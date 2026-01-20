Menonton siaran langsung olahraga di Amerika Serikat tidak selalu semudah yang seharusnya. Antara undang-undang pembatasan siaran yang melarang penayangan pertandingan tertentu dan liga/turnamen lain yang tidak memiliki stasiun siaran resmi, bisa jadi cukup sulit untuk mengikuti siaran berkualitas tinggi.

Penting untuk tetap terhubung dan aman saat menonton olahraga langsung. Beruntungnya, dengan layanan VPN yang tepat, Anda dapat menonton olahraga favorit tanpa khawatir tentang keamanan data, terutama saat mencoba mengakses siaran di luar negara atau negara bagian Anda.

Baik Anda ingin menonton Premier League dalam HD, mengakses saluran olahraga lokal di tempat lain, atau tetap update dengan tim olahraga favorit Anda saat bepergian keliling dunia, GOAL telah menyusun daftar layanan VPN terbaik yang dapat membantu Anda menikmati pertandingan besar tanpa khawatir.

Baca terus untuk menemukan penyedia VPN terbaik untuk menonton olahraga langsung di AS. Kami juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan, memastikan Anda membuat pilihan terbaik saat memilih layanan VPN yang tepat untuk Anda.

Jika Anda lebih suka, Anda dapat langsung melompat ke daftar 8 layanan VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Layanan VPN terbaik secara singkat

Untuk membantu Anda membuat keputusan dengan cepat, kami telah merinci spesifikasi kunci, harga, dan fitur dari VPN terbaik dalam tabel perbandingan di bawah ini:

Layanan VPN Harga Mulai Jumlah Server Koneksi NordVPN $3,19 per bulan 8.400+ di 167 negara 10 Perangkat SurfShark $2,39 per bulan 4.500+ di 100 negara Tak Terbatas ExpressVPN $6,67 per bulan 3.000 di 105 negara 5 perangkat CyberGhost $2,19 per bulan 11.000 di 100 negara 7 perangkat StrongVPN $3,97 per bulan 950 server di lebih dari 30 negara 12 perangkat

Apa itu VPN?

Getty Images

VPN (Jaringan Pribadi Virtual) adalah jenis teknologi yang membantu menciptakan koneksi aman dan terenkripsi antara perangkat Anda dan jaringan lain saat online.

Hal ini dilakukan dengan mengalihkan lalu lintas internet Anda melalui server eksternal, sehingga seolah-olah Anda mengakses internet dari lokasi yang berbeda.

Dengan VPN, Anda dapat mengakses situs web yang diblokir, melewati batasan geografis, dan melindungi data Anda dari peretas.

Apa manfaat menggunakan VPN untuk streaming olahraga?

Getty Images

Menggunakan layanan VPN untuk streaming olahraga memiliki beberapa keuntungan. Pertama, hal ini memungkinkan Anda mengakses konten yang mungkin tidak tersedia karena pembatasan geografis.

Kedua, NordVPN menyediakan koneksi aman sehingga Anda dapat menonton siaran olahraga favorit tanpa khawatir tentang keamanan data dan privasi.

Terakhir, biaya penggunaan VPN dapat jauh lebih murah daripada berlangganan layanan streaming olahraga lainnya.

Memilih VPN untuk olahraga: Bagaimana Kami Mengujinya

Petter Lagson / Unsplash

Kemampuan Mengatasi Blokir Geografis

Kami tahu bahwa pesan "konten tidak tersedia di wilayah Anda" adalah pesan paling menjengkelkan yang bisa dilihat oleh seorang penggemar. Untuk menguji ini, kami tidak hanya masuk; kami secara aktif mencoba untuk melewati pembatasan siaran olahraga yang paling ketat.

Uji Blackout: Kami menguji setiap VPN terhadap undang-undang blackout di AS (seperti blackout lokal MLS atau MLB) dan pembatasan internasional.

Kami menguji setiap VPN terhadap undang-undang blackout di AS (seperti blackout lokal MLS atau MLB) dan pembatasan internasional. Keragaman Platform: Kami memverifikasi akses di berbagai platform olahraga khusus, termasuk ESPN+ , Peacock , Paramount+ , dan DAZN , dengan terhubung dari server di Inggris, AS, Kanada, dan Eropa.

Kami memverifikasi akses di berbagai platform olahraga khusus, termasuk , , , dan , dengan terhubung dari server di Inggris, AS, Kanada, dan Eropa. Konsistensi: Sebuah VPN mungkin berfungsi sekali tetapi gagal pada kali berikutnya. Kami melakukan upaya koneksi berulang selama beberapa hari untuk memastikan alamat IP tidak langsung diblokir oleh platform streaming besar ini.

Dampak Kecepatan dan Latency

Siaran olahraga langsung membutuhkan bandwidth lebih besar daripada streaming Netflix standar karena sinyalnya real-time. Bahkan penundaan sepersekian detik (latensi) dapat berarti Anda menerima notifikasi gol di ponsel sebelum melihatnya di layar.

Ambang Batas 4K: Kami mengukur kecepatan unduh untuk memastikan tetap di atas 25 Mbps , batas minimum untuk streaming olahraga UHD/4K langsung tanpa buffering.

Kami mengukur kecepatan unduh untuk memastikan tetap di atas , batas minimum untuk streaming olahraga UHD/4K langsung tanpa buffering. Pemeriksaan Latency (Ping): Kami memprioritaskan VPN dengan skor latency rendah. Ping tinggi menyebabkan "rubber-banding" dan lag, yang tidak dapat diterima selama aksi cepat seperti serangan balik atau sprint di lap terakhir.

Kami memprioritaskan VPN dengan skor latency rendah. Ping tinggi menyebabkan "rubber-banding" dan lag, yang tidak dapat diterima selama aksi cepat seperti serangan balik atau sprint di lap terakhir. Pengujian Jarak: Kami menjalankan pengujian kecepatan dari server yang dekat (untuk kecepatan terbaik) dan di seberang dunia (misalnya, terhubung ke Inggris dari AS) untuk melihat seberapa baik protokol VPN menangani transfer data jarak jauh.

fubo

Kompatibilitas Perangkat

Sebagian besar penggemar tidak menonton pertandingan besar di laptop; mereka menonton di layar besar. Kami mengevaluasi seberapa mudah menginstal VPN ini pada pengaturan ruang tamu yang umum.

Dukungan Smart TV & Konsol: Kami menginstal aplikasi langsung di Amazon Fire TV Stick , Android TV , dan Apple TV (melalui pengaturan DNS) untuk menguji kemudahan navigasi antarmuka menggunakan remote control standar.

Kami menginstal aplikasi langsung di , , dan (melalui pengaturan DNS) untuk menguji kemudahan navigasi antarmuka menggunakan remote control standar. Koneksi Bersamaan : Kami menguji klaim "multi-perangkat" dengan streaming pertandingan langsung di ponsel, tablet, dan TV secara bersamaan menggunakan satu akun untuk memastikan koneksi tidak putus atau kinerja tidak terganggu.

: Kami menguji klaim "multi-perangkat" dengan streaming pertandingan langsung di ponsel, tablet, dan TV secara bersamaan menggunakan satu akun untuk memastikan koneksi tidak putus atau kinerja tidak terganggu. Pengaturan Router: Untuk perangkat yang tidak mendukung VPN secara native (seperti Smart TV lama atau beberapa konsol game), kami memeriksa seberapa mudah mengonfigurasi VPN di tingkat router.

Waktu Tanggapan Layanan Pelanggan

Ketika pertandingan dimulai dalam 5 menit dan streaming Anda tidak berfungsi, Anda tidak bisa menunggu 24 jam untuk balasan email.

Uji Beban Obrolan Langsung: Kami menghubungi dukungan obrolan langsung 24/7 selama jam sibuk pertandingan dengan masalah teknis simulasi (misalnya, "Saya tidak bisa membuka blokir siaran Premier League").

Kami menghubungi dukungan obrolan langsung 24/7 selama jam sibuk pertandingan dengan masalah teknis simulasi (misalnya, "Saya tidak bisa membuka blokir siaran Premier League"). Waktu Penyelesaian: Kami mengukur tepat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terhubung dengan agen manusia dan, yang lebih penting, berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyediakan server atau solusi yang berfungsi.

Kami mengukur tepat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terhubung dengan agen manusia dan, yang lebih penting, berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyediakan server atau solusi yang berfungsi. Kualitas Basis Pengetahuan: Kami meninjau panduan bantuan mandiri mereka untuk melihat apakah mereka menawarkan langkah-langkah pemecahan masalah yang spesifik dan terkini untuk layanan streaming olahraga, bukan hanya saran generik "matikan dan nyalakan kembali".

Bagaimana cara memilih VPN terbaik untuk olahraga?

Getty Images

Sekarang setelah Anda mengetahui manfaat menggunakan layanan VPN untuk streaming olahraga, mari kita lihat cara memilih VPN terbaik untuk siaran langsung olahraga.

Langkah pertama adalah memastikan bahwa penyedia VPN memiliki jumlah server yang cukup di lokasi yang ingin Anda akses. Hal ini akan memastikan Anda dapat mengakses layanan streaming olahraga pilihan Anda tanpa masalah.

Kedua, penting untuk memeriksa kecepatan dan kualitas koneksi VPN. Hal ini sangat penting saat streaming olahraga langsung karena Anda membutuhkan koneksi cepat dan andal tanpa lag.

Terakhir, Anda juga harus memeriksa fitur keamanan VPN dan memastikan bahwa VPN tersebut menawarkan enkripsi yang kuat dan fitur keamanan lainnya.