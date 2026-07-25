Vinicius dan Rodrygo Terancam: Revolusi Mourinho Bisa Mengubah Wajah Real Madrid

Yang ditegaskan oleh langkah-langkah Real Madrid di bursa transfer adalah bahwa Jose Mourinho tidak percaya pada gagasan "kursi yang dipesan" di dalam susunan pemainnya, seberapa pun nilai atau sejarah seorang pemain bersama klub. Pelatih asal Portugal itu menyadari bahwa menjaga level tim menuntut adanya persaingan berkelanjutan di semua posisi, dan itulah yang mendorongnya untuk meminta perekrutan elemen-elemen baru bahkan di posisi yang tampak lengkap di atas kertas.

Dari titik tolak inilah, mendatangkan Diomande tidak akan sekadar menjadi transaksi untuk menambah opsi serangan baru, melainkan pesan yang jelas kepada semua pemain bahwa keputusan bermain sebagai starter hanya akan ditentukan di dalam lapangan.

Dan jika pemain itu berhasil membuktikan dirinya dengan cepat, Real Madrid bisa mendapati dirinya menghadapi kelimpahan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga hal itu mungkin mendorong manajemen untuk mempertimbangkan tawaran yang diajukan untuk sejumlah bintang, baik untuk menyediakan ruang di dalam skuad maupun untuk meraih keuntungan finansial yang membantu mendanai transfer-transfer lain.

Karena itu, kedatangan Diomande mungkin tidak berarti kepergian Vinicius atau Rodrygo secara langsung, tetapi akan menempatkan masa depan mereka di bawah tekanan nyata untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun.

Dan di klub sebesar Real Madrid, di mana tidak ada tempat kecuali bagi yang terbaik, setiap penurunan level atau kehilangan tempat utama bisa membuka pintu bagi keputusan-keputusan yang sebelumnya tidak pernah diajukan, terutama jika datang tawaran besar yang sejalan dengan visi teknis dan ekonomi manajemen.



