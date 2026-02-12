Virgil van Dijk menyarankan Ibrahima Konate, yang dianggap sebagai pemain kelas dunia, untuk menolak tawaran Real Madrid dan tetap bertahan di Liverpool

Kemenangan ini menjaga Liverpool tetap dalam perburuan posisi empat besar, namun margin kesalahan tetap sangat tipis. Manajer Slot sebelumnya menyatakan bahwa timnya harus "mendekati kesempurnaan" untuk memastikan kualifikasi Liga Champions, sebuah pandangan yang sepenuhnya disetujui oleh kaptennya.

"Jika melihat tim-tim di sekitar kita, beberapa di antaranya kehilangan poin," jelas Van Dijk. "Saya pikir kita akan menghadapi sebagian besar dari mereka, jadi tentu saja kita butuh kesempurnaan. Pertandingan ini cukup mendekati kesempurnaan, cara kita bertahan, intensitasnya, tapi juga peluang yang kita ciptakan. Mungkin kita seharusnya mencetak lebih banyak gol, tapi tetap saja kita harus mengambilnya pertandingan demi pertandingan."

Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang harus dibayar, dengan gelandang Wataru Endo dilarikan keluar lapangan. "Sayangnya, Wata sekarang absen," tambah pemain asal Belanda itu. "Semoga tidak terlalu lama, tapi bisa saja. Kami saat ini sangat kekurangan pemain. Kami membutuhkan semua pemain yang tersedia, tapi ini kombinasi antara siap secara fisik dan mental. Misalnya, dalam pertandingan terakhir kalah dengan cara seperti itu di kandang (melawan Man City), Anda harus kuat untuk bangkit dari itu. Itulah mengapa saya bangga dengan para pemain dan usaha yang mereka lakukan. Ini tiga poin yang penting."