Vlahovic, yang kontraknya dengan Juventus berakhir pada 30 Juni lalu, akhirnya menemukan tim baru setelah penantian panjang dan negosiasi yang panjang, pertama dengan Juventus untuk perpanjangan kontrak yang tidak terwujud lalu dengan klub-klub yang sedikit demi sedikit tertarik pada status transfernya.





Vlahovic, kelahiran 2000, menandatangani kontrak tiga tahun dengan Besiktas senilai 10 juta euro per musim. Petualangannya bersama Juventus berakhir setelah empat setengah musim, 168 pertandingan, 68 gol, dan satu Coppa Italia di lemari trofi.







