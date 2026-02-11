Goal.com
Mark Doyle

Waktu semakin sempit bagi Arne Slot: Jadwal pertandingan Liverpool yang padat membuat harapan masuk lima besar dan posisi pelatihnya terancam.

Pada Minggu di Anfield, Liverpool kalah dari Manchester City untuk kedua kalinya musim ini. Arne Slot menegaskan setelah kekalahan 2-1 bahwa "perbaikan" yang terjadi pada timnya sejak kekalahan telak 3-0 di Etihad pada November lalu "jelas terlihat oleh semua orang" dan memang ada beberapa tanda positif di babak kedua - namun mereka tetap mengalami keruntuhan yang kini hampir menjadi kebiasaan di menit-menit akhir.

Selain itu, gagasan bahwa Liverpool mampu menguasai pertandingan melawan tim City yang jauh dari performa terbaiknya setelah 45 menit awal yang sangat pasif patut dipertanyakan. Bagaimanapun, The Reds telah bermain baik dalam beberapa periode sepanjang musim ini. Yang masih kita tunggu adalah penampilan lengkap di Premier League, bukti tak terbantahkan bahwa juara musim lalu masih mampu secara konsisten memenangkan pertandingan dalam kompetisi yang semakin intensif.

Slot mengatakan mereka "sedang menuju ke sana", tetapi The Reds semakin kehabisan waktu - dan pertandingan - untuk menyelamatkan musim mereka. Dengan hanya 13 pertandingan tersisa dari musim 2025-26, Liverpool berada di peringkat keenam, lima poin di belakang Chelsea di peringkat kelima, dan satu poin lebih jauh dari Manchester United di peringkat keempat.

Gelandang Ryan Gravenberch mengatakan dia "yakin" bahwa The Reds akan berhasil lolos ke Liga Champions musim depan. "Ini posisi yang sulit, tapi saya tidak terlalu khawatir," kata pemain Belanda itu, "karena saya tahu kualitas yang kita miliki."

Namun, sulit menemukan penggemar Liverpool yang kini seoptimistis itu tentang tim Slot yang berhasil kembali masuk lima besar - dan ada berbagai alasan di baliknya.

    Set perlengkapan yang lembut...

    Gravenberch mengakui bahwa Liverpool harus mulai memenangkan pertandingan - tetapi itu adalah hal yang telah menjadi tantangan bagi The Reds sepanjang musim ini, terutama sejak awal tahun.

    Secara teori, tim Slot memiliki jadwal pertandingan yang relatif mudah menjelang jeda internasional Maret, melawan Sunderland (tandang), Nottingham Forest (tandang), West Ham (kandang), Wolves (tandang), Tottenham (kandang), dan Brighton (tandang). Sunderland yang baru promosi adalah tim dengan peringkat tertinggi di antara keenam tim tersebut di tengah klasemen, jadi target minimal haruslah 14 poin dari enam pertandingan berikutnya, karena empat kemenangan dan dua imbang akan membuat Liverpool mengumpulkan 53 poin setelah 29 putaran - dan kembali bersaing di lima besar menjelang tujuh pertandingan terakhir mereka, yang termasuk tiga pertandingan beruntun, yang berpotensi menentukan, melawan Manchester United (tandang), Chelsea (kandang), dan Aston Villa (tandang) pada bulan Mei.

    Enam puluh enam poin cukup untuk mengamankan posisi kelima dalam dua musim Premier League terakhir (meskipun Newcastle hanya lolos ke Liga Champions berdasarkan selisih gol tahun lalu), artinya The Reds membutuhkan setidaknya 27 poin dari 39 poin yang tersisa - dan itu biasanya bukan tugas yang terlalu berat bagi tim juara.

    Namun, masalahnya adalah sementara United dan Chelsea telah menemukan performa mereka sejak memecat pelatih masing-masing lebih dari sebulan yang lalu, Liverpool belum membuktikan keputusan mereka untuk tetap mempertahankan Slot.

    Di mana perbaikannya?

    Liverpool memiliki kesempatan emas untuk kembali ke jalur yang benar setelah jeda internasional terakhir, dimulai dengan kedatangan Nottingham Forest yang terancam degradasi pada 22 November, namun tim asuhan Slot menyerah setelah kebobolan gol pertama (dari tendangan bebas, tentu saja) dalam kekalahan memalukan 3-0.

    The Reds tidak kalah dalam dua bulan berikutnya, namun ini adalah rekor tak terkalahkan paling tidak meyakinkan dalam sejarah Premier League, dengan juara bertahan hanya meraih enam hasil imbang dari 10 pertandingan antara 30 November dan 17 Januari. Satu-satunya poin positif diraih di Emirates Stadium, sementara bahkan tiga dari empat kemenangan mereka, melawan Brighton, Spurs, dan Wolves, terasa sangat tidak memuaskan.

    Oleh karena itu, agak mengejutkan mendengar Slot berbicara tentang perbaikan baik setelah pertandingan melawan City maupun sebelum perjalanan ke Sunderland pada Rabu, mengingat Liverpool hanya berhasil memenangkan satu dari tujuh pertandingan liga mereka pada 2026. Bukan seolah-olah mereka memiliki jadwal pertandingan yang khususnya sulit, dengan The Merseysiders hanya meraih tiga poin dari pertandingan melawan Leeds, Fulham, Burnley, dan Bournemouth.

    Tidak ada alasan nyata untuk percaya bahwa Liverpool tiba-tiba akan mulai mengalahkan tim-tim yang bermain bertahan - dan terutama bukan Sunderland, yang belum pernah kalah dalam pertandingan kandang mereka musim ini.

    Penurunan performa Salah

    Jelas, kemitraan produktif yang sedang terbentuk antara Hugo Ekitike dan Florian Wirtz merupakan alasan yang sah untuk optimisme, setidaknya dalam hal masa depan, tetapi masalahnya adalah Mohamed Salah saat ini hanya mengandalkan prestasi masa lalunya. Setelah menginspirasi Liverpool meraih gelar Premier League kedua mereka dengan musim yang luar biasa, Salah mengalami penurunan performa yang mengejutkan di depan gawang, yang telah merampas senjata serangan paling efektif dari tim Slot.

    Dari luar, sulit untuk memastikan siapa yang harus disalahkan atas fakta bahwa pemain berusia 33 tahun ini hanya mencetak empat gol dalam 17 pertandingan liga (angka terburuknya pada tahap ini dalam sebuah musim sejak masa-masa di Serie A lebih dari satu dekade lalu) - karena dia tidak tiba-tiba menjadi pemain biasa. Usia pada akhirnya akan mengejar semua pemain, tetapi sepak bola tidak tiba-tiba meninggalkan dia di akhir musim lalu.

    Salah secara terkenal berargumen bahwa dia dijadikan kambing hitam saat dia dikeluarkan dari tim pada November, sementara Slot dapat menunjuk pada fakta bahwa pemain Mesir itu tidak lagi mencetak angka yang cukup untuk membenarkan pengurangan tugas pertahanannya musim lalu.

    Yang pasti, Slot sangat membutuhkan cara untuk membuat Salah kembali bermain dengan performa terbaiknya karena Liverpool saat ini tidak memiliki pemain lain yang mampu mencetak 30 gol per musim dalam skuad mereka.

    Ekitike mungkin tampil lebih baik dari yang diharapkan, sementara Wirtz telah meningkatkan produktivitasnya dalam beberapa pekan terakhir, tetapi selain mungkin Dominik Szoboszlai dan tendangan bebasnya, tidak ada yang lain yang membantu mengisi kekosongan, mengakibatkan The Reds kalah atau imbang dalam banyak pertandingan ketat yang biasanya diselesaikan oleh Salah musim lalu.

    Gagal mengisi kekosongan yang ditinggalkan Diaz

    Akibat lain dari kesulitan Salah adalah Luis Diaz sangat dirindukan lebih dari yang dibayangkan siapa pun, dengan Cody Gakpo gagal total dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain Kolombia tersebut.

    Tangan Liverpool terpaksa terpaksa saat menjual Diaz. Winger tersebut sudah ingin hengkang jauh sebelum akhirnya diizinkan bergabung dengan Bayern Munich - dan bahkan peran utama yang ia mainkan dalam kemenangan gelar ke-20 yang menyamai rekor pun tidak cukup untuk mengubah keputusannya. Richard Hughes & Co., oleh karena itu, merasa bahwa €75 juta (£65 juta/$89 juta) adalah harga yang wajar untuk seorang pemain berusia 28 tahun yang ingin hengkang (saat itu) - dan dengan alasan yang cukup kuat.

    The Reds juga memiliki keyakinan penuh pada Gakpo untuk melanjutkan performa apiknya (18 gol di semua kompetisi) setelah dipindahkan ke posisi sayap kiri favoritnya oleh Slot musim lalu. Sayangnya, pemain Belanda ini mengalami penurunan performa yang lebih dramatis daripada banyak rekan setimnya dan telah menjadi sasaran kemarahan fans karena kebiasaannya yang menjengkelkan untuk terus memotong ke dalam menggunakan kaki kanannya - tanpa hasil yang berarti.

    Dalam konteks itu, para pengambil keputusan Liverpool benar-benar tidak membutuhkan Diaz mencetak hat-trick untuk Bayern Munich pada malam yang sama ketika Gakpo kembali membuat Anfield gila dengan penampilan yang sangat tidak efektif melawan City.

    Kekurangan tim terungkap

    Gakpo juga digunakan sebagai alasan untuk mengkritik Slot karena terus memilih rekan senegaranya yang sedang dalam performa buruk, tetapi pelatih tersebut akan berargumen bahwa dia sebenarnya tidak punya pilihan, mengingat Federico Chiesa gagal memaksimalkan kesempatan starter yang diberikan padanya (meskipun siapa yang salah?!), dan Rio Ngumoha masih berusia 17 tahun.

    Tentu saja ada argumen yang sangat kuat bahwa skuad Slot kekurangan di beberapa area, yang tampak aneh setelah belanja besar-besaran di musim panas yang belum pernah terjadi sebelumnya - dan hal itu sangat jelas terlihat pada Minggu.

    Slot begitu kurang percaya pada pemain cadangannya sehingga dia hanya memasukkan Curtis Jones dengan enam menit tersisa, sebelum memasukkan Chiesa setelah tertinggal 2-1 di waktu tambahan. Pep Guardiola, however, memiliki begitu banyak pilihan berkualitas sehingga ia dapat memainkan dua pemain yang seharusnya bisa - dan memang seharusnya - direkrut Liverpool, yaitu Marc Guehi dan Antoine Semenyo, memasukkan Ruben Dias, Nathan Ake, dan Rayan Cherki, serta, yang paling penting, meninggalkan Phil Foden, Tijjani Reijnders, dan Nico Gonzalez di bangku cadangan sepanjang pertandingan.

    Slot hanya bisa bermimpi memiliki kedalaman skuad seperti itu, sementara Liverpool secara konyol akan memainkan gelandang lain di posisi bek kanan melawan Sunderland - kemungkinan besar Jones - karena larangan satu pertandingan Szoboszlai akibat kartu merah yang ia terima melawan City dan fakta bahwa manajer jelas tidak menghargai Calvin Ramsay sama sekali.

    Tentu saja, kehilangan Conor Bradley dan Jeremie Frimpong karena cedera pada saat yang sama bisa dianggap sial, dan Slot banyak berbicara tentang kurangnya keberuntungan Liverpool, tetapi ketidakmampuan pemain Irlandia itu untuk tetap fit sudah menjadi rahasia umum sejak lama - dan hal yang sama berlaku untuk Joe Gomez, yang tampaknya tidak mampu bermain lebih dari beberapa pertandingan setiap beberapa bulan.

    Tim perekrutan The Reds, oleh karena itu, memiliki banyak hal yang harus dijelaskan, karena meskipun menghabiskan hampir setengah miliar poundsterling musim panas lalu, skuad saat ini tidak cukup siap untuk menyelesaikan musim liga dengan gemilang sambil juga melaju jauh di Piala FA atau Liga Champions - dan tidak ada diskusi meja bundar yang optimis dengan Slot, Hughes, dan Billy Hogan yang akan meyakinkan para penggemar sebaliknya. Memang, Slot secara efektif mengakui saat berbicara dengan media pada Selasa bahwa Liverpool tidak mampu bermain dua kali seminggu.

    Mengalami kesulitan secara fisik dan mental

    Jamie Carragher berargumen di tengah dampak kekalahan dramatis pada Minggu, yang terjadi setelah seminggu istirahat, bahwa satu-satunya cara Liverpool bisa membuat musim ini "spesial" adalah dengan memenangkan gelar Liga Champions Eropa ketujuh, dan tak bisa dipungkiri bahwa tim asuhan Slot lebih cocok untuk kompetisi Eropa daripada Liga Premier yang melelahkan. Namun, masalah The Reds tidak hanya fisik; mereka juga jelas bersifat psikologis. Tim yang dulu dikenal sebagai "monster mental" kini tampak lemah mental, rentan runtuh saat tekanan meningkat - seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka telah menyamai rekor terbanyak gol penentu kemenangan di masa injury time yang kebobolan dalam satu musim Premier League (empat).

    Dengan masih ada 13 pertandingan tersisa, tentu saja tidak akan mengejutkan jika The Reds mengambil alih rekor yang paling tidak diinginkan itu. Seperti yang diakui Slot, Liverpool kini telah mencapai tahap di mana mereka hampir mengharapkan kekalahan di menit-menit akhir - yang merupakan keadaan yang sedih dan mengkhawatirkan.

    "Jumlah kali kami kebobolan gol di menit-menit akhir jauh lebih banyak dari biasanya, apakah ini keberuntungan buruk ataukah kami yang bersalah?" tanya mantan pelatih Feyenoord itu. "Saya sudah mencoba banyak hal, saya melakukan pergantian pemain bertahan dan bola masuk, lalu saya tetap memainkan pemain yang sama dan bola masuk lagi, jadi kami sudah mencoba banyak hal. Saya bisa mengatakan kami tidak beruntung, itu pasti benar. Apakah itu sial atau bagian dari siapa kami? Itu adalah sesuatu yang bisa kami temukan dalam tiga hingga empat bulan ke depan."

    Pada dasarnya, Liverpool kehilangan kepercayaan diri, tidak yakin lagi siapa mereka, dan krisis identitas yang tidak tepat waktu ini bisa membuat mereka kehilangan kesempatan bermain di Liga Champions - yang diakui Slot pada Selasa bahwa itu tidak dapat diterima.

    Memang, rival utama mereka di lima besar jauh dari sempurna, seperti yang ditunjukkan hasil pertandingan Selasa malam. Namun, baik United maupun Chelsea tetap tak terkalahkan di bawah pelatih baru mereka, dan meskipun Villa yang dilanda cedera di bawah Unai Emery telah beralih dari mengincar kemenangan gelar yang mengejutkan menjadi was-was melihat ke belakang, mereka tetap unggul delapan poin dari Liverpool - yang saat ini terlihat seperti selisih yang tak teratasi bagi tim yang rata-rata mengumpulkan 1,52 poin per pertandingan musim ini dan, karenanya, diperkirakan akan finis dengan hanya 59 poin.

    Kekhawatiran yang sangat nyata bagi para pendukung Anfield adalah bahwa jika The Reds tidak tiba-tiba menemukan kembali keyakinan diri mereka dari musim lalu dalam enam minggu ke depan, mereka akan tertinggal begitu jauh dari Villa, United, dan Chelsea saat Mei tiba sehingga pertandingan head-to-head akan menjadi tidak berarti.

    Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. "Kami harus mendekati kesempurnaan," akui Slot menjelang pertandingan melawan Sunderland. Namun, hal itu tampak tidak mungkin ketika mempertimbangkan bahwa bahkan pemain seperti Virgil van Dijk dan Alisson Becker kini membuat kesalahan yang sangat mahal di lini belakang. Tentu saja, pelatih tidak bisa disalahkan atas kesalahan individu, tetapi meskipun ia menegaskan bahwa performa keseluruhan Liverpool telah membaik, hasilnya tidak, dan seperti yang ia akui sendiri, klasemen liga tidak pernah berbohong.

    "Itu selalu menjadi cerminan paling penting dari di mana Anda berada," kata Slot pada Minggu, dan di mana Liverpool berada saat ini adalah dalam masalah besar. Kualifikasi Liga Champions sangat dipertaruhkan - bersama dengan pekerjaan manajer.

