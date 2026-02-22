Vincent Kompany menanggapi kabar bahwa Nicolas Jackson akan kembali ke Chelsea dari Bayern Munich

Saat ini belum jelas apakah Jackson akan memiliki masa depan di Chelsea jika dia kembali. Liam Rosenior sudah memiliki Joao Pedro, Marc Guiu, dan Liam Delap dalam skuadnya, sementara Emmanuel Emegha dijadwalkan akan bergabung pada musim panas dari klub saudara Strasbourg.

Pedro telah mencetak 14 gol sejauh ini musim ini untuk The Blues, sementara Delap mengalami kesulitan dan hanya mencetak dua gol. Namun, Rosenior tetap mendukung strikernya meskipun ia belum mencetak gol sejak bergabung pada musim panas.

Dia mengatakan kepada wartawan: "Semua striker ingin mencetak gol, tentu saja, itulah mengapa mereka bermain dan apa yang mereka cintai. Tapi ada banyak hal lain yang dibutuhkan [untuk menang]. Anda membutuhkan 11 penyerang dan 11 bek setiap saat, dan Liam bertahan dari depan dengan luar biasa, begitu juga Joao. Mereka telah berkontribusi pada rekor bagus kami baru-baru ini, dan itu harus terus berlanjut. Jika melihat karier kebanyakan pemain, setelah mereka bergabung dengan klub, musim kedua adalah saat mereka benar-benar bersinar. Untuk Liam, dia telah menampilkan performa yang sangat baik, tapi ritmenya terganggu oleh cedera. Saya sangat puas dengan Joao dan sangat puas dengan Liam. Saya pikir Marc Gu"u, saat kami memanggilnya, telah tampil sangat baik, dan hal itu harus terus berlanjut agar kami bisa sukses."