Viviano memuji Paratici: "Pellegrino mengingatkan pada Luca Toni"

"Operasi yang sangat bagus dan menegaskan bahwa direktur olahraga yang hebat adalah yang tahu cara menjual dengan baik, karena membeli itu mudah jika Anda punya kemampuan finansial - tambah Viviano -. Saya juga sangat menyukai perekrutan Pellegrino, tahun lalu dia membuktikan bahwa dia bukan 'pennellone' klasik, melainkan pemain yang tahu cara bermain bagus bersama tim, dia banyak melakukan kerja pantul dan banyak membuka ruang untuk rekan-rekannya".





Penyerang yang datang dari Parma itu mendapat persetujuan penuh dari Viviano: "Dia tidak terlalu teknis, tetapi dia adalah penyerang yang mencetak gol-gol indah di kotak penalti, dari jauh dia bisa mengingatkan pada Luca Toni".