Vonis ulang kasus Harry Maguire: Bintang Manchester United dinyatakan bersalah atas penganiayaan ringan dan dijatuhi hukuman penjara 15 bulan yang ditangguhkan terkait perkelahian pada 2020 di Yunani

Insiden tersebut terjadi selama jeda antara musim 2019-20 dan 2020-21, satu tahun setelah Maguire bergabung dengan United dari Leicester City dengan biaya £80 juta, yang saat itu merupakan rekor transfer tertinggi untuk seorang bek. Saat itu, ia menjabat sebagai kapten United dan juga pemain reguler timnas Inggris.

Berbicara kepada BBC segera setelah penangkapannya, Maguire mengaku dia mengira dirinya akan diculik dan merasa takut akan nyawanya ketika petugas polisi berpakaian sipil menghentikan minibus kelompoknya, menariknya keluar dari bus, memukul kakinya, dan mengatakan karirnya telah berakhir. Dia juga mengatakan dia mencoba melarikan diri, mengenakan satu borgol, karena dia tidak tahu siapa para pria tersebut.

Dia berkata: "Mereka memukul saya berkali-kali di kaki. Itu tidak terlintas di pikiran saya. Saya dalam keadaan panik yang sangat parah. Ketakutan. Takut akan nyawa saya. Saya tidak merasa harus meminta maaf kepada siapa pun. Maaf adalah sesuatu yang diberikan ketika Anda melakukan kesalahan. Aku tidak menginginkan hal ini terjadi pada siapa pun. Jelas situasi ini telah menyulitkan salah satu klub terbesar di dunia, jadi aku menyesal telah membuat para penggemar dan klub mengalami ini, tapi aku tidak melakukan kesalahan apa pun. Aku berada dalam situasi di mana hal ini bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja."