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Diterjemahkan oleh

Vinícius Júnior... Satu tangan tidak bisa bertepuk

FEATURES
Brazil vs Norway
Brazil
Norway
World Cup
Vinicius Junior
Brasil
Norwegia
AS

5 gol dalam 5 pertandingan... dan hasilnya, tersingkir dengan menyedihkan

Vinícius Júnior menjalani Piala Dunia 2026 seolah-olah itu adalah panggung terbuka di mana ia menjadi salah satu pahlawannya; pesonanya terpancar melalui dribel-dribel memukau, ia memberikan umpan-umpan menentukan yang halus, berlari di sayap, melepaskan tembakan, dan mencetak gol seolah-olah ia memikul di pundaknya seluruh harapan Brasil untuk mengembalikan kejayaan bintang keenam.

Namun, kenyataan ternyata lebih kejam daripada impian bocah yang berasal dari jalanan Rio; seberapapun cemerlangnya bakatnya, dan seberapa pun tingginya level permainannya, satu tangan saja tak cukup untuk bertepuk tangan di tim nasional yang kehilangan sistem permainan, dan kehilangan dukungan kolektif pada saat-saat krusial.

  • Edisi yang Menarik

    Vinícius menampilkan salah satu penampilan paling memukau dari seorang pemain Brasil dalam turnamen-turnamen dunia belakangan ini, setiap sentuhannya menegaskan bahwa ia adalah bintang utama di timnas negaranya, bergerak lincah di antara lini, menyerang ke dalam pertahanan lawan, dan mengubah ruang sempit menjadi panggung untuk tarian bolanya, sehingga menjadi ancaman konstan bagi pertahanan lawan sepanjang perjalanan Brasil di turnamen tersebut.

    Winger Real Madrid ini berhasil menerjemahkan penampilan gemilangnya menjadi angka-angka yang jelas, di mana ia mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia dengan mencetak 4 gol dan memberikan satu assist, sehingga berkontribusi langsung pada lima gol secara keseluruhan. Hasil ini mencerminkan betapa ia memikul beban serangan terbesar di tim nasional yang, pada banyak momen, tampak lebih mengandalkan kilasan-kilasan bintang utamanya daripada mengandalkan rencana tim yang terorganisir dengan baik atau solusi taktis yang beragam.

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  • Angka-angka yang membenarkan sang bintang dan menyalahkan sistem

    Dari segi penilaian teknis, Vinícius meraih nilai tinggi sebesar 8,4 di turnamen ini, yang secara jelas menunjukkan bahwa penampilannya secara individu berada di level tertinggi dibandingkan rekan-rekan setimnya yang performanya sangat bervariasi, dan pengaruh mereka menurun dalam pertandingan-pertandingan besar, dibandingkan dengan kontribusi penentu dan kemampuannya menciptakan perbedaan di sepertiga akhir lapangan, baik melalui gol maupun menciptakan peluang berbahaya bagi rekan-rekannya.

    Angka-angka ini tidak dapat dipisahkan dari realitas pertandingan itu sendiri, karena Brasil sering kali terlihat kesulitan dalam membangun serangan, lambat dalam beralih dari pertahanan ke serangan, dan menderita kurangnya kekompakan antar lini, yang membuat upaya Vinícius tampak seperti pulau-pulau kreativitas yang terisolasi di lautan performa yang biasa-biasa saja, di mana ia sering kali terpaksa mundur ke belakang untuk menerima bola, lalu memulai serangan sendiri, yang menguras sebagian besar energinya tanpa mendapatkan dukungan yang cukup di sepertiga akhir lapangan untuk menentukan hasil pertandingan, kecuali dari Bruno Guimarães, yang menampilkan performa luar biasa kecuali saat penampilannya yang buruk melawan Norwegia dan kegagalannya mengeksekusi tendangan penalti.

  • Malam Kejatuhan

    Pertandingan melawan Norwegia menjadi momen paling pahit dalam perjalanan Vinícius di Piala Dunia 2026, timnas Brasil kalah dengan skor 2-1 setelah kebobolan dua gol di menit-menit akhir dari Erling Haaland, sebelum Neymar memperkecil ketertinggalan melalui tendangan penalti di masa tambahan waktu, sehingga mimpi Brasil berubah menjadi mimpi buruk berupa tersingkirnya mereka di babak 16 besar, meski pertandingan itu sendiri diwarnai peluang-peluang emas yang bisa saja mengubah jalannya pertandingan.

    Pada malam itu, Vinícius melanjutkan perannya yang biasa sebagai pemicu serangan utama, menciptakan ruang, membingungkan para bek, dan memberikan umpan pada saat yang tepat kepada rekan-rekannya yang gagal mengubah usahanya menjadi gol, sehingga usaha individunya hanya menjadi adegan indah dalam film yang berakhir dengan akhir yang menyedihkan, di mana penonton hanya mengingat adegan saat ia mengangkat kepalanya ke langit setelah peluit akhir berbunyi, seolah-olah bertanya pada dirinya sendiri: Apa lagi yang bisa aku lakukan selain yang sudah kulakukan?

    Mungkin peluang emas yang ia berikan kepada rekan setimnya, Endrik, adalah bukti paling jelas akan hal itu. Pemain sayap yang cemerlang itu mengelabui lawan, mengendalikan bola, dan mengirimkan umpan melengkung yang menakjubkan kepada penyerang muda tersebut, yang sayangnya menyia-nyiakannya dengan ceroboh, sehingga mengubah jalannya pertandingan setelah itu.

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  • Pahlawan yang Terpuruk

    Piala Dunia 2026 telah berakhir bagi Brasil, namun belum berakhir bagi peran penting Vinícius Júnior dalam sejarah turnamen ini, ia meninggalkan lapangan dengan keyakinan bahwa ia telah memberikan segalanya, dan bahwa ia tidak mengkhianati bakatnya maupun seragam negaranya; ia hanya terbentur oleh batasan sistem yang tidak sejalan dengan ambisi maupun bakatnya, serta rekan-rekan setim yang gagal mengimbangi performanya pada momen-momen krusial, Akhirnya Brasil tersingkir, namun di mata para penggemar, ia tetap menjadi pahlawan yang terpuruk, yang membuktikan bahwa satu tangan saja tidak cukup untuk bertepuk tangan.

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