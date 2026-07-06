Vinícius Júnior... Satu tangan tidak bisa bertepuk

Pertandingan melawan Norwegia menjadi momen paling pahit dalam perjalanan Vinícius di Piala Dunia 2026, timnas Brasil kalah dengan skor 2-1 setelah kebobolan dua gol di menit-menit akhir dari Erling Haaland, sebelum Neymar memperkecil ketertinggalan melalui tendangan penalti di masa tambahan waktu, sehingga mimpi Brasil berubah menjadi mimpi buruk berupa tersingkirnya mereka di babak 16 besar, meski pertandingan itu sendiri diwarnai peluang-peluang emas yang bisa saja mengubah jalannya pertandingan.

Pada malam itu, Vinícius melanjutkan perannya yang biasa sebagai pemicu serangan utama, menciptakan ruang, membingungkan para bek, dan memberikan umpan pada saat yang tepat kepada rekan-rekannya yang gagal mengubah usahanya menjadi gol, sehingga usaha individunya hanya menjadi adegan indah dalam film yang berakhir dengan akhir yang menyedihkan, di mana penonton hanya mengingat adegan saat ia mengangkat kepalanya ke langit setelah peluit akhir berbunyi, seolah-olah bertanya pada dirinya sendiri: Apa lagi yang bisa aku lakukan selain yang sudah kulakukan?

Mungkin peluang emas yang ia berikan kepada rekan setimnya, Endrik, adalah bukti paling jelas akan hal itu. Pemain sayap yang cemerlang itu mengelabui lawan, mengendalikan bola, dan mengirimkan umpan melengkung yang menakjubkan kepada penyerang muda tersebut, yang sayangnya menyia-nyiakannya dengan ceroboh, sehingga mengubah jalannya pertandingan setelah itu.

