. Inilah kisah kebangkitan, penebusan, dan warisan abadi tahun '66 – kisah satu-satunya kali sepak bola benar-benar 'pulang ke rumah'...

Inggris telah membicarakan slogan 'Football Coming Home' sejak tahun 1996, ketika band indie The Lightning Seeds berkolaborasi dengan komedian Frank Skinner dan David Baddiel untuk merilis singel ‘Three Lions’ menjelang penyelenggaraan Euro ‘96. Bagi orang Inggris, lagu tersebut merupakan perayaan atas selera humor mereka yang jenaka serta makna dari tetap bersikap optimis setelah puluhan tahun mengalami kekecewaan. Bagi orang lain, lagu ini merupakan tanda arogansi dan rasa berhak Inggris, perasaan bahwa mereka entah bagaimana memiliki hak atas olahraga paling populer di dunia hanya karena mereka yang menciptakannya.

Ketika Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia 2018 dan seruan ‘It’s Coming Home’ tak terelakkan, Kroasia memanfaatkannya untuk keuntungan mereka. "Kami melihat 'Football’s Coming Home' dan berpikir: ‘Ya, tapi kalian masih harus bermain melawan kami’," kenang Ivan Rakitic. Tiga tahun kemudian, saat Inggris kalah di final Kejuaraan Eropa melawan Italia di Wembley melalui adu penalti, bek veteran Azzurri Leonardo Bonucci berteriak ke kamera: "It’s coming to Rome!"

Inggris kalah di final Kejuaraan Eropa untuk kedua kalinya berturut-turut dari Spanyol pada 2024, sehingga mereka hanya memiliki satu trofi besar dalam sejarah mereka: Piala Dunia yang dimenangkan di kandang sendiri pada 1966. Inilah kisah momen terbaik Inggris, sebuah kemenangan yang terwujud justru karena mereka melepaskan rasa arogan yang terkenal itu dan menyadari apa yang diperlukan untuk menang...

    Dari puing-puing

    Bagi sebuah negara yang menciptakan sepak bola seperti yang kita kenal sekarang dan menyebarkannya ke berbagai penjuru dunia, Inggris pada awalnya tampak sangat kurang tertarik pada Piala Dunia. Mereka tidak ikut serta dalam tiga edisi pertama turnamen tersebut karena telah mengundurkan diri dari FIFA, sebelum akhirnya bergabung kembali tepat pada waktunya untuk Piala Dunia 1950, dengan keyakinan bahwa mereka akan menjuarainya. Sebaliknya, mereka pulang lebih awal setelah mengalami salah satu kekalahan paling memalukan sepanjang sejarah, kalah 1-0 dari Amerika Serikat.

    Kejadian yang lebih memalukan terjadi tiga tahun kemudian, ketika mereka dihancurkan 6-3 oleh Hongaria di Wembley. "Mungkin Inggris, yang dulu menjadi penguasa, kini bisa belajar dari murid-muridnya," kata Ferenc Puskas dengan bangga. Yang bermain untuk Inggris pada hari itu adalah Stanley Matthews, pemenang Ballon d’Or pertama sepanjang sejarah. Begitu pula Alf Ramsey, yang sayangnya juga berada di lapangan dalam kekalahan memalukan pertama melawan AS.

    Sepuluh tahun setelah kalah dalam ‘Pertandingan Abad Ini’ melawan Hungaria, Ramsey ditunjuk sebagai manajer Inggris, dan Asosiasi Sepak Bola Inggris tidak bisa memilih orang yang lebih baik untuk membangkitkan nasib mereka. Ramsey sebelumnya memimpin Ipswich Town saat berada di Divisi Ketiga dan membawa mereka hingga menjadi juara Divisi Pertama. Timnya tidak memiliki nama-nama bintang, tetapi memiliki tekad yang tak kenal lelah untuk menang dan pemahaman tentang cara melakukannya.

    Ramsey membawa kecerdasan taktis itu ke tim nasional. Saat ditunjuk, ia berjanji, "Bahkan di masa-masa ketika Inggris memiliki pemain hebat seperti Stanley Matthews dan Tom Finney, tim akan lebih baik dengan rencana yang ketat. Setiap rencana harus disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan para pemain."

    Ramsey membangun tim Inggrisnya di atas pertahanan yang kokoh yang tidak kebobolan gol di Piala Dunia 1966 hingga menit ke-83 pada semifinal melawan Portugal. Namun, mungkin ilustrasi terbaik dari pragmatismenya adalah saat ia menugaskan pemain bintangnya, Bobby Charlton, untuk mengawal Franz Beckenbauer secara ketat di final.

    'Keajaiban tanpa sayap'

    Ramsey sangat tegas terhadap para pemainnya, namun mereka sangat setia kepadanya. 

    "Di lapangan, saya rela mengorbankan nyawa saya untuk Alf Ramsey," kata gelandang Alan Ball, yang lari tanpa lelah hingga babak perpanjangan waktu di final melawan Jerman Barat menjadi kunci kemenangan Inggris. Sementara itu, Nobby Stiles mengaku bahwa ia "turun ke lapangan dengan siap, jika perlu, mati di sana untuknya [Ramsey]."

    Meskipun hanya dua kali lolos ke babak gugur dalam empat Piala Dunia sebelumnya dan tak pernah melampaui perempat final, Ramsey menegaskan tekadnya sejak awal dengan menyatakan bahwa Inggris bukan hanya mampu memenangkan Piala Dunia, tetapi pasti akan melakukannya: "Saya yakin kami akan memenangkan Piala Dunia. Kami memiliki kemampuan, kami memiliki tekad, kami memiliki kekuatan. Kami memiliki kepribadian, kami memiliki karakter, dan kami memiliki pemain dengan temperamen yang tepat."

    Prediksi berani itu diuji oleh penampilan yang mengecewakan dalam turnamen yang dikenal sebagai 'The Little World Cup' pada 1964 di Rio de Janeiro, ketika Inggris dihancurkan 5-1 oleh Brasil dan finis di posisi terbawah dalam grup mini yang juga berisi Portugal dan Argentina. Namun, kepercayaan diri meningkat kurang dari setahun menjelang turnamen ketika Inggris mengalahkan Spanyol 2-0 dalam laga persahabatan di Santiago Bernabeu. Sejak saat itu, tim asuhan Ramsey dikenal sebagai 'The Wingless Wonders', yang ditandai dengan formasi 4-3-3 di mana sang pelatih mengesampingkan pemain sayap tradisional demi memperkuat lini tengah.

    Yang lebih penting, Inggris mengalahkan Spanyol tanpa bintang mereka dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa saat itu, Jimmy Greaves, karena sakit. Greaves pada dasarnya tak bisa digantikan karena statusnya dalam sepak bola Inggris, namun hasil di Madrid memberi tim keyakinan bahwa mereka lebih mungkin memenangkan Piala Dunia tanpa pemain yang cenderung mengikuti aturan sendiri daripada instruksi pelatih.

    Oleh karena itu, cedera tulang kering yang dialami Greaves pada pertandingan grup ketiga melawan Prancis pada tahun 1966 justru menjadi berkah terselubung bagi mereka.

    Acar datang menyelamatkan

    Piala Dunia 1966 diguncang oleh dua insiden besar bahkan sebelum turnamen dimulai; insiden pertama terjadi ketika negara-negara Afrika mengumumkan boikot setelah FIFA menyatakan bahwa benua tersebut tidak akan mendapatkan slot kualifikasi langsung. Kemudian, trofi Jules Rimet dicuri dari sebuah lemari di Westminster.

    Operasi besar-besaran polisi diluncurkan, namun pada akhirnya trofi tersebut ditemukan bukan oleh detektif, melainkan oleh seekor anjing bernama Pickles. Anjing collie hitam-putih itu mencium bau sebuah paket di dekat mobil saat sedang berjalan-jalan di selatan London bersama pemiliknya, Dave Corbett, yang membukanya dan menemukan trofi yang bersinar di dalamnya, yang segera ia bawa ke kantor polisi setempat. Ketika Inggris dinobatkan sebagai juara, Corbett dan anjing cerdiknya diundang ke acara makan malam perayaan.

    Seperti yang akan menjadi ciri khas turnamen-turnamen berikutnya, Inggris memulai dengan kurang meyakinkan melalui hasil imbang 0-0 yang ketat melawan Uruguay. Namun, mereka tampil hidup dalam pertandingan kedua melawan Meksiko, dengan Bobby Charlton mencetak gol melalui tendangan keras khasnya dan Roger Hunt mencetak gol mudah dalam kemenangan 2-0.

    Dua gol dari Hunt memberi mereka kemenangan 2-0 lagi atas Prancis, yang membawa mereka ke babak perempat final melawan Argentina, yang akan tercatat sebagai salah satu pertandingan paling keras dalam sejarah Piala Dunia. Tidak ada ketegangan politik antara kedua negara saat itu karena sengketa Kepulauan Falkland baru dimulai 16 tahun kemudian, tetapi Argentina merasa dirugikan beberapa hari sebelum pertandingan dimulai.

    “Jangan tukar baju dengan binatang itu”

    Wasit untuk babak perempat final seharusnya ditunjuk dalam rapat para delegasi, tetapi perwakilan Argentina datang terlambat. Ketika mereka akhirnya tiba, mereka diberi tahu bahwa Rudolf Kreitlein dari Jerman akan memimpin pertandingan tersebut. Kecurigaan mereka semakin meningkat ketika seorang wasit asal Inggris ditunjuk untuk pertandingan perempat final lainnya antara Jerman Barat dan Uruguay, yang dimenangkan Jerman Barat dengan skor 4-0 setelah tiga keputusan kontroversial. 

    "Wasit itu benar-benar bias, dia memberikan segalanya kepada Inggris," kata kapten Argentina Antonio Rattin, yang diusir keluar lapangan pada babak pertama karena berdebat dengan Kreitlein. "Saya pikir dia memang sudah sejak awal ingin mengusir saya."

    Rattin menolak meninggalkan lapangan selama tujuh menit, dan ketika akhirnya dia pergi, dia memutar-mutar bendera Union Jack di tiang sudut dan mulai menghina penonton, yang melemparkan kaleng bir kepadanya.

    Inggris menguras tenaga 10 pemain Argentina dalam pertandingan yang melelahkan dan sangat agresif sebelum Geoff Hurst—yang menggantikan Greaves untuk debutnya di turnamen ini—akhirnya mencetak gol penentu melalui sundulan, berkat umpan silang dari rekan setimnya di West Ham, Martin Peters.

    Ketika peluit akhir berbunyi, Ramsey berjalan ke lapangan untuk melarang George Cohen bertukar jersey dengan Alberto Gonzalez, yang ia sebut sebagai "binatang". Suasana mulai memanas saat para pemain Argentina mencoba memaksa masuk ke ruang ganti Inggris dan kemudian melemparkan kursi ke arah pintu. Roberto Ferrero kemudian menyerang wasit sementara rekan setimnya, Ermindo Onega, meludahi wajah wakil presiden FIFA.

    Kaya akan sejarah

    Portugal, yang diperkuat oleh pencetak gol terbanyak turnamen Eusebio, menjadi lawan Inggris di semifinal. Pertandingan ini tidak sepanas babak sebelumnya, tetapi Inggris tampil agresif di lapangan, terutama Bobby Charlton, yang mencetak gol di masing-masing babak, dengan gol keduanya berkat umpan dari Hurst. Di antara dua gol Charlton tersebut, Gordon Banks menggagalkan upaya Eusebio dengan penyelamatan gemilang.

    Kakak laki-laki Bobby, Jack, ikut andil di ujung lapangan yang lain, dengan melakukan handball yang disengaja untuk mencegah Portugal mencetak gol. Eusebio berhasil mengkonversi penalti tersebut, tetapi Inggris tetap melaju ke final melawan Jerman Barat.

    Sudah 21 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia II, dan meskipun hal itu tidak lagi segar dalam ingatan para pemain, sulit untuk melupakannya. Stiles, misalnya, lahir saat serangan bom di Manchester, dan Peters dievakuasi sementara anggota keluarga istrinya tewas akibat bom selama The Blitz. 

    "Masa lalu yang baru saja berlalu itu ada di sana, suka atau tidak suka," kenang Hurst. "Bagi kami, bagi mereka, bagi penonton."

    Ayah mertua Hurst adalah seorang pasukan payung dalam pendaratan D-Day dan dia merasa optimis tentang pertandingan tersebut, memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa sang penyerang akan mencetak hat-trick. Namun, Inggris memulai pertandingan dengan buruk ketika Ray Wilson menyundul umpan silang langsung ke kaki Helmut Haller, yang membawa Jerman Barat memimpin.

    Inggris tidak panik dan enam menit kemudian, Hurst mencetak gol pertama dari hat-tricknya berkat koneksi West Ham lainnya, menyundul tendangan bebas yang dieksekusi dengan cepat oleh kapten Bobby Moore. Peters, yang dijuluki ‘The Ghost’ karena kemampuannya muncul entah dari mana, langsung menyambar bola setelah tendangan Hurst membentur dan melambung ke udara, membawa Inggris hampir meraih kemenangan. Namun, Jerman menyamakan kedudukan pada menit ke-89 ketika Wolfgang Weber menyarangkan bola ke gawang di tengah kerumunan hebat di kotak penalti.

    'Kalahkan mereka lagi'

    Ramsey menyampaikan pesan yang sederhana namun sangat efektif saat jeda singkat sebelum babak perpanjangan waktu: "Kalian sudah mengalahkan mereka dalam 90 menit, sekarang kalahkan mereka lagi dalam 30 menit."

    Inggris kembali memimpin melalui Hurst dengan gol yang selamanya diselimuti kontroversi, karena tendangan kerasnya membentur mistar gawang dan masuk ke garis gawang. Wasit asal Swiss, Gottfried Dienst, berkonsultasi dengan hakim garis asal Soviet, Tofiq Bahramov, sebelum mengesahkan gol tersebut. Hingga hari ini, seluruh dunia percaya bahwa bola tidak melewati garis gawang. Hurst sendiri tidak dapat melihatnya karena ia sedang terjatuh, tetapi ia mempercayai kata-kata Hunt, yang berada tepat di samping bola.

    "Roger yakin, kalau tidak, dia akan mengejar bola, bukan berpaling," katanya. "Instingnya mengatakan itu gol. Itu selalu cukup bagi saya dan akan selalu begitu."

    Tidak ada keraguan tentang gol ketiga Hurst, yang tercipta berkat assist lain dari Moore. Komentar Kenneth Wolstenholme saat Hurst mencetak gol penentu telah menjadi legenda di Inggris: "Dan inilah Hurst. Beberapa orang di lapangan berpikir semuanya sudah berakhir. Sekarang sudah!"

    Para pahlawan Piala Dunia Inggris pun diabadikan. Sebuah patung trio West Ham, Peters, Moore, dan Hurst, didirikan di luar Upton Park. Patung Moore lainnya dibangun saat Stadion Wembley yang telah direnovasi dibuka pada tahun 2000. Banks memiliki patung di Stoke, begitu pula Ramsey di Ipswich.

    Tersisa satu orang yang selamat

    Namun, para arsitek di balik kemenangan terbesar negara itu tidak selalu diperlakukan dengan baik. Setiap anggota skuad Inggris masing-masing menerima bonus sebesar £1.000, setara dengan £16.000 dalam nilai uang saat ini. Sebaliknya, setiap pemain dalam skuad Argentina yang menjuarai Piala Dunia 2022 mendapatkan bonus sebesar $500.000.

    Setelah pensiun, banyak pemain yang beralih ke pekerjaan biasa di luar sepak bola. Hurst bekerja di bidang asuransi, sedangkan Wilson menjadi pengusaha pemakaman. Delapan pemain yang bermain di final berhasil lolos ke Piala Dunia 1970 di Meksiko, di mana Jerman Barat membalas dendam dengan bangkit dari ketinggalan 2-0 di perempat final untuk menang 3-2 setelah perpanjangan waktu. Itu menjadi awal akhir bagi generasi pemain tersebut, karena Inggris gagal lolos ke Piala Dunia 1974, yang mengakibatkan Ramsey dipecat.

    Kapten Moore meninggal karena kanker usus besar pada 1993, pada usia 51 tahun, setelah terungkap bahwa ia telah didiagnosis menderita kanker testis dua tahun sebelum Piala Dunia, dan ia tidak memberitahu siapa pun kecuali keluarga terdekatnya. Enam pemain, termasuk Jack dan Bobby Charlton, menderita demensia, begitu pula Ramsey.

    Kematian Bobby Charlton pada tahun 2023 menjadikan Hurst sebagai satu-satunya yang masih hidup dari tim yang bermain di final, meskipun pahlawan hat-trick tersebut berhasil selamat dari serangan jantung pada tahun 2024.

    Enam puluh tahun penderitaan

    Inggris gagal lolos ke Piala Dunia 1978, sebuah kegagalan beruntun setelah sebelumnya juga gagal lolos ke turnamen 1974. Mereka memang berhasil lolos ke turnamen 1982 di Spanyol, tetapi tersingkir pada babak penyisihan grup kedua.

    Masih banyak penderitaan yang menanti: "Tangan Tuhan" Diego Maradona pada 1986; kekalahan dari Jerman Barat melalui adu penalti pada 1990 setelah air mata Paul Gascoigne; kegagalan lolos ke Piala Dunia 1994; kekalahan dalam adu penalti melawan Argentina pada 1998 setelah David Beckham diusir dari lapangan; David Seaman yang dilob oleh Ronaldinho pada 2002; kekalahan adu penalti yang menyakitkan lainnya pada 2006 di tangan Portugal setelah kartu merah Wayne Rooney dan kedipan mata Cristiano Ronaldo; gol hantu Frank Lampard melawan Jerman pada 2010 (mungkin balasan atas gol kontroversial Hurst); tersingkir di fase grup pada 2014; penampilan brilian yang tak terduga pada 2018 yang berakhir dengan kekalahan di perpanjangan waktu melawan Kroasia; dan kekalahan dari Prancis pada 2022 setelah Harry Kane melepaskan tendangan penalti ke langit.

    Petualangan Inggris di Kejuaraan Eropa mengikuti pola serupa: kekalahan adu penalti pada 1996, 2004, dan 2012, tersingkir di babak grup pada 2000, kegagalan lolos kualifikasi pada 2008, dan kekalahan memalukan melawan Islandia pada 2016. Sir Gareth Southgate menjadi manajer pertama sejak Ramsey yang membawa Inggris ke final turnamen besar di Euro 2020, namun mereka tersingkir di babak terakhir oleh Italia dalam kekalahan adu penalti lainnya.

    The Three Lions kembali mencapai final Euro pada 2024 namun dihancurkan oleh Spanyol. Selain mencatatkan hasil terbaik sejak era Ramsey, Southgate adalah pelatih yang paling mirip dengannya, mengembalikan kesuksesan namun terutama harapan dan kebanggaan bagi tim nasional.

    Inggris secara mengejutkan mengubah strategi mereka dengan menunjuk Thomas Tuchel pada 2024, menaruh kepercayaan pada kemampuan pelatih Jerman yang sering meraih gelar itu untuk mengambil langkah yang tepat di momen-momen tekanan tertinggi guna akhirnya memanfaatkan generasi emas pemain terbaru. Namun, bahkan jika Tuchel membawa Inggris hingga ke puncak di Amerika Utara, ia dan timnya tidak akan pernah benar-benar meniru para pemain tahun 1966.

