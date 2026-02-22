Getty
Diterjemahkan oleh
Vincent Kompany menanggapi kabar bahwa Nicolas Jackson akan kembali ke Chelsea dari Bayern Munich
Jackson kembali ke Chelsea?
Waktu Jackson di Chelsea tampaknya telah berakhir pada musim panas setelah ia pindah ke Bayern dengan status pinjaman. Raksasa Bavaria tersebut dapat membuat transfer ini permanen jika ia bermain setidaknya 45 menit dalam 40 penampilan musim ini, namun hal itu tampaknya tidak mungkin terjadi. Jackson hanya bermain 22 kali musim ini untuk Bayern, dan raksasa Bavaria tersebut kini "tidak mungkin" mengejar transfer permanen, menurut The Times. Kompany kini ditanyai tentang situasi Jackson di klub, namun ia menolak untuk memberikan detail lebih lanjut.
- AFP
Kompany menanggapi pernyataan Jackson
Dia mengatakan kepada wartawan setelah kemenangan 3-2 Bundesliga pada Sabtu melawan Eintracht Frankfurt: "Kami senang memiliki Nicolas Jackson di tim kami. Setiap keputusan terkait musim panas akan dibahas dengan Nicolas sendiri dan antara klub-klub. Saya tidak memiliki jawaban saat ini. Satu-satunya yang saya tahu adalah kami sangat senang memilikinya."
Jackson tidak tampil dalam pertandingan melawan Frankfurt, dengan Harry Kane kembali mencuri perhatian setelah mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut.
Apakah Jackson memiliki masa depan di Chelsea?
Saat ini belum jelas apakah Jackson akan memiliki masa depan di Chelsea jika dia kembali. Liam Rosenior sudah memiliki Joao Pedro, Marc Guiu, dan Liam Delap dalam skuadnya, sementara Emmanuel Emegha dijadwalkan akan bergabung pada musim panas dari klub saudara Strasbourg.
Pedro telah mencetak 14 gol sejauh ini musim ini untuk The Blues, sementara Delap mengalami kesulitan dan hanya mencetak dua gol. Namun, Rosenior tetap mendukung strikernya meskipun ia belum mencetak gol sejak bergabung pada musim panas.
Dia mengatakan kepada wartawan: "Semua striker ingin mencetak gol, tentu saja, itulah mengapa mereka bermain dan apa yang mereka cintai. Tapi ada banyak hal lain yang dibutuhkan [untuk menang]. Anda membutuhkan 11 penyerang dan 11 bek setiap saat, dan Liam bertahan dari depan dengan luar biasa, begitu juga Joao. Mereka telah berkontribusi pada rekor bagus kami baru-baru ini, dan itu harus terus berlanjut. Jika melihat karier kebanyakan pemain, setelah mereka bergabung dengan klub, musim kedua adalah saat mereka benar-benar bersinar. Untuk Liam, dia telah menampilkan performa yang sangat baik, tapi ritmenya terganggu oleh cedera. Saya sangat puas dengan Joao dan sangat puas dengan Liam. Saya pikir Marc Gu"u, saat kami memanggilnya, telah tampil sangat baik, dan hal itu harus terus berlanjut agar kami bisa sukses."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Penampilan terakhir Jackson untuk Bayern terjadi pada akhir Januari, dan masih harus dilihat seberapa banyak waktu bermain yang akan dia dapatkan antara sekarang dan akhir musim bersama Bayern. Juara Bundesliga akan kembali beraksi akhir pekan depan melawan Dortmund, sementara Chelsea akan menghadapi Arsenal di Emirates dalam laga Premier League berikutnya.
Iklan