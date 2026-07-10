Vinicius Junior memecah keheningan: "Perasaan frustrasi yang luar biasa, saya minta maaf"

Pemain Real Madrid kelahiran tahun 2000 ini, yang secara pribadi menutup perjalanannya di Piala Dunia dengan mencetak 4 gol, menulis: "Hampir empat tahun berlalu dan sekali lagi saya berpikir tentang apa yang harus ditulis setelah kekecewaan di Piala Dunia. Saya telah melihat begitu banyak orang dari segala usia mendukung saya, merangkul impian kami, sehingga akan tidak adil jika saya tetap diam. Namun, saya membutuhkan beberapa hari untuk merenung.





Mengenakan seragam tim nasional adalah kebanggaan terbesar dalam hidupku, dan tersingkir dari Piala Dunia di babak 16 besar adalah perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tahu betapa kerasnya aku mempersiapkan diri, betapa fokusnya aku, betapa aku sangat menginginkannya untuk kalian, untuk keluargaku.





Perasaan frustrasi ini sungguh tak tertahankan. Kami memiliki tim yang cukup kuat untuk mencapai lebih jauh, namun kami gagal. Saya meminta maaf dan akan berjuang demi mimpi kita untuk kembali ke puncak dunia."











