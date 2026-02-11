Waktu semakin sempit bagi Arne Slot: Jadwal pertandingan Liverpool yang padat membuat harapan masuk lima besar dan posisi pelatihnya terancam.

Gakpo juga digunakan sebagai alasan untuk mengkritik Slot karena terus memilih rekan senegaranya yang sedang dalam performa buruk, tetapi pelatih tersebut akan berargumen bahwa dia sebenarnya tidak punya pilihan, mengingat Federico Chiesa gagal memaksimalkan kesempatan starter yang diberikan padanya (meskipun siapa yang salah?!), dan Rio Ngumoha masih berusia 17 tahun.

Tentu saja ada argumen yang sangat kuat bahwa skuad Slot kekurangan di beberapa area, yang tampak aneh setelah belanja besar-besaran di musim panas yang belum pernah terjadi sebelumnya - dan hal itu sangat jelas terlihat pada Minggu.

Slot begitu kurang percaya pada pemain cadangannya sehingga dia hanya memasukkan Curtis Jones dengan enam menit tersisa, sebelum memasukkan Chiesa setelah tertinggal 2-1 di waktu tambahan. Pep Guardiola, however, memiliki begitu banyak pilihan berkualitas sehingga ia dapat memainkan dua pemain yang seharusnya bisa - dan memang seharusnya - direkrut Liverpool, yaitu Marc Guehi dan Antoine Semenyo, memasukkan Ruben Dias, Nathan Ake, dan Rayan Cherki, serta, yang paling penting, meninggalkan Phil Foden, Tijjani Reijnders, dan Nico Gonzalez di bangku cadangan sepanjang pertandingan.

Slot hanya bisa bermimpi memiliki kedalaman skuad seperti itu, sementara Liverpool secara konyol akan memainkan gelandang lain di posisi bek kanan melawan Sunderland - kemungkinan besar Jones - karena larangan satu pertandingan Szoboszlai akibat kartu merah yang ia terima melawan City dan fakta bahwa manajer jelas tidak menghargai Calvin Ramsay sama sekali.

Tentu saja, kehilangan Conor Bradley dan Jeremie Frimpong karena cedera pada saat yang sama bisa dianggap sial, dan Slot banyak berbicara tentang kurangnya keberuntungan Liverpool, tetapi ketidakmampuan pemain Irlandia itu untuk tetap fit sudah menjadi rahasia umum sejak lama - dan hal yang sama berlaku untuk Joe Gomez, yang tampaknya tidak mampu bermain lebih dari beberapa pertandingan setiap beberapa bulan.

Tim perekrutan The Reds, oleh karena itu, memiliki banyak hal yang harus dijelaskan, karena meskipun menghabiskan hampir setengah miliar poundsterling musim panas lalu, skuad saat ini tidak cukup siap untuk menyelesaikan musim liga dengan gemilang sambil juga melaju jauh di Piala FA atau Liga Champions - dan tidak ada diskusi meja bundar yang optimis dengan Slot, Hughes, dan Billy Hogan yang akan meyakinkan para penggemar sebaliknya. Memang, Slot secara efektif mengakui saat berbicara dengan media pada Selasa bahwa Liverpool tidak mampu bermain dua kali seminggu.