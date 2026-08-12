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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Vlahovic di Besiktas: gambar pertama dengan seragam barunya

Juventus
Transfers
D. Vlahovic
Besiktas

Pemain Serbia itu menandatangani kontrak tiga tahun dengan klub Turki tersebut

Tinggal sedikit lagi menuju pengumuman resmi perekrutan Dusan Vlahovic oleh Besiktas. Klub Turki itu melalui kanal media sosialnya telah mengunggah video dan gambar penyerang Serbia tersebut saat terbang menuju Istanbul dan ketika menyapa, sambil mengenakan jersey barunya.

  • ANGKA-ANGKA

    Vlahovic, yang kontraknya dengan Juventus berakhir pada 30 Juni lalu, akhirnya menemukan tim baru setelah penantian panjang dan negosiasi yang panjang, pertama dengan Juventus untuk perpanjangan kontrak yang tidak terwujud lalu dengan klub-klub yang sedikit demi sedikit tertarik pada status transfernya.


    Vlahovic, kelahiran 2000, menandatangani kontrak tiga tahun dengan Besiktas senilai 10 juta euro per musim. Petualangannya bersama Juventus berakhir setelah empat setengah musim, 168 pertandingan, 68 gol, dan satu Coppa Italia di lemari trofi.



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