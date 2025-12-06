Virgil Van Dijk, Kau PENGECUT! Kapten Liverpool Tuai Kritik Tajam Dari Eks-Bintang Liga Inggris

Kemenangan tipis atas West Ham akhir pekan lalu ternyata hanya memberi sedikit kelegaan, karena setelahnya Liverpool kembali tampil datar di babak pertama melawan Sunderland, Kamis (4/12) kemarin. Kreativitas The Reds minim, tempo lambat, dan tuan rumah kesulitan mengancam The Black Cats yang musim ini kerap tampil melebihi ekspektasi hingga mendekati zona empat besar.

Tim tamu datang penuh percaya diri dan dua kali menghantam mistar lewat Trai Hume dan Omar Alderete sebelum jeda. Peringatan itu tak dihiraukan oleh Arne Slot. Tak lama setelah babak kedua dimulai, Sunderland memanfaatkan kelengahan ketika Chemsdine Talbi mendapat ruang bebas di sekeliling kotak penalti. Tembakannya membentur Virgil van Dijk yang bergerak mundur alih-alih menekannya, sebelum berbelok masuk ke pojok gawang.

Di sisi lain, serangan Liverpool terombang-ambing antara lamban dan mudah ditebak, dan garis pertahanan Sunderland pun semakin nyaman seiring berjalannya laga. Namun keberuntungan akhirnya memihak tuan rumah ketika Florian Wirtz menusuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan yang membentur Nordi Mukiele, melambung menjadi gol bunuh diri yang menyelamatkan Liverpool dari kekalahan.