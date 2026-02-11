Waktu semakin sempit bagi Arne Slot: Jadwal pertandingan Liverpool yang padat membuat harapan masuk lima besar dan posisi pelatihnya terancam.

Jamie Carragher berargumen di tengah dampak kekalahan dramatis pada Minggu, yang terjadi setelah seminggu istirahat, bahwa satu-satunya cara Liverpool bisa membuat musim ini "spesial" adalah dengan memenangkan gelar Liga Champions Eropa ketujuh, dan tak bisa dipungkiri bahwa tim asuhan Slot lebih cocok untuk kompetisi Eropa daripada Liga Premier yang melelahkan. Namun, masalah The Reds tidak hanya fisik; mereka juga jelas bersifat psikologis. Tim yang dulu dikenal sebagai "monster mental" kini tampak lemah mental, rentan runtuh saat tekanan meningkat - seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka telah menyamai rekor terbanyak gol penentu kemenangan di masa injury time yang kebobolan dalam satu musim Premier League (empat).
Dengan masih ada 13 pertandingan tersisa, tentu saja tidak akan mengejutkan jika The Reds mengambil alih rekor yang paling tidak diinginkan itu. Seperti yang diakui Slot, Liverpool kini telah mencapai tahap di mana mereka hampir mengharapkan kekalahan di menit-menit akhir - yang merupakan keadaan yang sedih dan mengkhawatirkan.
"Jumlah kali kami kebobolan gol di menit-menit akhir jauh lebih banyak dari biasanya, apakah ini keberuntungan buruk ataukah kami yang bersalah?" tanya mantan pelatih Feyenoord itu. "Saya sudah mencoba banyak hal, saya melakukan pergantian pemain bertahan dan bola masuk, lalu saya tetap memainkan pemain yang sama dan bola masuk lagi, jadi kami sudah mencoba banyak hal. Saya bisa mengatakan kami tidak beruntung, itu pasti benar. Apakah itu sial atau bagian dari siapa kami? Itu adalah sesuatu yang bisa kami temukan dalam tiga hingga empat bulan ke depan."
Pada dasarnya, Liverpool kehilangan kepercayaan diri, tidak yakin lagi siapa mereka, dan krisis identitas yang tidak tepat waktu ini bisa membuat mereka kehilangan kesempatan bermain di Liga Champions - yang diakui Slot pada Selasa bahwa itu tidak dapat diterima.
Memang, rival utama mereka di lima besar jauh dari sempurna, seperti yang ditunjukkan hasil pertandingan Selasa malam. Namun, baik United maupun Chelsea tetap tak terkalahkan di bawah pelatih baru mereka, dan meskipun Villa yang dilanda cedera di bawah Unai Emery telah beralih dari mengincar kemenangan gelar yang mengejutkan menjadi was-was melihat ke belakang, mereka tetap unggul delapan poin dari Liverpool - yang saat ini terlihat seperti selisih yang tak teratasi bagi tim yang rata-rata mengumpulkan 1,52 poin per pertandingan musim ini dan, karenanya, diperkirakan akan finis dengan hanya 59 poin.
Kekhawatiran yang sangat nyata bagi para pendukung Anfield adalah bahwa jika The Reds tidak tiba-tiba menemukan kembali keyakinan diri mereka dari musim lalu dalam enam minggu ke depan, mereka akan tertinggal begitu jauh dari Villa, United, dan Chelsea saat Mei tiba sehingga pertandingan head-to-head akan menjadi tidak berarti.
Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. "Kami harus mendekati kesempurnaan," akui Slot menjelang pertandingan melawan Sunderland. Namun, hal itu tampak tidak mungkin ketika mempertimbangkan bahwa bahkan pemain seperti Virgil van Dijk dan Alisson Becker kini membuat kesalahan yang sangat mahal di lini belakang. Tentu saja, pelatih tidak bisa disalahkan atas kesalahan individu, tetapi meskipun ia menegaskan bahwa performa keseluruhan Liverpool telah membaik, hasilnya tidak, dan seperti yang ia akui sendiri, klasemen liga tidak pernah berbohong.
"Itu selalu menjadi cerminan paling penting dari di mana Anda berada," kata Slot pada Minggu, dan di mana Liverpool berada saat ini adalah dalam masalah besar. Kualifikasi Liga Champions sangat dipertaruhkan - bersama dengan pekerjaan manajer.