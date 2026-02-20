Vinicius Junior merasa kecewa dengan tanggapan Jose Mourinho terhadap tuduhan pelecehan rasial terhadap Gianluca Prestianni dari Benfica

Mourinho berbicara dengan Vinicius pada saat insiden terjadi, sebelum dirinya sendiri menerima kartu merah, dan mengatakan kepada wartawan setelahnya: “Menyesal untuk apa? Saya sudah berbicara dengan keduanya. Vinicius mengatakan satu hal, dan Prestianni mengatakan hal lain. Saya tidak ingin menjadi ‘merah’… dan saya tidak ingin mengatakan bahwa saya 100% mendukung Prestianni; tetapi saya tidak bisa menjadi ‘putih’ dan mengatakan bahwa apa yang Vinicius katakan kepada saya adalah kebenaran. Saya tidak bisa, saya tidak tahu; hanya saja hingga gol tersebut, itu adalah pertandingan yang hebat.

“Saya sudah mengatakan itu dalam wawancara singkat, dan saya berusaha lebih seimbang daripada [Alvaro] Arbeloa dan Mbappe. Bukan berarti saya ingin mengatakan Vinicius berbohong dan anak saya luar biasa. Mereka telah mengambil jalan yang berbeda. Hal ini terjadi di banyak stadion, dan selalu sama… Ada yang tidak beres. Vinicius mencetak gol yang fantastis. Mengapa dia tidak merayakannya seperti Eusebio, Pele, atau [Alfredo] Di Stefano? Mengapa dia tidak melakukannya? Pertandingan sudah berakhir dengan aksi itu.”