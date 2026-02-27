AFP
Vincent Kompany memberi isyarat tentang kembalinya Manuel Neuer yang mengejutkan menjelang pertandingan melawan Borussia Dortmund, sementara kiper Bayern Munich tersebut mengalami pemulihan cedera yang cepat
Pembaruan cedera Manuel Neuer
Bayern Munich berpotensi mendapatkan dorongan besar di lini pertahanan menjelang Der Klassiker, dengan pelatih kepala Kompany memberikan isyarat bahwa Neuer mungkin akan kembali secara mengejutkan. Kiper veteran berusia 39 tahun itu telah absen sejak mengalami cedera betis selama kemenangan 3-0 atas Werder Bremen dua pekan lalu, membuat banyak orang mengira dia akan absen dalam perjalanan krusial ke Signal Iduna Park.
Namun, proses rehabilitasinya berjalan jauh lebih cepat dari perkiraan awal departemen medis, sehingga ia kini kembali masuk dalam pertimbangan untuk salah satu pertandingan terbesar di kalender. Kompany berbicara kepada media pada Jumat pagi, mengakui bahwa pemulihan cepat kapten tim tersebut telah mengejutkan staf pelatih, meskipun keputusan akhir akan bergantung pada sesi latihan terakhir sebelum tim berangkat ke Dortmund.
Kompany mempertimbangkan opsi kiper.
Selama konferensi pers pra-pertandingan, pelatih asal Belgia tersebut memberikan pembaruan yang sangat optimis tentang situasi, sambil tetap membuka peluang bagi kiper utamanya yang tak terbantahkan. "Manu terlihat cukup baik, sebenarnya. Kami pikir dia akan absen lebih lama. Dia dalam kondisi baik dan bahkan mungkin berlatih hari ini," jelas Kompany, sambil mencatat bahwa mereka terus memantau kemajuannya menjelang pertandingan Bundesliga.
Manajer juga menjelaskan rencana cadangan jika kiper senior gagal dalam tes kebugaran terakhir, memastikan bahwa kiper cadangan berusia 22 tahun, Jonas Urbig, siap untuk menggantikan. "Mungkin tidak cukup untuk besok. Jika tidak, maka kami akan menggunakan Jonas Urbig," tambahnya, mengungkapkan keyakinannya pada kiper muda yang akan menghadapi tugas berat menggantikan legenda yang telah mencatatkan 26 kemenangan sepanjang kariernya dalam 44 penampilan historis melawan Black and Yellows.
Dortmund mengalami kekalahan di Liga Champions.
Pertandingan Klassiker yang akan datang memiliki arti yang sangat besar mengingat posisi saat ini di Bundesliga, dan Kompany sepenuhnya menyambut rivalitas yang intens dan keinginan bersama untuk supremasi domestik. Sementara Bayern memasuki pertandingan ini dengan standar tinggi, rival mereka yang sengit saat ini sedang pulih dari kekalahan spektakuler 4-1 di Liga Champions oleh Atalanta pada Rabu lalu.
Meskipun mengalami kekalahan telak di tengah pekan, Kompany menolak untuk meremehkan tuan rumah atau terpaku pada kondisi psikologis mereka yang rapuh, menyarankan bahwa kekalahan berat seperti itu seringkali dapat memicu respons yang tidak terduga dan berbahaya dari lawan yang terluka. "Itu bisa melakukan apa saja. Jelas itu adalah kemunduran. Itu adalah jenis pertandingan di mana Dortmund juga bisa lolos. Secara mental, itu selalu berdampak. Apa yang muncul darinya bisa berarah ke dua sisi," kata pelatih Bayern itu kepada media, sambil mengantisipasi pertarungan sengit pada Sabtu.
Bayern menunjukkan 'agresi yang sehat', kata Kompany
Alih-alih fokus pada kekecewaan Dortmund di Eropa, Kompany lebih memilih untuk menyoroti atmosfer yang sangat produktif di dalam skuadnya selama persiapan untuk perjalanan ke Westfalenstadion. Ia mencatat adanya semangat kompetitif yang tajam dan agresivitas yang tinggi di antara para pemainnya di lapangan latihan, yang menurutnya akan menjadi kunci untuk meraih kemenangan tandang yang vital dan memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen sepak bola Jerman.
"Kami memiliki kendali atas cara kami menghadapi pertandingan ini. Kami telah menjalani minggu yang baik," jelas Kompany, memuji semangat yang gigih ditunjukkan oleh skuad bintangnya. "Ini adalah agresivitas sehat dalam latihan, yang saya sukai," tambahnya, merujuk pada gigitan kompetitif yang intens yang menjadi ciri khas tim juara yang bersiap menghadapi lingkungan yang tidak ramah.
