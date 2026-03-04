Getty
Vonis ulang kasus Harry Maguire: Bintang Manchester United dinyatakan bersalah atas penganiayaan ringan dan dijatuhi hukuman penjara 15 bulan yang ditangguhkan terkait perkelahian pada 2020 di Yunani
Hukuman Maguire dikurangi.
Sidang ulang Maguire di Yunani dilangsungkan pada Rabu, untuk kali kelima, dengan bek Manchester United dan Timnas Inggris tersebut masih menghadapi tuduhan penganiayaan berat, perlawanan terhadap penangkapan, dan upaya suap setelah ditangkap karena keterlibatannya dalam perkelahian yang diduga terjadi di pulau Mykonos pada Agustus 2020.
Vonis tersebut secara otomatis dibatalkan dalam banding berdasarkan hukum Yunani, dan sidang ulang telah ditunda empat kali hingga akhirnya digelar pada Rabu. Maguire tidak hadir dalam sidang tersebut karena sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan Premier League United di Newcastle pada Rabu malam.
Selain hukuman penjara yang ditangguhkan dikurangi durasi dan tingkatannya, Maguire juga tidak lagi diwajibkan membayar denda.
'Aku takut akan nyawaku'
Insiden tersebut terjadi selama jeda antara musim 2019-20 dan 2020-21, satu tahun setelah Maguire bergabung dengan United dari Leicester City dengan biaya £80 juta, yang saat itu merupakan rekor transfer tertinggi untuk seorang bek. Saat itu, ia menjabat sebagai kapten United dan juga pemain reguler timnas Inggris.
Berbicara kepada BBC segera setelah penangkapannya, Maguire mengaku dia mengira dirinya akan diculik dan merasa takut akan nyawanya ketika petugas polisi berpakaian sipil menghentikan minibus kelompoknya, menariknya keluar dari bus, memukul kakinya, dan mengatakan karirnya telah berakhir. Dia juga mengatakan dia mencoba melarikan diri, mengenakan satu borgol, karena dia tidak tahu siapa para pria tersebut.
Dia berkata: "Mereka memukul saya berkali-kali di kaki. Itu tidak terlintas di pikiran saya. Saya dalam keadaan panik yang sangat parah. Ketakutan. Takut akan nyawa saya. Saya tidak merasa harus meminta maaf kepada siapa pun. Maaf adalah sesuatu yang diberikan ketika Anda melakukan kesalahan. Aku tidak menginginkan hal ini terjadi pada siapa pun. Jelas situasi ini telah menyulitkan salah satu klub terbesar di dunia, jadi aku menyesal telah membuat para penggemar dan klub mengalami ini, tapi aku tidak melakukan kesalahan apa pun. Aku berada dalam situasi di mana hal ini bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja."
Sidang pada tahun 2020 'sangat buruk'
Maguire menjelaskan pada saat itu bahwa dia terkejut dengan seberapa cepat persidangan dilangsungkan dan bahwa dia tidak mengharapkan hal itu terjadi. Dia mengatakan: "Itu mengerikan. Prosesnya begitu cepat hingga tak terbayangkan. Kami menerima salinan transkrip persidangan pada malam sebelumnya. Dokumen yang besar, semuanya dalam bahasa Yunani. Saya hampir tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan pengacara saya. Kami yakin persidangan akan ditunda untuk memberi kami lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri dan mengumpulkan saksi serta bukti yang kami miliki. Untuk semuanya terjadi begitu cepat... kami jelas tidak mengharapkan persidangan dilangsungkan."
Maguire bertekad untuk membersihkan namanya.
GOAL memahami bahwa Maguire, yang akan genap berusia 33 tahun pada Kamis ini, telah menolak beberapa tawaran untuk menyelesaikan kasus ini dengan penawaran finansial karena ia bertekad untuk membersihkan namanya secara hukum. Ia akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung, yang jika berhasil, akan membatalkan putusan tersebut.
