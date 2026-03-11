Vincent Kompany membuat perbandingan yang mengejutkan! Hal baru dari Michael Olise di gala FC Bayern

Para ahli legendaris Jamie Carragher, Thierry Henry, dan Micah Richards menyambutnya dengan tepuk tangan dan teriakan "Michael! Michael!". Olise tersenyum. Richards bahkan berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh trofi: Dia membuat Olise tertawa - dengan menceritakan di depan umum bahwa dia baru-baru ini bertemu dengannya di sebuah restoran. ("Dia tidak melakukan kesalahan apa pun, hanya menikmati makanan yang enak.")

Siapa pun yang mengharapkan wawancara yang penuh emosi karena sambutan yang meriah dan anekdot yang menyenangkan itu, akan kecewa. Olise menjawab dengan singkat seperti biasa. Setidaknya ada sedikit kemajuan dibandingkan dengan wawancara TV selama dia bermain di Crystal Palace, yang menjadi viral sebagai "wawancara terburuk sepanjang masa". Atau wawancara tak lama setelah kedatangannya di Munich, ketika rekan setimnya Jamal Musiala harus menjawab semua pertanyaan untuk Olise.

Kali ini, pemain berusia 24 tahun itu menyatakan bahwa "sebagai klub seperti Bayern, tujuannya adalah memenangkan semuanya". Dan bagaimana dengan peluangnya untuk meraih Ballon d'Or? "Saya tidak fokus pada itu. Musim masih panjang. Jika itu terjadi, itu akan menyenangkan. Tapi yang terpenting adalah trofi."