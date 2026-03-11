Dua gol, satu assist, dan lebih banyak momen berbahaya daripada yang bisa dihitung: Michael Olise pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik setelah kemenangan 6-1 FC Bayern atas Atalanta Bergamo. Bagi pemain Prancis yang introvert ini, hal itu memiliki konsekuensi yang tidak menyenangkan, yaitu dia harus melakukan banyak kegiatan publik. Tidak ada yang lebih dia benci daripada itu.
Vincent Kompany membuat perbandingan yang mengejutkan! Hal baru dari Michael Olise di gala FC Bayern
Dalam foto-fotowajib Man of the Match, Olise terlihat seolah-olah ia diberi tumpukan piring kotor untuk dicuci, bukan trofi perak. Untuk menambah kesengsaraan, ia kemudian dikirim untuk diwawancarai oleh stasiun televisi berbahasa Inggris CBS.
Ballon d'Or? Michael Olise: "Trofi dulu"
Para ahli legendaris Jamie Carragher, Thierry Henry, dan Micah Richards menyambutnya dengan tepuk tangan dan teriakan "Michael! Michael!". Olise tersenyum. Richards bahkan berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh trofi: Dia membuat Olise tertawa - dengan menceritakan di depan umum bahwa dia baru-baru ini bertemu dengannya di sebuah restoran. ("Dia tidak melakukan kesalahan apa pun, hanya menikmati makanan yang enak.")
Siapa pun yang mengharapkan wawancara yang penuh emosi karena sambutan yang meriah dan anekdot yang menyenangkan itu, akan kecewa. Olise menjawab dengan singkat seperti biasa. Setidaknya ada sedikit kemajuan dibandingkan dengan wawancara TV selama dia bermain di Crystal Palace, yang menjadi viral sebagai "wawancara terburuk sepanjang masa". Atau wawancara tak lama setelah kedatangannya di Munich, ketika rekan setimnya Jamal Musiala harus menjawab semua pertanyaan untuk Olise.
Kali ini, pemain berusia 24 tahun itu menyatakan bahwa "sebagai klub seperti Bayern, tujuannya adalah memenangkan semuanya". Dan bagaimana dengan peluangnya untuk meraih Ballon d'Or? "Saya tidak fokus pada itu. Musim masih panjang. Jika itu terjadi, itu akan menyenangkan. Tapi yang terpenting adalah trofi."
- Getty Images
Tidak ada pemain di Eropa yang memberikan assist lebih banyak daripada Michael Olise.
Statistiknya secara otomatis menempatkan Olise dalam daftar calon penerima Ballon d'Or. Dalam 37 penampilan, pemain sayap kanan ini telah mengumpulkan 41 poin. 15 gol dan 26 assist, tidak ada pemain di lima liga top Eropa yang memiliki assist lebih banyak darinya. Olise kini hanya membutuhkan tiga poin lagi untuk melampaui nilai 43 yang diraihnya pada musim pertamanya bersama FC Bayern.
Terlepas dari angka-angka yang mengesankan ini, Olise mencetak sejarah baru dengan dua golnya di Bergamo: untuk pertama kalinya ia mencetak gol dalam pertandingan Liga Champions yang sangat penting bagi FC Bayern. Musim lalu, ia tidak mencetak gol baik di fase grup melawan FC Barcelona dan Paris Saint-Germain maupun di babak gugur melawan Bayer Leverkusen dan Inter Milan. Musim ini, ia hanya mencetak gol melawan Pafos, tetapi tidak melawan Chelsea, PSG, atau Arsenal.
Statistik lain melengkapi penampilan gemilang Olise melawan Atalanta: Selain dua gol, assist, dan nilai terbaiknya di hampir semua indikator untuk seorang pemain ofensif, ia juga mencatat jumlah penguasaan bola terbanyak di pihak FC Bayern (8).
- Getty
Vincent Kompany membandingkan Michael Olise dengan Kevin De Bruyne.
Pelatih Vincent Kompany secara eksplisit menyoroti sikap Olise dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Dia datang ke sini dengan mentalitas yang memberinya kesempatan untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Dia bekerja dengan sangat teliti."
Sebenarnya, "saya tidak ingin membandingkan pemain satu sama lain karena mereka semua berbeda," tambah Kompany, tetapi dia melakukannya untuk merayakan hari besar itu - dan memilih kandidat yang mengejutkan: "Saya pernah bermain dengan Kevin De Bruyne dan mengikuti perkembangannya dari talenta menjadi superstar. Sama seperti Michael, dia juga memiliki perhatian terhadap detail." Kompany dan De Bruyne bermain bersama untuk Manchester City dan tim nasional Belgia selama bertahun-tahun.
Olise yang sangat memperhatikan detail tentu saja tahu tentang ancaman skorsing kuningnya di Bergamo. Jadi, dia menunda tendangan sudut di fase akhir pertandingan sampai wasit Espen Eskas memberinya peringatan. Jika kasus ini tidak berlanjut ke ranah hukum olahraga, Olise hanya akan absen di leg kedua babak 16 besar melawan Bergamo - dan akan kembali bermain di perempat final melawan Real Madrid atau Manchester City.