VPN terbaik untuk streaming olahraga langsung di {{BULAN}} {{TAHUN}}?

GOAL meninjau layanan VPN terbaik untuk mengikuti tim favorit Anda dari mana saja di dunia.

Menonton siaran langsung olahraga di Amerika Serikat tidak selalu semudah yang seharusnya. Antara undang-undang pembatasan siaran yang membatasi penayangan pertandingan tertentu dan liga/turnamen lain yang tidak memiliki stasiun siaran resmi, bisa jadi cukup sulit untuk mengikuti siaran langsung berkualitas tinggi.

Penting untuk tetap terhubung dan aman saat menonton olahraga langsung. Beruntungnya, dengan layanan VPN yang tepat, Anda dapat menonton olahraga favorit tanpa khawatir tentang keamanan data, terutama saat mencoba mengakses siaran di luar negara atau negara bagian Anda.

Baik Anda ingin menonton Premier League dalam HD, mengakses saluran olahraga lokal di tempat lain, atau tetap update dengan tim olahraga favorit Anda saat bepergian keliling dunia, GOAL telah menyusun daftar layanan VPN terbaik yang dapat membantu Anda menikmati pertandingan besar tanpa khawatir.

Baca terus untuk menemukan penyedia VPN terbaik untuk menonton olahraga langsung di AS. Kami juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan, memastikan Anda membuat pilihan terbaik saat memilih layanan VPN yang tepat untuk Anda.

Jika Anda lebih suka, Anda dapat langsung melompat ke daftar 8 layanan VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Layanan VPN terbaik secara singkat

Untuk membantu Anda membuat keputusan dengan cepat, kami telah merinci spesifikasi kunci, harga, dan fitur dari VPN terbaik dalam tabel perbandingan di bawah ini:

Layanan VPNHarga MulaiJumlah ServerKoneksi
NordVPN$3,19 per bulan8.400+ di 167 negara10 Perangkat
SurfShark$2,39 per bulan4.500+ di 100 negaraTak Terbatas
ExpressVPN$6,67 per bulan3.000 di 105 negara5 perangkat
CyberGhost$2,19 per bulan11.000 di 100 negara7 perangkat
StrongVPN$3,97 per bulan950 server di lebih dari 30 negara12 perangkat

Apa itu VPN?

What is a VPN Getty Images

VPN (Jaringan Pribadi Virtual) adalah jenis teknologi yang membantu menciptakan koneksi aman dan terenkripsi antara perangkat Anda dan jaringan lain saat online.

Hal ini dilakukan dengan mengalihkan lalu lintas internet Anda melalui server eksternal, sehingga seolah-olah Anda mengakses internet dari lokasi yang berbeda.

Dengan VPN, Anda dapat mengakses situs web yang diblokir, melewati batasan geografis, dan melindungi data Anda dari peretas.

Apa manfaat menggunakan VPN untuk streaming olahraga?

Steelers vs SeahawksGetty Images

Menggunakan layanan VPN untuk streaming olahraga memiliki beberapa keuntungan. Pertama, hal ini memungkinkan Anda mengakses konten yang mungkin tidak tersedia karena pembatasan geografis.

Kedua, NordVPN menyediakan koneksi aman sehingga Anda dapat menonton siaran olahraga favorit tanpa khawatir tentang keamanan data dan privasi.

Terakhir, biaya penggunaan VPN dapat jauh lebih murah daripada berlangganan layanan streaming olahraga lainnya.

Memilih VPN untuk olahraga: Bagaimana Kami Mengujinya

VPN FeaturesPetter Lagson / Unsplash

Kemampuan Mengatasi Blokir Geografis

Kami tahu bahwa pesan "konten tidak tersedia di wilayah Anda" adalah pesan paling menjengkelkan yang bisa dilihat oleh seorang penggemar. Untuk menguji ini, kami tidak hanya masuk; kami secara aktif mencoba untuk melewati batasan pemblokiran siaran olahraga yang paling ketat.

  • Uji Blackout: Kami menguji setiap VPN terhadap undang-undang blackout di AS (seperti blackout lokal MLS atau MLB) dan pembatasan internasional.
  • Keragaman Platform: Kami memverifikasi akses di berbagai platform olahraga khusus, termasuk ESPN+, Peacock, Paramount+, dan DAZN, dengan terhubung dari server di Inggris, AS, Kanada, dan Eropa.
  • Konsistensi: Sebuah VPN mungkin berfungsi sekali tetapi gagal pada kali berikutnya. Kami melakukan upaya koneksi berulang selama beberapa hari untuk memastikan alamat IP tidak langsung diblokir oleh platform streaming besar ini.

Dampak Kecepatan dan Latency

Siaran olahraga langsung membutuhkan bandwidth lebih besar daripada streaming Netflix standar karena sinyalnya real-time. Bahkan penundaan sepersekian detik (latensi) dapat berarti Anda menerima notifikasi gol di ponsel sebelum melihatnya di layar.

  • Ambang Batas 4K: Kami mengukur kecepatan unduh untuk memastikan tetap di atas 25 Mbps, batas minimum untuk streaming olahraga UHD/4K langsung tanpa buffering.
  • Pemeriksaan Latency (Ping): Kami memprioritaskan VPN dengan skor latency rendah. Ping tinggi menyebabkan "rubber-banding" dan lag, yang tidak dapat diterima selama aksi cepat seperti serangan balik atau sprint di lap terakhir.
  • Pengujian Jarak: Kami menjalankan pengujian kecepatan dari server yang dekat (untuk kecepatan terbaik) dan di seberang dunia (misalnya, terhubung ke Inggris dari AS) untuk melihat seberapa baik protokol VPN menangani transfer data jarak jauh.

fubo sports at homefubo

Kompatibilitas Perangkat

Sebagian besar penggemar tidak menonton pertandingan besar di laptop; mereka menonton di layar besar. Kami mengevaluasi seberapa mudah menginstal VPN ini pada pengaturan ruang tamu yang umum.

  • Dukungan Smart TV & Konsol: Kami menginstal aplikasi langsung di Amazon Fire TV Stick, Android TV, dan Apple TV (melalui pengaturan DNS) untuk menguji kemudahan navigasi antarmuka menggunakan remote control standar.
  • Koneksi Bersamaan: Kami menguji klaim "multi-perangkat" dengan streaming pertandingan langsung di ponsel, tablet, dan TV secara bersamaan menggunakan satu akun untuk memastikan koneksi tidak putus atau memperlambat kinerja.
  • Pengaturan Router: Untuk perangkat yang tidak mendukung VPN secara native (seperti Smart TV lama atau beberapa konsol game), kami memeriksa seberapa mudah mengonfigurasi VPN di tingkat router.

Waktu Tanggapan Layanan Pelanggan

Ketika pertandingan dimulai dalam 5 menit dan streaming Anda tidak berfungsi, Anda tidak bisa menunggu 24 jam untuk balasan email.

  • Uji Beban Obrolan Langsung: Kami menghubungi dukungan obrolan langsung 24/7 selama jam sibuk pertandingan dengan masalah teknis simulasi (misalnya, "Saya tidak bisa membuka blokir streaming Premier League").
  • Waktu Penyelesaian: Kami mengukur tepat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terhubung dengan agen manusia dan, yang lebih penting, berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyediakan server atau solusi yang berfungsi.
  • Kualitas Basis Pengetahuan: Kami meninjau panduan bantuan mandiri mereka untuk melihat apakah mereka menawarkan langkah-langkah pemecahan masalah yang spesifik dan terbaru untuk layanan streaming olahraga, bukan hanya saran generik "matikan dan nyalakan kembali".

Bagaimana cara memilih VPN terbaik untuk olahraga?

choose the best VPN for sportsGetty Images

Sekarang setelah Anda mengetahui manfaat menggunakan layanan VPN untuk streaming olahraga, mari kita lihat cara memilih VPN terbaik untuk siaran langsung olahraga.

Langkah pertama adalah memastikan bahwa penyedia VPN memiliki jumlah server yang cukup di lokasi yang ingin Anda akses. Hal ini akan memastikan Anda dapat mengakses layanan streaming olahraga pilihan Anda tanpa masalah.

Kedua, penting untuk memeriksa kecepatan dan kualitas koneksi VPN. Hal ini sangat penting saat streaming olahraga langsung, karena Anda membutuhkan koneksi yang cepat dan andal tanpa mengalami lag.

Terakhir, Anda juga harus memeriksa fitur keamanan VPN dan memastikan bahwa VPN tersebut menawarkan enkripsi yang kuat dan fitur keamanan lainnya.

  • VPN terbaik untuk streaming olahraga pada tahun 2026

    Best overall VPN

    NordVPN

    NordVPNCheck out the best deals at NordVPN

    Overall score - 5/5

    NordVPN is one of the most expensive, but for streaming and watching video - it does an amazing job.

    Pricing

    You can pick up a subscription to NordVPN from £3.49 a month - but that’s only when getting a 2-year subscription. That works out to £83.76 for the 2 years.

    A 1-year plan will cost £4.99 a month (£50.28 over the year).

    If you wanted to try it out short term, you can get a rolling monthly membership at £10.99 a month. This is one of the most expensive VPNs, but if you were totally sure you wanted to go for NordVPN - locking into a 2-year contract is the cheapest option.

    There is a 30-day money-back guarantee, so if you find it’s not suitable, you can get a refund.

    Reliability

    Streaming with NordVPN is hassle-free and quick, with barely any connection issues.

    NordVPN has a whole page dedicated to streaming live sports and boasts that you can watch matches, games, fights, and more around the world without interruption.

    It claims to be the fastest VPN for streaming thanks to the number of servers they hold (so the number of people accessing won’t slow it down).

    Ease Of Use

    Connecting to the VPN is pretty simple. Once you’ve downloaded the app onto your device, it takes a couple of clicks through the ‘quick connect’ function to get you online.

    You’re automatically connected to the fastest server available and can then start streaming.

    You can use up to 6 devices to stream live for each account, so you have some options if you wanted to share.

    • Iklan

  • Best VPN for streaming speed

    ExpressVPN

    ExpressVPNCheck out the best deals at ExpressVPN

    Overall score - 4.5/5

    ExpressVPN isn’t cheap, but it’s one of the fastest for connection speed, the best at customer service, and gives you a list of supported streaming services.


    Pricing

    ExpressVPN is the most expensive to buy. A standard monthly subscription costs £11.07 per month.

    You can get a cheaper deal by purchasing a yearly plan at £5.70 per month(£68.40 in total).

    They do offer a 30-day money-back guarantee if you’re not happy.


    Reliability

    ExpressVPN boasts that you can watch sports in blazing-fast HD, and there was no interruption in streaming when tested. You can actually find a breakdown of each sport, with the easiest and fastest way to watch each one on its website - which is a nice feature. You won’t have to worry about finding a low-quality stream.

    It’s currently undergoing work to increase 1Gbps servers to 10Gbps servers, which in non-technical terms, makes things very, very fast.


    Ease Of Use

    It takes one click to connect to the VPN once the app is downloaded to your device.

    If you’re using VPN for streaming, it actually has a list of different sports streaming services on its website, along with an international sports calendar for you to access.

    Also, a handy feature of 24/7 live chat support in case you are struggling to connect.

    You’re able to connect 5 different devices at the same account, which is a shame as competitors allow more.

  • Best VPN for security

    CyberGhost

    CyberGhostCheck out the best deals at CyberGhost

    CyberGhost offers fast speeds and robust security features, so you can remain secure while watching your favourite sports while also being able to easily access geo-restricted streaming services.

    Overall score 4 /5 

    It has secure servers in 91 countries and a good range fo security settings with dedicated IP addresses available. 

    Pricing

    Cyber Ghost is fairly affordable, with several plans to choose from. If you want to try it out for a month, you pay £10.89 for the four weeks. For six months, the price reduces to £6.19 a month. The long-term 2-year plan is priced at an exceptional value of £1.92 a month, with an extra two free months added upon purchase.

    Reliability

    Privacy and anonymity are one of CyberGhost’s biggest concerns. They don’t share data with others, including ISPs and government organisations. They state that they don’t record your details like IP addresses, accessed websites, browsing history, session durations, bandwidth usage and VPN server connections. 

    You can also have seven devices simultaneously secured against malicious threats, no matter what device you’re on. You can use it on Windows, Mac, iOS, Android and Linux devices, as well as gaming consoles, smart TV’s and routers. 

    Ease Of Use

    All you have to do to set up Cyber Ghost is download and install the app on your device. Log into your account, and then you will be able to connect to the list of geo-located servers you would like. 

  • Best VPN for travelers

    StrongVPN

    StrongVPNCheck out the best deals at StrongVPN 


    Overall score  3/5 

    If you like to watch sports regardless of where you are in the world, StrongVPN is a VPN option for you. It has servers in underserved regions and allows a mammoth 12 simultaneous connections with a single subscription. 

    Pricing

    There is no free plan for StrongVPN. Instead, you’ll have to choose from a monthly or an annual plan. For the first year of an annual subscription, you get a discounted price of £36.99, and you’ll pay £66.99 after that. For the annual plan, you get a 30-day payback guarantee if you change your mind. The monthly plan is priced at £9.99, which is expensive compared to other options. 

    Reliability

    The server has good distribution across several geo-location sites, including underserved locations, which makes it a perfect option for globetrotters who also want to keep up with the latest scores and big games. It’s also a speedy VPN, so you won’t be let down by lagging streams. 

    It also supports multiple devices, so you don’t have to pack a laptop or tablet, your phone will suffice if that’s what you choose to stream on. But, a clunky and outdated interface lets down what is otherwise a great VPN option. 

    Ease Of Use

    Downloading and installing StrongVPN is easy. Depending on what device you're installing on, all you have to do is download the zip file or app. Log into your account, where you will be able to select your geo-location to connect to the VPN. 

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Setting up a VPN on your computer is a fairly simple process. First, you will need to select a provider and purchase a subscription.

Then, you'll need to download and install the software from the VPN provider. Once you have the software installed, you'll need to input the login credentials that they provided you.

After that, you can connect to the VPN, and you'll be all set to go. All VPN services will have their own easy-to-follow setup guide to help you along with the process.

When streaming sports using a VPN, it's important to check local regulations to make sure that your activities are legal.

In the US, streaming copyrighted content without permission is illegal, so you should always make sure to read the terms of service for any streaming service you are using.

Additionally, streaming services may be blocked in certain countries, so make sure to check this before you start streaming.

The answer to this question is: it depends. Generally speaking, a VPN will not significantly slow down your internet connection, but there are some factors that can impact your speeds.

The most common factors include the distance between the VPN server and your device, the number of people using the server at the same time, and the speed of the server's connection.

Some of the best VPN providers offer more optimized speeds than others, so it might be worth trying out a few different providers to see which one gives you the best connection speeds.

The cost of a VPN will vary depending on the VPN provider and the plan you choose. Generally speaking, most providers offer a range of plans at different prices.

You can get a basic plan for a few dollars a month, or you can opt for a more premium plan for a higher price.

Additionally, some providers offer discounts for long-term plans, so it's always worth shopping around to find the best deal.

Most of the best VPN services also offer a 30-day money-back guarantee.

Yes, there are free VPN options available. However, it is important to note that many of these free VPNs may not be as secure as their paid counterparts.

Therefore, it is vital to do research on each one to make sure that you are getting a reliable service.

Additionally, some of these free VPNs may limit the amount of data or bandwidth that you can use, so be sure to take into account your likely VPN usage before choosing one.

Ultimately, if you are looking for a secure and reliable service, a paid VPN is always the best option over a free VPN. If you’re dead set on a free VPN, though, we’d recommend going for Windscribe.

Using a VPN for sports streaming can be a safe way to watch your favorite games online, so long as you take the time to research the VPN you are using and ensure it's reputable.

A good VPN will have strong encryption protocols in place, which will keep your data secure from potential cyber criminals.

Additionally, it will have a no-logs policy, so your streaming activity will remain anonymous and private.

As mentioned above, it's always best to double-check the security setting when using a free service.

Yes, you can use a VPN on your mobile device - most VPNs have their own apps to make the task of connecting even easier.

All you need to do is download the appropriate app to your device, and follow the instructions for setup.

Once your device is connected to the VPN, you can start browsing the Internet with complete privacy and security.

