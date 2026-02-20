getty
Vinicius Junior merasa kecewa dengan tanggapan Jose Mourinho terhadap tuduhan pelecehan rasial terhadap Gianluca Prestianni dari Benfica
Pertandingan Liga Champions di Lisbon dihentikan selama 10 menit.
Pertandingan playoff fase knockout Liga Champions di Lisbon dihentikan pada awal babak kedua. Bintang Real Madrid, Vinicius, membuka skor dengan tendangan ke sudut atas gawang.
Dia memicu kemarahan pendukung tuan rumah saat merayakan gol di dekat bendera sudut, yang mengakibatkan kartu kuning diberikan kepadanya dan emosi para pemain Benfica memuncak. Kata-kata kasar terlontar sebelum Vinicius kembali ke setengah lapangan timnya.
Sebelum pertandingan dapat dilanjutkan, Prestianni - dengan kausnya ditarik ke atas mulutnya - mengatakan sesuatu kepada Vinicius. Pemain asal Amerika Selatan itu berlari ke arah wasit pertandingan dan mengklaim telah menerima komentar rasis. Protokol UEFA kemudian diterapkan selama penundaan 10 menit.
Apa yang dikatakan Vinicius & Prestianni dalam pernyataan pasca pertandingan
Benfica menyatakan dukungan mereka terhadap Prestianni setelah pertandingan, dengan winger Argentina tersebut mengatakan dalam pernyataan pasca-pertandingan: “Saya ingin klarifikasi bahwa pada saat apapun saya tidak pernah melontarkan hinaan rasialis kepada Vini Jr, yang sayangnya salah memahami apa yang dia dengar. Saya tidak pernah bersikap rasialis terhadap siapa pun dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari pemain Real Madrid.”
Vinicius mengatakan dalam pernyataannya sendiri - setelah didukung di lapangan oleh rekan setimnya Kylian Mbappe - “Rasis adalah, di atas segalanya, pengecut. Mereka perlu memasukkan kaus mereka ke mulut untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka. Tapi mereka mendapat perlindungan dari orang lain yang, secara teori, memiliki kewajiban untuk menghukum mereka. Apa yang terjadi hari ini bukanlah hal baru dalam hidup saya atau tim saya. Saya mendapat kartu kuning karena merayakan gol. Saya masih tidak mengerti mengapa. Di sisi lain, itu hanyalah protokol yang dieksekusi dengan buruk dan tidak memiliki tujuan.”
Mourinho dikritik karena pandangannya tentang apa yang terjadi.
Mourinho berbicara dengan Vinicius pada saat insiden terjadi, sebelum dirinya sendiri menerima kartu merah, dan mengatakan kepada wartawan setelahnya: “Menyesal untuk apa? Saya sudah berbicara dengan keduanya. Vinicius mengatakan satu hal, dan Prestianni mengatakan hal lain. Saya tidak ingin menjadi ‘merah’… dan saya tidak ingin mengatakan bahwa saya 100% mendukung Prestianni; tetapi saya tidak bisa menjadi ‘putih’ dan mengatakan bahwa apa yang Vinicius katakan kepada saya adalah kebenaran. Saya tidak bisa, saya tidak tahu; hanya saja hingga gol tersebut, itu adalah pertandingan yang hebat.
“Saya sudah mengatakan itu dalam wawancara singkat, dan saya berusaha lebih seimbang daripada [Alvaro] Arbeloa dan Mbappe. Bukan berarti saya ingin mengatakan Vinicius berbohong dan anak saya luar biasa. Mereka telah mengambil jalan yang berbeda. Hal ini terjadi di banyak stadion, dan selalu sama… Ada yang tidak beres. Vinicius mencetak gol yang fantastis. Mengapa dia tidak merayakannya seperti Eusebio, Pele, atau [Alfredo] Di Stefano? Mengapa dia tidak melakukannya? Pertandingan sudah berakhir dengan aksi itu.”
Vinicius dilaporkan merasa marah atas tanggapan Mourinho.
Media Spanyol El Chiringuito mengklaim bahwa Vinicius merasa kesal akibat komentar Mourinho. Ia tidak mengerti bagaimana perayaan golnya bisa dianggap "provokatif" dan menganggap ketidakberpihakan seorang pelatih berpengalaman sebagai hal yang "menjijikkan".
UEFA telah membuka penyelidikan terkait insiden tersebut, bekerja sama dengan pemerintah Portugal, dengan putusan diharapkan akan diumumkan segera - yang dapat berujung pada sanksi.
Mourinho akan menjalani larangan berada di pinggir lapangan saat Benfica bertandang ke Santiago Bernabeu untuk leg kedua melawan Real pada Rabu depan. Dia kemungkinan akan diinterogasi lagi mengenai insiden Prestianni sebelum dan setelah pertandingan tersebut.
Gol spektakuler Vinicius di Estadio da Luz menjadi satu-satunya gol dalam leg pertama yang berlangsung sengit, artinya Real memegang keunggulan tipis saat berusaha memastikan lolos ke babak 16 besar kompetisi Eropa elite.
