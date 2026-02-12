Getty/GOAL
Virgil van Dijk menyarankan Ibrahima Konate, yang dianggap sebagai pemain kelas dunia, untuk menolak tawaran Real Madrid dan tetap bertahan di Liverpool
Van Dijk mengakui bahwa negosiasi kontrak 'tidak pernah mudah'.
Van Dijk telah dengan jelas mengungkapkan perasaannya mengenai masa depan yang tidak pasti bagi Konate. Dengan kontrak bek Prancis tersebut akan berakhir pada akhir musim, spekulasi semakin menguat bahwa klub-klub besar Eropa, termasuk Real Madrid, mungkin sedang menunggu untuk merekrutnya secara gratis. Van Dijk, yang pernah mengalami situasi kontrak yang rumit setahun lalu, secara terbuka mendesak klub untuk segera menuntaskan kesepakatan.
"Kami adalah teman, kami membicarakan segala hal," kata Van Dijk kepada wartawan. "Ini adalah proses dan mari kita lihat apa yang akan terjadi. Tidak pernah semudah itu. Kita lihat saja dengan situasi saya sendiri tahun lalu, jadi tidak pernah semudah itu untuk bisa langsung mengatakan 'ayo selesaikan saja'."
"Menurut saya, dia adalah bek tengah kelas dunia."
Meskipun ada ketidakpastian, Van Dijk tidak ragu-ragu dalam menyatakan pendirian pribadinya. Ia mendesak klub untuk menyelesaikan situasi ini, menekankan nilai Konate tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai figur kunci di ruang ganti.
"Tentu saja saya ingin dia tetap di sini," kata Van Dijk. "Dia adalah figur penting di lapangan. Itu yang semua orang lihat, tetapi di luar lapangan pun, dia salah satu pemimpin. Dia luar biasa dan menurut saya, seorang bek tengah kelas dunia. Saya hanya bisa melakukan begitu banyak, tetapi ini ada di tangan klub, bersama agennya dan dirinya sendiri, jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi, tetapi saya tidak memiliki pengaruh lain dalam hal ini."
Konate mendominasi dalam kemenangan bersejarah di Sunderland.
Pujian kapten datang setelah penampilan luar biasa Konate dalam kemenangan 1-0 Liverpool atas Sunderland di Stadium of Light. Dalam pertarungan fisik melawan striker kuat Sunderland, Brian Brobbey, Konate tampil dominan, membantu The Reds menjadi tim kedua yang berhasil menjaga gawang tak kebobolan di Wearside musim ini.
"Dia luar biasa," tambah Van Dijk setelah mencetak gol penentu kemenangan. "Dia luar biasa hari ini. Brobbey berada di dekatnya 90% waktu. Brian Brobbey telah membuat hidup para bek musim ini cukup sulit, tapi Ibou tampil luar biasa." Kemenangan ini sangat berarti bagi tim Slot, membuat mereka menjadi tim pertama yang mengalahkan Sunderland di kandang mereka di Premier League musim ini dan meningkatkan harapan mereka untuk mendapatkan tempat di kompetisi Eropa musim depan.
Berusaha mencapai 'kesempurnaan' dalam persaingan Liga Champions
Kemenangan ini menjaga Liverpool tetap dalam perburuan posisi empat besar, namun margin kesalahan tetap sangat tipis. Manajer Slot sebelumnya menyatakan bahwa timnya harus "mendekati kesempurnaan" untuk memastikan kualifikasi Liga Champions, sebuah pandangan yang sepenuhnya disetujui oleh kaptennya.
"Jika melihat tim-tim di sekitar kita, beberapa di antaranya kehilangan poin," jelas Van Dijk. "Saya pikir kita akan menghadapi sebagian besar dari mereka, jadi tentu saja kita butuh kesempurnaan. Pertandingan ini cukup mendekati kesempurnaan, cara kita bertahan, intensitasnya, tapi juga peluang yang kita ciptakan. Mungkin kita seharusnya mencetak lebih banyak gol, tapi tetap saja kita harus mengambilnya pertandingan demi pertandingan."
Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang harus dibayar, dengan gelandang Wataru Endo dilarikan keluar lapangan. "Sayangnya, Wata sekarang absen," tambah pemain asal Belanda itu. "Semoga tidak terlalu lama, tapi bisa saja. Kami saat ini sangat kekurangan pemain. Kami membutuhkan semua pemain yang tersedia, tapi ini kombinasi antara siap secara fisik dan mental. Misalnya, dalam pertandingan terakhir kalah dengan cara seperti itu di kandang (melawan Man City), Anda harus kuat untuk bangkit dari itu. Itulah mengapa saya bangga dengan para pemain dan usaha yang mereka lakukan. Ini tiga poin yang penting."
