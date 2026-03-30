"Wah, peluit ini terlambat 633 hari!" Komentator ARD melontarkan sindiran kepada wasit dalam pertandingan Jerman

Taylor langsung memutuskan "tidak ada handball" saat itu, sementara Attwell tidak memberikan komentar apa pun mengenai keputusan salah yang jelas ini, yang bahkan diakui oleh UEFA dalam sebuah laporan. Seharusnya ada penalti, karena lengan Cucurella tidak menempel erat pada tubuhnya dan area tubuhnya tampak membesar secara tidak wajar. Pemain asal Spanyol itu pun mendapat sorakan keras saat tampil di tanah Jerman pada pertandingan-pertandingan berikutnya.

Nasib serupa kini juga menimpa Attwell. Seperti dilaporkan ntv, wasit tersebut juga disoraki saat disambut pada Senin malam di Stadion Stuttgart - yang kebetulan merupakan stadion yang sama tempat "Drama dahoam" Jerman terjadi 633 hari sebelumnya. "Selamat datang, Stuart Attwell," kata penyiar stadion sebelum pertandingan persahabatan melawan Ghana, kemudian terdengar banyak siulan dari penonton.

Namun, berkat keputusannya yang tepat kali ini, timnas Jerman akhirnya memimpin 1-0 atas Ghana menjelang akhir babak pertama. Kai Havertz tidak memberi Benjamin Asare kesempatan sedikit pun dan mencetak gol dengan tenang.

Attwell menjadi wasit termuda di Liga Premier pada 2008 dan telah memimpin pertandingan di level FIFA sejak 2009. Ia telah memimpin 238 pertandingan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Namun, di Liga Champions, ia baru memimpin tiga pertandingan kualifikasi hingga saat ini.