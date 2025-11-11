Getty/GOAL
WADUH! Hugo Ekitike Ternyata Jadi Korban Kejahilan Ibrahima Konate Di Liverpool
Ekitike diejek oleh Konate saat latihan Liverpool
Pemain yang direkrut Liverpool pada musim panas Ekitike telah memberikan dampak langsung sejak transfer sensasionalnya dari Eintracht Frankfurt, tetapi pemain Prancis itu juga mendapati dirinya menjadi sasaran godaan ramah dari rekan senegaranya, Konate. Sang bek mengungkapkan bahwa ia pernah memberi Ekitike "waktu yang sulit" selama sesi pasca latihan di Pusat Pelatihan AXA, menggunakan humor untuk menguji mentalitas dan etos kerja sang striker muda.
Ekitike, yang bergabung dengan The Reds dalam kesepakatan senilai hingga £79 juta ($105 juta), telah menjadi ancaman serangan utama musim ini. Enam gol dan satu assist-nya dalam 16 penampilan di semua kompetisi telah membantu Liverpool tetap bersaing dengan pemuncak klasemen di tengah perjuangan mereka. Namun, di balik penampilannya yang menjanjikan, Konate mengakui bahwa ia ingin memastikan bahwa penyerangnya memahami harapan yang datang saat mewakili Liverpool dan Prancis, menggunakan pesan yang sederhana namun tajam untuk membuatnya tetap termotivasi.
Hal itu terungkap sebelum jeda internasional, saat keduanya dijadwalkan bergabung dengan skuad Prancis. Sementara Ekitike tampak lelah setelah sesi latihan intensif, tantangan menyenangkan Konate terbukti efektif dan menyoroti ikatan erat yang telah dibangun duo Prancis itu di ruang ganti Liverpool.
Konate mengakui dia memberi Ekitike "waktu yang sulit"
Berbicara kepada Canal+, Konate mengungkap momen lucu sekaligus memotivasi tersebut: "Suatu kali, saya sedikit menyulitkannya, tapi itu lucu. Kami harus pergi ke pusat kebugaran setelah salah satu sesi latihan, dan intensitas latihan yang kami berikan, memang, sangat berat. Dan dia lelah. Saya pergi menemuinya dan berkata, 'Ayo, kita ke pusat kebugaran sekarang.' Dan dia bilang ke saya, 'Saya pingsan, saya mati.'"
Konate melanjutkan: "Sebenarnya, kita tidak harus pergi ke pusat kebugaran, tapi lebih baik pergi karena kita seperti 'dipanggil'. Saya menatapnya dan selama dua detik, saya tidak berbicara dengannya. Lalu saya bertanya kepadanya, 'Anda mau ke tim nasional Prancis atau tidak?' Semenit kemudian, dia sudah ada di pusat kebugaran."
Sang bek menambahkan sambil tersenyum: "Anekdotnya memang agak lucu, tapi setelah itu dia langsung paham cara kerjanya. Dalam hal pekerjaan, dia orang yang sangat rajin dan akan terus maju, saya tidak ragu akan hal itu."
Ekitike sudah berkembang pesat di Liverpool
Transfer Ekitike ke Liverpool pada bulan Juli 2025 merupakan salah satu berita terbesar musim panas ini, di mana sang penyerang menolak minat dari Manchester United untuk menandatangani kontrak berdurasi enam tahun Di Anfield. Awal kehidupan pemuda berusia 23 tahun tersebut di Inggris sangat mengesankan. Dia mencetak gol pada debutnya di Liga Primer melawan Bournemouth dan dengan cepat menjadi pemain nomor 9 pilihan Slot, mengalahkan pemain yang direkrut seharga £125 juta Alexander Isak, yang kesulitan mendapatkan kebugaran dan kondisi fisik terbaiknya. Kehadiran Ekitike, pergerakannya, dan permainan kombinasi yang cerdas membuatnya cocok secara alami dalam sistem pressing Slot.
Penampilannya juga menarik perhatian pelatih Prancis Didier Deschamps, yang menghadiahi penyerang itu dengan panggilan internasional senior pertamanya pada bulan Agustus. Sejak itu, Ekitike telah tampil empat kali untuk Les Bleus dan berusaha keras untuk mengamankan tempat dalam skuad menjelang Piala Dunia tahun depan.
Mungkinkah duo Ekitike-Konate bubar?
Bagi Liverpool, baik Konate maupun Ekitike diharapkan memainkan peran kunci dalam beberapa bulan mendatang saat Slot terus membentuk proyeknya di Anfield. Pertarungan Ekitike dengan Isak untuk posisi penyerang utama kemungkinan akan semakin ketat seiring berjalannya musim, dengan Slot ingin sekali menemukan formula taktis yang memungkinkan kedua penyerang papan atas itu berkembang bersama.
Namun, situasi Konate lebih rumit. Kontrak bek berusia 25 tahun itu akan berakhir pada musim panas 2026, dan negosiasi mengenai kesepakatan baru dilaporkan terhenti. Dengan Real Madrid, Paris Saint-Germain dan Bayern Munich memantau perkembangannya, The Reds menghadapi dilema apakah akan memenuhi tuntutan gajinya atau mengambil risiko kehilangannya secara gratis tahun depan.
