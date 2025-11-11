WADUH! Hugo Ekitike Ternyata Jadi Korban Kejahilan Ibrahima Konate Di Liverpool

Pemain yang direkrut Liverpool pada musim panas Ekitike telah memberikan dampak langsung sejak transfer sensasionalnya dari Eintracht Frankfurt, tetapi pemain Prancis itu juga mendapati dirinya menjadi sasaran godaan ramah dari rekan senegaranya, Konate. Sang bek mengungkapkan bahwa ia pernah memberi Ekitike "waktu yang sulit" selama sesi pasca latihan di Pusat Pelatihan AXA, menggunakan humor untuk menguji mentalitas dan etos kerja sang striker muda.

Ekitike, yang bergabung dengan The Reds dalam kesepakatan senilai hingga £79 juta ($105 juta), telah menjadi ancaman serangan utama musim ini. Enam gol dan satu assist-nya dalam 16 penampilan di semua kompetisi telah membantu Liverpool tetap bersaing dengan pemuncak klasemen di tengah perjuangan mereka. Namun, di balik penampilannya yang menjanjikan, Konate mengakui bahwa ia ingin memastikan bahwa penyerangnya memahami harapan yang datang saat mewakili Liverpool dan Prancis, menggunakan pesan yang sederhana namun tajam untuk membuatnya tetap termotivasi.

Hal itu terungkap sebelum jeda internasional, saat keduanya dijadwalkan bergabung dengan skuad Prancis. Sementara Ekitike tampak lelah setelah sesi latihan intensif, tantangan menyenangkan Konate terbukti efektif dan menyoroti ikatan erat yang telah dibangun duo Prancis itu di ruang ganti Liverpool.