Vincent Kompany memberi isyarat tentang kembalinya Manuel Neuer yang mengejutkan menjelang pertandingan melawan Borussia Dortmund, sementara kiper Bayern Munich tersebut mengalami pemulihan cedera yang cepat

Bayern Munich berpotensi mendapatkan dorongan besar di lini pertahanan menjelang Der Klassiker, dengan pelatih kepala Kompany memberikan isyarat bahwa Neuer mungkin akan kembali secara mengejutkan. Kiper veteran berusia 39 tahun itu telah absen sejak mengalami cedera betis selama kemenangan 3-0 atas Werder Bremen dua pekan lalu, membuat banyak orang mengira dia akan absen dalam perjalanan krusial ke Signal Iduna Park.

Namun, proses rehabilitasinya berjalan jauh lebih cepat dari perkiraan awal departemen medis, sehingga ia kini kembali masuk dalam pertimbangan untuk salah satu pertandingan terbesar di kalender. Kompany berbicara kepada media pada Jumat pagi, mengakui bahwa pemulihan cepat kapten tim tersebut telah mengejutkan staf pelatih, meskipun keputusan akhir akan bergantung pada sesi latihan terakhir sebelum tim berangkat ke Dortmund.